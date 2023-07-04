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Лукашенко предложил организовать фестиваль культур ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
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13:14 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882126655.html
Лукашенко предложил организовать фестиваль культур ШОС
Лукашенко предложил организовать фестиваль культур ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Лукашенко предложил организовать фестиваль культур ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил организовать фестиваль культур стран Шанхайской организации сотрудничества. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:14
2023-07-04T13:14
в мире
белоруссия
минск
самарканд
александр лукашенко
шос
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил организовать фестиваль культур стран Шанхайской организации сотрудничества. "Для более близкого знакомства с многообразием культур нашей организации предлагаем рассмотреть возможность реализации масштабного совместного проекта – Фестиваля культур ШОС, сделав его традиционным", - сказал белорусский лидер во вторник, выступая на саммите ШОС в онлайн-формате. Лукашенко также предложил ШОС усилить работу с подрастающим поколением. "Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, будут реализовывать сегодняшние студенты. Нужно подумать над созданием платформы ШОС для молодежи", - подчеркнул президент Белоруссии. Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Минск рассчитывает на подписание на саммите во вторник меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена ШОС. После этого Белоруссии предстоит ратифицировать меморандум, а также присоединиться к более 40 международным договорам, действующим в рамках организации. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882120618.html
https://ria.ru/20230704/shos-1882121760.html
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в мире, белоруссия, минск, самарканд, александр лукашенко, шос
В мире, Белоруссия, Минск, Самарканд, Александр Лукашенко, ШОС
Лукашенко предложил организовать фестиваль культур ШОС

Лукашенко предложил провести фестиваль культур стран Шанхайской организации сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил организовать фестиваль культур стран Шанхайской организации сотрудничества.
"Для более близкого знакомства с многообразием культур нашей организации предлагаем рассмотреть возможность реализации масштабного совместного проекта – Фестиваля культур ШОС, сделав его традиционным", - сказал белорусский лидер во вторник, выступая на саммите ШОС в онлайн-формате.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Вчера, 12:57
Лукашенко также предложил ШОС усилить работу с подрастающим поколением. "Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, будут реализовывать сегодняшние студенты. Нужно подумать над созданием платформы ШОС для молодежи", - подчеркнул президент Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Минск рассчитывает на подписание на саммите во вторник меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена ШОС. После этого Белоруссии предстоит ратифицировать меморандум, а также присоединиться к более 40 международным договорам, действующим в рамках организации.
Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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