https://ria.ru/20230704/slovar-1882077852.html

Словари русского языка будут издавать не реже одного раза в пять лет

Словари русского языка будут издавать не реже одного раза в пять лет - РИА Новости, 04.07.2023

Словари русского языка будут издавать не реже одного раза в пять лет

Словари русского языка будут издавать в электронном виде и не реже одного раза в пять лет, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:58

2023-07-04T10:58

2023-07-04T13:51

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Словари русского языка будут издавать в электронном виде и не реже одного раза в пять лет, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. "Сегодня мы видим, как укрепляется статус русского языка. Его богатство отражает историю нашей страны, культурное разнообразие и многовековой опыт поколений. И наша задача – защищать, поддерживать русский язык, а также обеспечивать соблюдение норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Именно поэтому по поручению Президента России будет создан единый перечень нормативных словарей. В словарях будут отражены орфографические, орфоэпические, лексические и грамматические нормы каждого из включенных слов. Они в том числе будут определять, какие слова или значения слов не могут употребляться в текстах нормативных правовых актов", – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Отмечается, что установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Порядок закреплен постановлением Правительства Российской Федерации №1092, которое вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.Сегодня в России существует множество словарей, к которым можно обратиться в случае возникновения вопросов, связанных с правильностью использования норм русского языка. Нередко зафиксированные в них нормы противоречат друг другу. Поэтому создание проверенного перечня словарей позволит обычным гражданам получать корректную информацию в одном месте и обращаться к единым источникам, требования к составлению которых регулируются на государственном уровне.Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.Заявки на включение нормативного словаря, справочника или грамматики в список направляют научные организации или образовательные организации высшего образования. При этом учреждения должны иметь в штате не менее десяти специалистов с ученой степенью кандидата наук или доктора наук в области филологии, проводить научные исследования в области русского языка или реализовывать программы высшего образования по филологии.Затем Правительственная комиссия по русскому языку определяет не менее пяти экспертных организаций, которые проведут экспертизу полученных изданий. Такими организациями могут выступить Российская академия наук, Российская академия образования, образовательные организации высшего образования и иные учреждения, соответствующие критериям.Экспертиза нормативных словарей, справочников и грамматик проводится на предмет соответствия обязательным критериям, среди которых точность, полнота и правильность отражения сведений о нормах современного русского литературного языка, соблюдение в текстах этих норм, понятность, легкость восприятия и определенность описания языковых норм для граждан, не имеющих специального образования, опыта и подготовки, и другие.Один из критериев – соответствие требованиям к составлению нормативных словарей. Данные требования утверждены отдельным постановлением Правительства Российской Федерации №1054.В документе даются определение и характеристики нормативного словаря. В его состав будут включаться слова современного русского литературного языка, а также перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов. Описание слов в нормативном словаре должно быть точным, лаконичным, доступным и общепонятным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор