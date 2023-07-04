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ШОС способна внести больший вклад в обеспечение мира, заявил генсек - РИА Новости, 04.07.2023
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12:43 04.07.2023 (обновлено: 12:44 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shos-1882114680.html
ШОС способна внести больший вклад в обеспечение мира, заявил генсек
ШОС способна внести больший вклад в обеспечение мира, заявил генсек - РИА Новости, 04.07.2023
ШОС способна внести больший вклад в обеспечение мира, заявил генсек
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна преодолеть различные трудности и вызовы, и внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:43
2023-07-04T12:44
в мире
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нью-дели
чжан мин
шос
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна преодолеть различные трудности и вызовы, и внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития в регионе и во всем мире, заявил во вторник генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, выступая на открытии саммит Совета глав государств ШОС. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. "Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям ШОС сможет преодолеть различные трудности и вызовы, внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития и процветания в регионе и в мире в целом", - сказал Чжан Мин. Он отметил, что актуальное значение имеет содействие построению международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости, и взаимовыгодном сотрудничестве, равно как и сообщества единой судьбы человечества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
https://ria.ru/20230704/shos-1882108453.html
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в мире, белоруссия, иран, нью-дели, чжан мин, шос
В мире, Белоруссия, Иран, Нью-Дели, Чжан Мин, ШОС
ШОС способна внести больший вклад в обеспечение мира, заявил генсек

Генсек ШОС Чжан Мин: организация может внести больший вклад в обеспечение процветания мира

© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна преодолеть различные трудности и вызовы, и внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития в регионе и во всем мире, заявил во вторник генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, выступая на открытии саммит Совета глав государств ШОС.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.
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"Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям ШОС сможет преодолеть различные трудности и вызовы, внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития и процветания в регионе и в мире в целом", - сказал Чжан Мин.
Он отметил, что актуальное значение имеет содействие построению международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости, и взаимовыгодном сотрудничестве, равно как и сообщества единой судьбы человечества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
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В миреБелоруссияИранНью-ДелиЧжан МинШОС
 
 
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