https://ria.ru/20230704/kitay-1882078031.html

Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны

Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны - РИА Новости, 04.07.2023

Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны

Необходимо противодействовать попыткам разжигания новой холодной войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита совета... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:59

2023-07-04T10:59

2023-07-04T11:05

в мире

си цзиньпин

шос

китай

нью-дели

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Необходимо противодействовать попыткам разжигания новой холодной войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита совета глав государств ШОС."Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе", - сказал он.Двадцать третий саммит совета глав государств ШОС проходит в Нью-Дели в виртуальном формате.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html

https://ria.ru/20230516/konflikt-1872265378.html

китай

нью-дели

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, шос, китай, нью-дели, индия