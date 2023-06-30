https://ria.ru/20230630/madonna-1881348994.html

Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели, сообщили СМИ

Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2023

Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели, сообщили СМИ

Американская певица Мадонна, которую выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, продолжает чувствовать себя плохо и не встает с постели,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T06:56

2023-06-30T06:56

2023-06-30T10:36

шоубиз

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американская певица Мадонна, которую выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, продолжает чувствовать себя плохо и не встает с постели, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в окружении поп-звезды.Поп-звезда попала в больницу на минувших выходных. Ее менеджер сообщал, что 64-летняя певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В среду вечером она вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке.По словам источников, после выписки из больницы у Мадонны началась неконтролируемая рвота, и она все еще страдает от инфекции. Певица настолько больна, что не может вставать с постели.Люди в ее окружении считают, что она не сможет начать свое мировое турне, запланированное на 15 июля.Издание Page Six сообщает, что состояние Мадонны на момент госпитализации было настолько тяжелым, что ее близкие "готовились к худшему".

https://ria.ru/20230630/madonna-1881273108.html

https://ria.ru/20230629/bayden-1881107971.html

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мадонна, нью-йорк (город)