https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882120618.html

Белоруссия поддерживает идею создания Банка развития ШОС, заявил Лукашенко

Белоруссия поддерживает идею создания Банка развития ШОС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023

Белоруссия поддерживает идею создания Банка развития ШОС, заявил Лукашенко

Государства Шанхайской организации сотрудничества могут рассчитывать на Белоруссию в контексте продовольственной безопасности, заявил во вторник президент... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:57

2023-07-04T12:57

2023-07-04T12:57

в мире

белоруссия

минск

самарканд

александр лукашенко

шос

банк "развитие"

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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Государства Шанхайской организации сотрудничества могут рассчитывать на Белоруссию в контексте продовольственной безопасности, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко, выступая на саммите ШОС в онлайн-формате. "В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники", - сказал белорусский лидер. Он также подчеркнул, что Белоруссия всецело поддерживает идею создания Банка развития ШОС. Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Минск рассчитывает на подписание на саммите во вторник меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена ШОС. После этого Белоруссии предстоит ратифицировать меморандум, а также присоединиться к более 40 международным договорам, действующим в рамках организации. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20230704/shos-1882105394.html

https://ria.ru/20230703/belorussiya-1881995025.html

белоруссия

минск

самарканд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, самарканд, александр лукашенко, шос, банк "развитие"