https://ria.ru/20230704/pro-1882130563.html

Страны ШОС выступили против одностороннего наращивания глобальной ПРО

Страны ШОС выступили против одностороннего наращивания глобальной ПРО - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС выступили против одностороннего наращивания глобальной ПРО

Страны Шанхайской организации сотрудничества считают, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:24

2023-07-04T13:24

2023-07-04T13:24

нью-дели

индия

китай

шос

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества считают, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность", - говорится в документе. Отмечается, что государства объединения "считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств". Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/shos-1882130168.html

нью-дели

индия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нью-дели, индия, китай, шос, в мире