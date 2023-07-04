https://ria.ru/20230704/slovar-1882157295.html

Эксперт: формирование перечня словарей – важная государственная задача

Эксперт: формирование перечня словарей – важная государственная задача - РИА Новости, 04.07.2023

Эксперт: формирование перечня словарей – важная государственная задача

"По-настоящему важной государственной задачей" назвал формирование единого перечня словарей член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Николай... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:51

2023-07-04T14:51

2023-07-04T15:53

год педагога и наставника

сн_образование

общество

николай кропачев

санкт-петербургский государственный университет

социальный навигатор

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "По-настоящему важной государственной задачей" назвал формирование единого перечня словарей член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Николай Кропачев."Формирование и официальное утверждение единого перечня словарей, которые фиксируют нормы современного русского языка, – по-настоящему важная государственная задача. Конечно, язык постоянно меняется: он, как живой организм, неизбежно откликается на изменения в обществе. Однако каждому важно понимать, что в настоящее время считается нормой, чтобы говорить и писать правильно. Четко сформулированная норма позволяет избежать проблем двойного толкования, дает ясность и определенность, которые крайне необходимы во всех сферах жизни человека и, в первую очередь, в юридической", – сообщил эксперт.Член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку также отметил, что в СПбГУ занимаются этим вопросом с 2015 года, когда в университете был открыт Научно-исследовательский институт проблем государственного языка.Напомним, что накануне был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, николай кропачев, санкт-петербургский государственный университет, социальный навигатор