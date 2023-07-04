Белоруссия поддерживает идею создания Банка развития ШОС, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Белоруссия всецело поддерживает идею создания Банка развития ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Государства Шанхайской организации сотрудничества могут рассчитывать на Белоруссию в контексте продовольственной безопасности, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко, выступая на саммите ШОС в онлайн-формате.
"В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники", - сказал белорусский лидер.
Он также подчеркнул, что Белоруссия всецело поддерживает идею создания Банка развития ШОС.
Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Минск рассчитывает на подписание на саммите во вторник меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена ШОС. После этого Белоруссии предстоит ратифицировать меморандум, а также присоединиться к более 40 международным договорам, действующим в рамках организации.
Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.