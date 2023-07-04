https://ria.ru/20230704/shos-1882114680.html

ШОС способна внести больший вклад в обеспечение мира, заявил генсек

ШОС способна внести больший вклад в обеспечение мира, заявил генсек - РИА Новости, 04.07.2023

ШОС способна внести больший вклад в обеспечение мира, заявил генсек

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна преодолеть различные трудности и вызовы, и внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:43

2023-07-04T12:43

2023-07-04T12:44

в мире

белоруссия

иран

нью-дели

чжан мин

шос

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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна преодолеть различные трудности и вызовы, и внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития в регионе и во всем мире, заявил во вторник генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, выступая на открытии саммит Совета глав государств ШОС. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. "Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям ШОС сможет преодолеть различные трудности и вызовы, внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития и процветания в регионе и в мире в целом", - сказал Чжан Мин. Он отметил, что актуальное значение имеет содействие построению международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости, и взаимовыгодном сотрудничестве, равно как и сообщества единой судьбы человечества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.

https://ria.ru/20230704/shos-1882108453.html

https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html

белоруссия

иран

нью-дели

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, иран, нью-дели, чжан мин, шос