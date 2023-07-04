https://ria.ru/20230704/filmy-1882230048.html

Топ-20 российских фильмов 2023 года: кино, которое стоит смотреть

Лучшие русские фильмы 2023: хорошие новинки, которые стоит посмотреть

Топ-20 российских фильмов 2023 года: кино, которое стоит смотреть

Кинокартины с высоким рейтингом, лучшие новинки русского кино 2023 в хорошем качестве, фильмы, которые стоит посмотреть —в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:43

2023-07-04T18:43

2023-07-04T18:43

культура

россия

елена яковлева

федор добронравов

николай киселев

кино

кино и сериалы

фильм

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кинокартины с высоким рейтингом, лучшие новинки русского кино 2023 в хорошем качестве, фильмы, которые стоит посмотреть —в материале РИА Новости.Лучшие русские фильмы 2023 годаВ 2023 году российский кинематограф продолжает радовать разнообразием жанров, увлекательными сценариями и качественной графикой. Топ-20 лучших российских фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве на стриминговых сервисах, основан на зрительских оценках.ПоехавшаяГлавная героиня Аня Смолина решает круто изменить свою жизнь и отправляется из столицы в Магадан, чтобы помириться с матерью. В качестве транспортного средства она выбирает велосипед, а ее попутчицей становится такса по кличке Капа. Впереди их ждет путешествие длиною в 10 тысяч километров, разнообразие колоритных уголков России, опасности, испытания и судьбоносные встречи.ПраведникВ основе военной драмы лежит реальная история подвига советского партизана Николая Киселёва. Картина повествует о событиях 1942 года, когда офицер спас от гитлеровцев более 200 евреев, проведя подопечных за линию фронта из зоны оккупации на территории Белоруссии. Измученные голодом и преследуемые немцами они преодолевают почти 1500 километров по лесам. За этот подвиг Николай Киселев был удостоен звания "Праведник народов мира".ЧебурашкаЧебурашка — милый ушастый зверек из далекой апельсиновой страны. Он ураганом врывается в жизнь тихого приморского городка, где его ждут удивительные знакомства и невероятные приключения, здесь он научится многому, обретет дом и друзей, а главное, вернет в мир взрослых улыбки и волшебство.БешенствоОтец борется за жизнь своего единственного сына-наркомана и изолирует его в охотничьем домике посреди тайги в надежде, что вдали от благ цивилизации удастся преодолеть зависимость.Ситуация осложняется их трудными взаимоотношениями, мучениями из ломок и глубокими переживаниями. Тем временем в тайге среди диких зверей начинается эпидемия бешенства. Герои остаются в своем убежище и оказываются в ловушке. История противостояния бешеным волкам и зависимостям в дикой природе.ВызовПервый в мире фильм, снятый в космосе. По сюжету торакальный хирург Евгения получает неожиданное задание: она должна всего за месяц подготовиться к полету в космос, чтобы отправиться на МКС и спасти жизнь члену экипажа. Героиня принимает этот вызов. Ей предстоит справиться со своими страхами, провести сложнейшую операцию в условиях невесомости и вернуть космонавта на Землю живым.НюрнбергВ основе сюжета картины лежат реальные события — Нюрнбергский процесс 1945-1948 годов. Переводчик и разведчик Игорь Волгин принимает в нем участие в составе советской делегации. Военный трибунал должен вынести приговор нацистским преступникам, но справедливость нужна не всем. Главному герою предстоит найти новые доказательства, разоблачить предателя, остановить фашистских подпольщиков и спасти любовь с русской девушкой Леной.На солнце, вдоль рядов кукурузыКартина снята по мотивам реальной истории. В августе 2019 года из-за неудачного столкновения с чайками оба двигателя воздушного судна отказали, в результате аварийной посадки самолета на кукурузном поле под Жуковским пилотам удалось спасти жизни всех пассажиров. Капитан экипажа Дамир Юсупов сумел воплотить свою мечту, он стал пилотом гражданской авиации и настоящим героем.Гром: Трудное детствоДействие картины разворачивается в Санкт-Петербурге. Поглощенный работой Константин Гром вместе с напарником пытается поймать влиятельного преступника по прозвищу Анубис и из-за этого уделяет мало времени своему сыну Игорю. Тем временем мальчик соглашается на предложение своего друга Игната и в погоне за большими деньгами они ввязываются в опасную авантюру.