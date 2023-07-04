https://ria.ru/20230704/shos-1882108453.html

Генсек ШОС заявил об успешном развитии сотрудничества в организации

Генсек ШОС заявил об успешном развитии сотрудничества в организации - РИА Новости, 04.07.2023

Генсек ШОС заявил об успешном развитии сотрудничества в организации

Сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) успешно развивалось в условиях неблагоприятной глобальной экономической ситуации, заявил во... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:33

2023-07-04T12:33

2023-07-04T12:33

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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) успешно развивалось в условиях неблагоприятной глобальной экономической ситуации, заявил во вторник генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, выступая на открытии саммита Совета глав государств ШОС. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. "Несмотря на неблагоприятную глобальную экономическую ситуацию, торгово-экономическое взаимодействие и практическое сотрудничество в ШОС развивалось успешно", - сказал Чжан Мин. Он отметил, что продолжало набирать обороты взаимодействие в сфере торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, энергетики, транспорта, взаимосвязанности, цифровых технологий и в других областях. Чжан Мин также подчеркнул, что в период с последнего саммита ШОС в Самарканде укреплялось сотрудничество в сфере безопасности, велась решительная борьба с "тремя силами зла" - незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью. "Приобретают все более разнообразный характер гуманитарные обмены, создаются новые механизмы сотрудничества - в области стартапов и инноваций, традиционной медицины, а также сокращения бедности. Последовательно расширяется и обогащается взаимодействие с наблюдателями, партнерами по диалогу и международными организациями", - добавил он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.

https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230704/putin-1882092946.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, самарканд, белоруссия, иран, чжан мин, шос