https://ria.ru/20230704/madonna-1882168903.html
Подруга Мадонны рассказала о самочувствии певицы после госпитализации
Подруга Мадонны рассказала о самочувствии певицы после госпитализации - РИА Новости, 04.07.2023
Подруга Мадонны рассказала о самочувствии певицы после госпитализации
Подруга Мадонны, американская телеведущая Рози О`Донелл на своей странице в соцсети сообщила об улучшении самочувствия певицы. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:58
2023-07-04T15:58
2023-07-04T18:09
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Подруга Мадонны, американская телеведущая Рози О`Донелл на своей странице в соцсети сообщила об улучшении самочувствия певицы. Она поделилась совместным архивным кадром с исполнительницей. Пользователи в комментариях сразу стали задавать вопросы о самочувствии артистки. На некоторые из них О`Донелл ответила."С ней все в порядке", – заверила ведущая.Мадонна потеряла сознание в своей квартире в Нью-Йорке 24 июня. После этого ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Спустя несколько дней Мадонну выписали из больницы. По данным СМИ, она чувствовала себя плохо и продолжила лечение дома. Знаменитость была настолько больна, что не могла встать с постели. Близкие исполнительницы рассказали журналистам, что причиной ухудшения самочувствия стала интенсивная подготовка к туру Celebration, приуроченный к 40-летию ее музыкальной карьеры певицы. "Она довольно долго игнорировала симптомы болезни, потому что думала, что они исчезнут. И продолжала репетировать. Ведь Мадонна неутомима в своем стремлении быть лучшей, удивлять поклонников и делать то, что другие до нее не делали", — поделился недавно один из инсайдеров. Гастроли должны были начаться в июле этого года. Однако из-за проблем со здоровьем певице пришлось перенести долгожданный тур. Менеджер звезды Гай Осири пообещал назвать новые даты концертов позже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадонна, нью-йорк (город), знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Мадонна, Нью-Йорк (город), Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Подруга Мадонны рассказала о самочувствии певицы после госпитализации
Подруга Мадонны рассказала, что певица чувствует себя лучше после госпитализации
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Подруга Мадонны, американская телеведущая Рози О`Донелл на своей странице в соцсети сообщила об улучшении самочувствия певицы.
Она поделилась совместным архивным кадром с исполнительницей. Пользователи в комментариях сразу стали задавать вопросы о самочувствии артистки. На некоторые из них О`Донелл ответила.
«
"С ней все в порядке", – заверила ведущая.
Мадонна потеряла сознание в своей квартире в Нью-Йорке 24 июня. После этого ее госпитализировали
с острой бактериальной инфекцией. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.
Спустя несколько дней Мадонну выписали из больницы. По данным СМИ, она чувствовала
себя плохо и продолжила лечение дома. Знаменитость была настолько больна, что не могла встать с постели.
Близкие исполнительницы рассказали журналистам, что причиной ухудшения самочувствия стала интенсивная подготовка к туру Celebration, приуроченный к 40-летию ее музыкальной карьеры певицы.
«
"Она довольно долго игнорировала симптомы болезни, потому что думала, что они исчезнут. И продолжала репетировать. Ведь Мадонна неутомима в своем стремлении быть лучшей, удивлять поклонников и делать то, что другие до нее не делали", — поделился
недавно один из инсайдеров.
Гастроли должны были начаться в июле этого года. Однако из-за проблем со здоровьем певице пришлось перенести долгожданный тур.
Менеджер звезды Гай Осири пообещал назвать новые даты концертов позже.
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