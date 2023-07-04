https://ria.ru/20230704/madonna-1882168903.html

Подруга Мадонны рассказала о самочувствии певицы после госпитализации

Подруга Мадонны рассказала о самочувствии певицы после госпитализации - РИА Новости, 04.07.2023

Подруга Мадонны рассказала о самочувствии певицы после госпитализации

Подруга Мадонны, американская телеведущая Рози О`Донелл на своей странице в соцсети сообщила об улучшении самочувствия певицы. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:58

2023-07-04T15:58

2023-07-04T18:09

шоубиз

мадонна

нью-йорк (город)

знаменитости

музыка

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Подруга Мадонны, американская телеведущая Рози О`Донелл на своей странице в соцсети сообщила об улучшении самочувствия певицы. Она поделилась совместным архивным кадром с исполнительницей. Пользователи в комментариях сразу стали задавать вопросы о самочувствии артистки. На некоторые из них О`Донелл ответила."С ней все в порядке", – заверила ведущая.Мадонна потеряла сознание в своей квартире в Нью-Йорке 24 июня. После этого ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Спустя несколько дней Мадонну выписали из больницы. По данным СМИ, она чувствовала себя плохо и продолжила лечение дома. Знаменитость была настолько больна, что не могла встать с постели. Близкие исполнительницы рассказали журналистам, что причиной ухудшения самочувствия стала интенсивная подготовка к туру Celebration, приуроченный к 40-летию ее музыкальной карьеры певицы. "Она довольно долго игнорировала симптомы болезни, потому что думала, что они исчезнут. И продолжала репетировать. Ведь Мадонна неутомима в своем стремлении быть лучшей, удивлять поклонников и делать то, что другие до нее не делали", — поделился недавно один из инсайдеров. Гастроли должны были начаться в июле этого года. Однако из-за проблем со здоровьем певице пришлось перенести долгожданный тур. Менеджер звезды Гай Осири пообещал назвать новые даты концертов позже.

https://ria.ru/20230630/madonna-1881273108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, нью-йорк (город), знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса