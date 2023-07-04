https://ria.ru/20230704/million-1882131441.html

Страны ШОС приложат все усилия для укрепления безопасности в регионе

Страны ШОС приложат все усилия для укрепления безопасности в регионе - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС приложат все усилия для укрепления безопасности в регионе

Страны Шанхайской организации сотрудничества будут прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:25

2023-07-04T13:25

2023-07-04T13:38

специальная военная операция на украине

шос

нью-дели

индия

безопасность

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества будут прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на пространстве объединения, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов ШОС."Государства-члены считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию деятельности террористических, сепаратистских и экстремистских группировок, уделяя особое внимание недопущению распространения религиозной нетерпимости, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации, ксенофобии, идей фашизма и шовинизма", - говорится в тексте декларации.Отмечается, что "государства-члены, подтверждая приверженность миру, совместному развитию и равноправным отношениям на основе принципов взаимного уважения, дружбы и добрососедства, будут и далее вести конструктивный и доверительный диалог, углублять эффективное многоплановое сотрудничество, прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на пространстве ШОС"."Государства-члены, подтверждая твердую приверженность борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, полны решимости и далее принимать активные меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма, перекрытию каналов финансирования терроризма, пресечению вербовочной деятельности и трансграничного перемещения террористов, противодействию экстремизму, радикализации молодежи, распространению террористической идеологии, а также по ликвидации "спящих ячеек" и мест, которые используются как убежища террористов", - указано в документе.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/mnogopolyarnost-1882134053.html

нью-дели

индия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шос, нью-дели, индия, безопасность