ШОС способна внести больший вклад в обеспечение мира, заявил генсек
Генсек ШОС Чжан Мин: организация может внести больший вклад в обеспечение процветания мира
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна преодолеть различные трудности и вызовы, и внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития в регионе и во всем мире, заявил во вторник генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, выступая на открытии саммит Совета глав государств ШОС.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.
"Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям ШОС сможет преодолеть различные трудности и вызовы, внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития и процветания в регионе и в мире в целом", - сказал Чжан Мин.
Он отметил, что актуальное значение имеет содействие построению международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости, и взаимовыгодном сотрудничестве, равно как и сообщества единой судьбы человечества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.