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Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции - РИА Новости, 28.06.2023
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23:32 28.06.2023 (обновлено: 23:36 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/madonna-1881005539.html
Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции
Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции - РИА Новости, 28.06.2023
Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции
Американскую певицу Мадонну на минувших выходных госпитализировали с "серьезной" бактериальной инфекцией, сейчас она идет на поправку, сообщил в среду менеджер... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:32
2023-06-28T23:36
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Американскую певицу Мадонну на минувших выходных госпитализировали с "серьезной" бактериальной инфекцией, сейчас она идет на поправку, сообщил в среду менеджер исполнительницы Гай Осири. "В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Ее состояние улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается ее полное восстановление", - написал Осири в своем аккаунте в Instagram*.По словам представителя певицы, из-за внезапной болезни все мероприятия с ее участием, включая подготовку к зарубежному турне, приостановили. Мадонна планировала в следующем месяце отправиться в мировое турне Celebration, приуроченное к 40-летию ее творческой карьеры. "Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты", - сообщил Осири.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Шоубиз, Россия, Мадонна, США
Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции

Менеджер Осири: Мадонну госпитализировали с бактериальной инфекцией, сейчас ей лучше

© AP Photo / Kirsty WigglesworthМадонна
Мадонна - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Мадонна. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Американскую певицу Мадонну на минувших выходных госпитализировали с "серьезной" бактериальной инфекцией, сейчас она идет на поправку, сообщил в среду менеджер исполнительницы Гай Осири.
«
"В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Ее состояние улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается ее полное восстановление", - написал Осири в своем аккаунте в Instagram*.
По словам представителя певицы, из-за внезапной болезни все мероприятия с ее участием, включая подготовку к зарубежному турне, приостановили. Мадонна планировала в следующем месяце отправиться в мировое турне Celebration, приуроченное к 40-летию ее творческой карьеры.
«
"Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты", - сообщил Осири.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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