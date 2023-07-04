https://ria.ru/20230704/shos-1882122836.html

ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности, заявил Лукашенко

ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023

ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за углубляющегося кризиса международных отношений все более актуальными для Шанхайской организации... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:04

2023-07-04T13:04

2023-07-04T13:04

в мире

белоруссия

минск

индия

александр лукашенко

шос

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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за углубляющегося кризиса международных отношений все более актуальными для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) становятся не вопросы экономики, а вопросы безопасности в регионе. "Тема нашего саммита - "На пути к безопасной ШОС". Она крайне актуальна в условиях углубляющегося кризиса международных отношений", - заявил Лукашенко на саммите ШОС в формате видеоконференции. Белорусский президент отметил, что "прежняя система безопасности не была идеальной, но тем не менее предполагала механизмы сдержек и противовесов, обязательность исполнения норм международного права". "Сегодня же мы видим полный слом всех правил и понятий. Поэтому неудивительно, что ШОС вынуждена еще более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе", - подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что, "твердо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Минск на различных международных площадках постоянно проводит работу по поиску компромиссных решений и развязок". Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20230704/shos-1882121760.html

https://ria.ru/20230704/shos-1882114680.html

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индия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, индия, александр лукашенко, шос