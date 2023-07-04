ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: ШОС приходится больше фокусироваться на безопасности
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за углубляющегося кризиса международных отношений все более актуальными для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) становятся не вопросы экономики, а вопросы безопасности в регионе.
"Тема нашего саммита - "На пути к безопасной ШОС". Она крайне актуальна в условиях углубляющегося кризиса международных отношений", - заявил Лукашенко на саммите ШОС в формате видеоконференции.
Белорусский президент отметил, что "прежняя система безопасности не была идеальной, но тем не менее предполагала механизмы сдержек и противовесов, обязательность исполнения норм международного права". "Сегодня же мы видим полный слом всех правил и понятий. Поэтому неудивительно, что ШОС вынуждена еще более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе", - подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что, "твердо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Минск на различных международных площадках постоянно проводит работу по поиску компромиссных решений и развязок".
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.