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Эксперт: формирование перечня словарей – важная государственная задача
Эксперт: формирование перечня словарей – важная государственная задача - РИА Новости, 04.07.2023
Эксперт: формирование перечня словарей – важная государственная задача
"По-настоящему важной государственной задачей" назвал формирование единого перечня словарей член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Николай... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:51
2023-07-04T14:51
2023-07-04T15:53
год педагога и наставника
сн_образование
общество
николай кропачев
санкт-петербургский государственный университет
социальный навигатор
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "По-настоящему важной государственной задачей" назвал формирование единого перечня словарей член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Николай Кропачев."Формирование и официальное утверждение единого перечня словарей, которые фиксируют нормы современного русского языка, – по-настоящему важная государственная задача. Конечно, язык постоянно меняется: он, как живой организм, неизбежно откликается на изменения в обществе. Однако каждому важно понимать, что в настоящее время считается нормой, чтобы говорить и писать правильно. Четко сформулированная норма позволяет избежать проблем двойного толкования, дает ясность и определенность, которые крайне необходимы во всех сферах жизни человека и, в первую очередь, в юридической", – сообщил эксперт.Член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку также отметил, что в СПбГУ занимаются этим вопросом с 2015 года, когда в университете был открыт Научно-исследовательский институт проблем государственного языка.Напомним, что накануне был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.
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сн_образование, общество, николай кропачев, санкт-петербургский государственный университет, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Николай Кропачев, Санкт-Петербургский государственный университет, Социальный навигатор
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "По-настоящему важной государственной задачей" назвал формирование единого перечня словарей член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Николай Кропачев.
"Формирование и официальное утверждение единого перечня словарей, которые фиксируют нормы современного русского языка, – по-настоящему важная государственная задача. Конечно, язык постоянно меняется: он, как живой организм, неизбежно откликается на изменения в обществе. Однако каждому важно понимать, что в настоящее время считается нормой, чтобы говорить и писать правильно. Четко сформулированная норма позволяет избежать проблем двойного толкования, дает ясность и определенность, которые крайне необходимы во всех сферах жизни человека и, в первую очередь, в юридической", – сообщил эксперт.
Член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку также отметил, что в СПбГУ занимаются этим вопросом с 2015 года, когда в университете был открыт Научно-исследовательский институт проблем государственного языка.
Напомним, что накануне был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.
Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.
Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.