Любовь-морковь. Восстание машинСупруги Андрей и Марина Голубевы бесконечно ссорятся и никак не могут найти решение, как нужно воспитывать сына-подростка, который так увлечен гаджетами. Семейный конфликт нарастает и однажды утром родители просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана и Марьи. Чтобы обменяться телами супругам предстоит преодолеть разногласия и прийти к взаимопониманию. Что делать, если андроиды навсегда захотят остаться людьми?О чем говорят мужчины. Простые удовольствияДавние друзья — Лёша, Саша, Камиль и Слава — встречаются в центре Москвы, чтобы обсудить личное и вечное. Они привыкли веселиться, делиться наблюдениями и решать наболевшие проблемы вместе. Этот летний день они проводят за душевными разговорами о женщинах, дружбе, судьбе, своём прошлом и будущем и пытаются вместе разобраться в сложившихся ситуациях.Я хочу! Я буду!Надежда привыкла жить по правилам, в ее жизни все стабильно – работа и семья. В свои сорок пять лет она узнает об изменах мужа и понимает, что совершенно игнорирует собственные желания. Лучше поздно, чем никогда. Надя решается на большие перемены и, заручившись поддержкой своей племянницы Алены, полностью перестраивает свою жизнь.ПомилованиеПеред отправкой на передовую в Сталинград летом 1942 года юный танкист Любомир уходит в самоволку из части в прифронтовой зоне, чтобы провести время с любимой девушкой. Его обвиняют в дезертирстве, за которое грозит высшая мера наказания – расстрел. Помилуют ли бывшего сержанта или приказ о смертной казни будет исполнен?Свободные отношенияРомантическая комедия о том, как разобраться в своих чувствах и найти альтернативу разводу, чтобы сохранить семью ради сына. Супруги поженились из-за незапланированной беременности, но их совместная жизнь стала просто привычкой. Спустя семь лет семейная пара решает вступить в свободные отношения и закрутить роман на стороне. К чему приведет эта отчаянная мера?АйтаСтаршеклассница Айта после вечеринки с одноклассниками погибает, оставив записку с именем человека. Под подозрение попадает сотрудник полиции Афанасий, который подвозил девушку в этот вечер. Слухи распространяются по округе, и толпа жаждет расправы над "виновником". Смогут ли следователи докопаться до правды или люди устроят самосуд?Здоровый человекПосле трагических событий популярный телеведущий Егор отправляется на поиски себя и мечется между карьерой, семьей и волонтерством. Он спасает чужие жизни, но не может разобраться в собственной. В поисках смысла своего существования герой отодвинул все личное на задний план, но он ещё не знает, какую цену придется заплатить за этот альтруизм.ЛизаПосле трагической смерти дочери талантливый профессор Иван Тополь посвящает свою жизнь изобретению лекарства от всех недугов. Когда дочь его лучшего друга Лиза попадает в больницу с неизлечимым диагнозом он искренне хочет помочь ей. Иван убежден, что его революционный препарат спасет девочку. Ему предстоит пройти немало испытаний, чтобы доказать работоспособность своего изобретения.Один настоящий деньСледователь Валерий Капитонов цинично продвигается по карьерной лестнице и ради денег готов на многое. Он склоняет сослуживца замять дело об убийстве за взятку, но его коллега отказывается от грязных денег и из-за своих принципов становится жертвой. В жизни нечистого на руку следователя наступает переломный момент — тот самый день, когда ему предстоит сделать тяжелый моральный выбор.Русский крестИстория простого сельского человека Ивана Ростка. Он потерял жену, остался без руки и начал пить. Грешник и пьяница раскаивается и решает изменить привычный образ жизни. В поисках духовного исцеления он собирается восстановить заброшенный храм, берет огромный крест и отправляется по соседним деревням, чтобы собрать средства и объединить людей.Прямой эфирВ погоне за контентом амбициозный блогер-миллионник Егор отправляется на Кавказ, чтобы в горах сделать съемки тест-драйва авто. Но машину ему не предоставляют. Когда сопровождающий его сотрудник автокомпании Александр случайно наступает на боевую мину, Егор решает хайпануть и устраивает стрим. Один из них борется за жизнь, а второй за миллионные просмотры. Но вскоре все меняется и мина все же взрывается. Останутся ли герои в живых?Сквозь времяМиллионер и изобретатель Итан Блэйк со своим братом Джейкобом во время испытания новейшего сверхскоростного самолета обнаруживают остров, которого не существует на картах мира. В необычном тумане из квант-частиц они видят события прошлого и будущего, пытаются разгадать тайну временных аномалий и предотвратить грядущие катастрофы, чтобы спасти мир.

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россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, елена яковлева, федор добронравов, николай киселев, кино, кино и сериалы, фильм, фильмы, лучшие фильмы, культура