https://ria.ru/20230628/madonna-1881005539.html

Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции

Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции - РИА Новости, 28.06.2023

Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции

Американскую певицу Мадонну на минувших выходных госпитализировали с "серьезной" бактериальной инфекцией, сейчас она идет на поправку, сообщил в среду менеджер... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T23:32

2023-06-28T23:32

2023-06-28T23:36

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мадонна

сша

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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Американскую певицу Мадонну на минувших выходных госпитализировали с "серьезной" бактериальной инфекцией, сейчас она идет на поправку, сообщил в среду менеджер исполнительницы Гай Осири. "В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Ее состояние улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается ее полное восстановление", - написал Осири в своем аккаунте в Instagram*.По словам представителя певицы, из-за внезапной болезни все мероприятия с ее участием, включая подготовку к зарубежному турне, приостановили. Мадонна планировала в следующем месяце отправиться в мировое турне Celebration, приуроченное к 40-летию ее творческой карьеры. "Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты", - сообщил Осири.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мадонна, сша