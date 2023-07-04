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Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны - РИА Новости, 04.07.2023
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10:59 04.07.2023 (обновлено: 11:05 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/kitay-1882078031.html
Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны
Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны - РИА Новости, 04.07.2023
Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны
Необходимо противодействовать попыткам разжигания новой холодной войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита совета... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:59
2023-07-04T11:05
в мире
си цзиньпин
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Необходимо противодействовать попыткам разжигания новой холодной войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита совета глав государств ШОС."Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе", - сказал он.Двадцать третий саммит совета глав государств ШОС проходит в Нью-Дели в виртуальном формате.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html
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в мире, си цзиньпин, шос, китай, нью-дели, индия
В мире, Си Цзиньпин, ШОС, Китай, Нью-Дели, Индия
Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны

Си Цзиньпин заявил о необходимости противодействия попыткам разжигания холодной войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Необходимо противодействовать попыткам разжигания новой холодной войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита совета глав государств ШОС.
"Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе", - сказал он.
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