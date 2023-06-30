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Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
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Шоубиз
 
06:56 30.06.2023 (обновлено: 10:36 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/madonna-1881348994.html
Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели, сообщили СМИ
Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели, сообщили СМИ
Американская певица Мадонна, которую выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, продолжает чувствовать себя плохо и не встает с постели,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T06:56
2023-06-30T10:36
шоубиз
мадонна
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американская певица Мадонна, которую выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, продолжает чувствовать себя плохо и не встает с постели, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в окружении поп-звезды.Поп-звезда попала в больницу на минувших выходных. Ее менеджер сообщал, что 64-летняя певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В среду вечером она вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке.По словам источников, после выписки из больницы у Мадонны началась неконтролируемая рвота, и она все еще страдает от инфекции. Певица настолько больна, что не может вставать с постели.Люди в ее окружении считают, что она не сможет начать свое мировое турне, запланированное на 15 июля.Издание Page Six сообщает, что состояние Мадонны на момент госпитализации было настолько тяжелым, что ее близкие "готовились к худшему".
https://ria.ru/20230630/madonna-1881273108.html
https://ria.ru/20230629/bayden-1881107971.html
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мадонна, нью-йорк (город)
Шоубиз, Мадонна, Нью-Йорк (город)
Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели, сообщили СМИ

TMZ: певица Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели, несмотря на лечение

© AP Photo / Kirsty WigglesworthМадонна
Мадонна - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Мадонна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американская певица Мадонна, которую выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, продолжает чувствовать себя плохо и не встает с постели, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в окружении поп-звезды.
Поп-звезда попала в больницу на минувших выходных. Ее менеджер сообщал, что 64-летняя певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В среду вечером она вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке.
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По словам источников, после выписки из больницы у Мадонны началась неконтролируемая рвота, и она все еще страдает от инфекции. Певица настолько больна, что не может вставать с постели.
Люди в ее окружении считают, что она не сможет начать свое мировое турне, запланированное на 15 июля.
Издание Page Six сообщает, что состояние Мадонны на момент госпитализации было настолько тяжелым, что ее близкие "готовились к худшему".
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