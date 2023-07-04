Лукашенко предложил организовать фестиваль культур ШОС
Лукашенко предложил провести фестиваль культур стран Шанхайской организации сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил организовать фестиваль культур стран Шанхайской организации сотрудничества.
"Для более близкого знакомства с многообразием культур нашей организации предлагаем рассмотреть возможность реализации масштабного совместного проекта – Фестиваля культур ШОС, сделав его традиционным", - сказал белорусский лидер во вторник, выступая на саммите ШОС в онлайн-формате.
Лукашенко также предложил ШОС усилить работу с подрастающим поколением. "Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, будут реализовывать сегодняшние студенты. Нужно подумать над созданием платформы ШОС для молодежи", - подчеркнул президент Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Минск рассчитывает на подписание на саммите во вторник меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена ШОС. После этого Белоруссии предстоит ратифицировать меморандум, а также присоединиться к более 40 международным договорам, действующим в рамках организации.
Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.