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ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023
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13:04 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/shos-1882122836.html
ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности, заявил Лукашенко
ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023
ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за углубляющегося кризиса международных отношений все более актуальными для Шанхайской организации... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:04
2023-07-04T13:04
в мире
белоруссия
минск
индия
александр лукашенко
шос
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за углубляющегося кризиса международных отношений все более актуальными для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) становятся не вопросы экономики, а вопросы безопасности в регионе. "Тема нашего саммита - "На пути к безопасной ШОС". Она крайне актуальна в условиях углубляющегося кризиса международных отношений", - заявил Лукашенко на саммите ШОС в формате видеоконференции. Белорусский президент отметил, что "прежняя система безопасности не была идеальной, но тем не менее предполагала механизмы сдержек и противовесов, обязательность исполнения норм международного права". "Сегодня же мы видим полный слом всех правил и понятий. Поэтому неудивительно, что ШОС вынуждена еще более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе", - подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что, "твердо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Минск на различных международных площадках постоянно проводит работу по поиску компромиссных решений и развязок". Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20230704/shos-1882121760.html
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в мире, белоруссия, минск, индия, александр лукашенко, шос
В мире, Белоруссия, Минск, Индия, Александр Лукашенко, ШОС
ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: ШОС приходится больше фокусироваться на безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за углубляющегося кризиса международных отношений все более актуальными для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) становятся не вопросы экономики, а вопросы безопасности в регионе.
"Тема нашего саммита - "На пути к безопасной ШОС". Она крайне актуальна в условиях углубляющегося кризиса международных отношений", - заявил Лукашенко на саммите ШОС в формате видеоконференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко
Вчера, 13:00
Белорусский президент отметил, что "прежняя система безопасности не была идеальной, но тем не менее предполагала механизмы сдержек и противовесов, обязательность исполнения норм международного права". "Сегодня же мы видим полный слом всех правил и понятий. Поэтому неудивительно, что ШОС вынуждена еще более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе", - подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что, "твердо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Минск на различных международных площадках постоянно проводит работу по поиску компромиссных решений и развязок".
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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