https://ria.ru/20230704/kitay-1882078031.html
Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны
Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны - РИА Новости, 04.07.2023
Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны
Необходимо противодействовать попыткам разжигания новой холодной войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита совета... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:59
2023-07-04T10:59
2023-07-04T11:05
в мире
си цзиньпин
шос
китай
нью-дели
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Необходимо противодействовать попыткам разжигания новой холодной войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита совета глав государств ШОС."Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе", - сказал он.Двадцать третий саммит совета глав государств ШОС проходит в Нью-Дели в виртуальном формате.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html
https://ria.ru/20230516/konflikt-1872265378.html
китай
нью-дели
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, шос, китай, нью-дели, индия
В мире, Си Цзиньпин, ШОС, Китай, Нью-Дели, Индия
Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны
Си Цзиньпин заявил о необходимости противодействия попыткам разжигания холодной войны