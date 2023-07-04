Рейтинг@Mail.ru
Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 04.07.2023 (обновлено: 21:12 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/iran-1882054095.html
Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону
Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону - РИА Новости, 04.07.2023
Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону
Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена позволит странам Ближнего и Среднего Востока углубить... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:21
2023-07-04T21:12
в мире
иран
индия
россия
бахтиер хакимов
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена позволит странам Ближнего и Среднего Востока углубить торгов-экономические отношения, лишенные влияния Запада и доллара, а также приведет к росту экономик стран региона, заявил РИА Новости зампредседателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики Голамреза Мархаба. "Это соглашение поможет нам заложить основы для здоровых торговых отношений без влияния Запада... и доллара. В регионе есть все, есть сырье, есть неосвоенные рынки для сбыта нашей продукции. ШОС способствует блестящему росту экономик стран региона (Ближнего и Среднего Востока - ред.) и станет выгодным для региональных стран", - сказал Мархаба. Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил на пресс-конференции, что принятие Ирана в ШОС будет взаимовыгодно и для организации, и для страны. Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в организацию в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.
https://ria.ru/20230704/shos-1882046973.html
https://ria.ru/20230703/iran-1881945755.html
иран
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, индия, россия, бахтиер хакимов, шос
В мире, Иран, Индия, Россия, Бахтиер Хакимов, ШОС
Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону

Иранский чиновник Мархаба: вступление страны в ШОС приведет к росту экономики в регионе

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена позволит странам Ближнего и Среднего Востока углубить торгов-экономические отношения, лишенные влияния Запада и доллара, а также приведет к росту экономик стран региона, заявил РИА Новости зампредседателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики Голамреза Мархаба.
"Это соглашение поможет нам заложить основы для здоровых торговых отношений без влияния Запада... и доллара. В регионе есть все, есть сырье, есть неосвоенные рынки для сбыта нашей продукции. ШОС способствует блестящему росту экономик стран региона (Ближнего и Среднего Востока - ред.) и станет выгодным для региональных стран", - сказал Мархаба.
Чжан Мин, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества
Генсек ШОС поддержал полноформатное членство Ирана в организации
Вчера, 06:43
Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил на пресс-конференции, что принятие Ирана в ШОС будет взаимовыгодно и для организации, и для страны.
Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в организацию в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Членство Ирана в ШОС выгодно для обеих сторон, считают в МИД республики
3 июля, 15:37
 
В миреИранИндияРоссияБахтиер ХакимовШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала