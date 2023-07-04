https://ria.ru/20230704/iran-1882054095.html

Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону

Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону - РИА Новости, 04.07.2023

Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону

Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена позволит странам Ближнего и Среднего Востока углубить... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:21

2023-07-04T08:21

2023-07-04T21:12

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иран

индия

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бахтиер хакимов

шос

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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена позволит странам Ближнего и Среднего Востока углубить торгов-экономические отношения, лишенные влияния Запада и доллара, а также приведет к росту экономик стран региона, заявил РИА Новости зампредседателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики Голамреза Мархаба. "Это соглашение поможет нам заложить основы для здоровых торговых отношений без влияния Запада... и доллара. В регионе есть все, есть сырье, есть неосвоенные рынки для сбыта нашей продукции. ШОС способствует блестящему росту экономик стран региона (Ближнего и Среднего Востока - ред.) и станет выгодным для региональных стран", - сказал Мархаба. Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил на пресс-конференции, что принятие Ирана в ШОС будет взаимовыгодно и для организации, и для страны. Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в организацию в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.

https://ria.ru/20230704/shos-1882046973.html

https://ria.ru/20230703/iran-1881945755.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, индия, россия, бахтиер хакимов, шос