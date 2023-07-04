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Премьер Чехии: Украина должна узнать перспективы своего членства в НАТО - РИА Новости, 04.07.2023
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16:48 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html
Премьер Чехии: Украина должна узнать перспективы своего членства в НАТО
Премьер Чехии: Украина должна узнать перспективы своего членства в НАТО - РИА Новости, 04.07.2023
Премьер Чехии: Украина должна узнать перспективы своего членства в НАТО
Чехия и Словакия имеют полностью схожее мнение о том, что Украина должна получить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе максимально сильную политическую... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:48
2023-07-04T16:48
в мире
украина
петр фиала
нато
владимир зеленский
джо байден
чехия
словакия
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ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Чехия и Словакия имеют полностью схожее мнение о том, что Украина должна получить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе максимально сильную политическую поддержку, включая перспективы своего членства в альянсе, заявил во вторник чешский премьер Петр Фиала по окончании переговоров с находящимся с визитом в Праге премьером Словакии Людовитом Одором. "На саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля – ред.) Украина ожидает ясный сигнал со стороны стран-членов альянса. Чехия и Словакия полностью схожи во мнении, что (на саммите) необходимо стремиться к тому, чтобы Украина получила как можно более сильную политическую поддержку, включая выражение перспективы о ее будущем членстве в альянсе", - сказал Фиала. По словам Фиалы, Чехия и Словакия намерены и впредь активно поддерживать Украину, в том числе, сотрудничать в ее послевоенном восстановлении. Чехия взяла шефство над реконструкцией Днепропетровской области, но готова распространить его и на другие районы этой страны, сказал Фиала. Он также сообщил, что во время сентябрьской международной машиностроительной выставки в чешском городе Брно представители Чехии, Словакии и Украины будут вести речь о конкретных проектах послевоенного сотрудничества. Фиала также выразил удовлетворение тем фактом, что в саммите НАТО в Вильнюсе примут участие лидеры некоторых государств Юго-Восточной Азии. "Я рад, что альянс уделяет все более активное внимание действиям и амбициям Китая в этом регионе и стремится искать (в этом регионе) стратегических партнеров", - отметил чешский премьер. Как полагает Фиала, необходимо также продолжать поддержку членству Швеции в НАТО, которое до сих пор не ратифицировано Турцией и Венгрией. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230630/pomosch-1881440813.html
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в мире, украина, петр фиала, нато, владимир зеленский, джо байден, чехия, словакия
В мире, Украина, Петр Фиала, НАТО, Владимир Зеленский, Джо Байден, Чехия, Словакия
Премьер Чехии: Украина должна узнать перспективы своего членства в НАТО

Петр Фиала: на саммите НАТО Украина должна узнать перспективы своего членства в альянсе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Чехия и Словакия имеют полностью схожее мнение о том, что Украина должна получить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе максимально сильную политическую поддержку, включая перспективы своего членства в альянсе, заявил во вторник чешский премьер Петр Фиала по окончании переговоров с находящимся с визитом в Праге премьером Словакии Людовитом Одором.
«
"На саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля – ред.) Украина ожидает ясный сигнал со стороны стран-членов альянса. Чехия и Словакия полностью схожи во мнении, что (на саммите) необходимо стремиться к тому, чтобы Украина получила как можно более сильную политическую поддержку, включая выражение перспективы о ее будущем членстве в альянсе", - сказал Фиала.
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Премьер Чехии обвинил Польшу и Венгрию в блокировании помощи украинцам
30 июня, 13:30
По словам Фиалы, Чехия и Словакия намерены и впредь активно поддерживать Украину, в том числе, сотрудничать в ее послевоенном восстановлении. Чехия взяла шефство над реконструкцией Днепропетровской области, но готова распространить его и на другие районы этой страны, сказал Фиала. Он также сообщил, что во время сентябрьской международной машиностроительной выставки в чешском городе Брно представители Чехии, Словакии и Украины будут вести речь о конкретных проектах послевоенного сотрудничества.
Фиала также выразил удовлетворение тем фактом, что в саммите НАТО в Вильнюсе примут участие лидеры некоторых государств Юго-Восточной Азии. "Я рад, что альянс уделяет все более активное внимание действиям и амбициям Китая в этом регионе и стремится искать (в этом регионе) стратегических партнеров", - отметил чешский премьер.
Как полагает Фиала, необходимо также продолжать поддержку членству Швеции в НАТО, которое до сих пор не ратифицировано Турцией и Венгрией.
Атомная электростанция Дукованы - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Чехия сделала исключения из санкций против России, пишут СМИ
3 июля, 11:53
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Чехия назвала Россию и Китай главными угрозами безопасности
29 июня, 03:15
 
В миреУкраинаПетр ФиалаНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденЧехияСловакия
 
 
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