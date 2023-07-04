Топ-20 российских фильмов 2023 года: кино, которое стоит смотреть

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кинокартины с высоким рейтингом, лучшие новинки русского кино 2023 в хорошем качестве, фильмы, которые стоит посмотреть —в материале РИА Новости.

Лучшие русские фильмы 2023 года

В 2023 году российский кинематограф продолжает радовать разнообразием жанров, увлекательными сценариями и качественной графикой. Топ-20 лучших российских фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве на стриминговых сервисах, основан на зрительских оценках.

Поехавшая

© Yellow, Black & White (2023) Кадр из фильма "Поехавшая" © Yellow, Black & White (2023) Кадр из фильма "Поехавшая"

Дата выхода: 8 марта 2023 года

Дата выхода: 8 марта 2023 года Режиссер: Антон Маслов

Режиссер: Антон Маслов Жанр: комедия, мелодрама, драма

Жанр: комедия, мелодрама, драма Актеры: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова

Актеры: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 50 минут

Главная героиня Аня Смолина решает круто изменить свою жизнь и отправляется из столицы в Магадан , чтобы помириться с матерью. В качестве транспортного средства она выбирает велосипед, а ее попутчицей становится такса по кличке Капа. Впереди их ждет путешествие длиною в 10 тысяч километров, разнообразие колоритных уголков России, опасности, испытания и судьбоносные встречи.

Праведник

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник" © Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"

Дата выхода: 16 февраля 2023 года

Дата выхода: 16 февраля 2023 года Режиссер: Сергей Урсуляк

Режиссер: Сергей Урсуляк Жанр: военный, история, драма

Жанр: военный, история, драма Актеры: Константин Хабенский, Федор Добронравов, Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Страна: Россия

Актеры: Константин Хабенский, Федор Добронравов, Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Страна: Россия Продолжительность: 2 часа 42 минуты

В основе военной драмы лежит реальная история подвига советского партизана Николая Киселёва . Картина повествует о событиях 1942 года, когда офицер спас от гитлеровцев более 200 евреев, проведя подопечных за линию фронта из зоны оккупации на территории Белоруссии . Измученные голодом и преследуемые немцами они преодолевают почти 1500 километров по лесам. За этот подвиг Николай Киселев был удостоен звания "Праведник народов мира".

Чебурашка

© Централ Партнершип (2022) Кадр из фильма "Чебурашка" © Централ Партнершип (2022) Кадр из фильма "Чебурашка"

Дата выхода: 1 января 2023 года

Дата выхода: 1 января 2023 года Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Режиссер: Дмитрий Дьяченко Жанр: комедия, семейный

Жанр: комедия, семейный Актеры: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков

Актеры: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 53 минуты

Чебурашка — милый ушастый зверек из далекой апельсиновой страны. Он ураганом врывается в жизнь тихого приморского городка, где его ждут удивительные знакомства и невероятные приключения, здесь он научится многому, обретет дом и друзей, а главное, вернет в мир взрослых улыбки и волшебство.

Бешенство

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Бешенство" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Бешенство"

Дата выхода: 23 февраля 2023 года

Дата выхода: 23 февраля 2023 года Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Режиссер: Дмитрий Дьяченко Жанр: триллер

Жанр: триллер Актеры: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук

Актеры: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 40 минут

Отец борется за жизнь своего единственного сына-наркомана и изолирует его в охотничьем домике посреди тайги в надежде, что вдали от благ цивилизации удастся преодолеть зависимость.Ситуация осложняется их трудными взаимоотношениями, мучениями из ломок и глубокими переживаниями. Тем временем в тайге среди диких зверей начинается эпидемия бешенства. Герои остаются в своем убежище и оказываются в ловушке. История противостояния бешеным волкам и зависимостям в дикой природе.

Вызов

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023) Кадр из фильма "Вызов" © Госкорпорация "Роскосмос" (2023) Кадр из фильма "Вызов"

Первый в мире фильм, снятый в космосе. По сюжету торакальный хирург Евгения получает неожиданное задание: она должна всего за месяц подготовиться к полету в космос, чтобы отправиться на МКС и спасти жизнь члену экипажа. Героиня принимает этот вызов. Ей предстоит справиться со своими страхами, провести сложнейшую операцию в условиях невесомости и вернуть космонавта на Землю живым.

Нюрнберг

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023) Кадр из фильма "Нюрнберг" © Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023) Кадр из фильма "Нюрнберг"

В основе сюжета картины лежат реальные события — Нюрнбергский процесс 1945-1948 годов. Переводчик и разведчик Игорь Волгин принимает в нем участие в составе советской делегации. Военный трибунал должен вынести приговор нацистским преступникам, но справедливость нужна не всем. Главному герою предстоит найти новые доказательства, разоблачить предателя, остановить фашистских подпольщиков и спасти любовь с русской девушкой Леной.

На солнце, вдоль рядов кукурузы

© Централ Партнершип (2022) Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" © Централ Партнершип (2022) Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Дата выхода: 16 марта 2023 года

Дата выхода: 16 марта 2023 года Режиссер: Сарик Андреасян

Режиссер: Сарик Андреасян Жанр: приключения, драма

Жанр: приключения, драма Актеры: Егор Бероев, Полина Максимова, Марк Богатырев

Актеры: Егор Бероев, Полина Максимова, Марк Богатырев Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 30 минут

Картина снята по мотивам реальной истории. В августе 2019 года из-за неудачного столкновения с чайками оба двигателя воздушного судна отказали, в результате аварийной посадки самолета на кукурузном поле под Жуковским пилотам удалось спасти жизни всех пассажиров. Капитан экипажа Дамир Юсупов сумел воплотить свою мечту, он стал пилотом гражданской авиации и настоящим героем.

Гром: Трудное детство

© Bubble Studios (2023) Кадр из фильма "Гром: Трудное детство" © Bubble Studios (2023) Кадр из фильма "Гром: Трудное детство"

Дата выхода: 1 января 2023 года

Дата выхода: 1 января 2023 года Режиссер: Олег Трофим

Режиссер: Олег Трофим Жанр: боевик, криминал, детектив

Жанр: боевик, криминал, детектив Актеры: Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев, Ирина Розанова

Актеры: Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев, Ирина Розанова Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 20 минут

Действие картины разворачивается в Санкт-Петербурге . Поглощенный работой Константин Гром вместе с напарником пытается поймать влиятельного преступника по прозвищу Анубис и из-за этого уделяет мало времени своему сыну Игорю. Тем временем мальчик соглашается на предложение своего друга Игната и в погоне за большими деньгами они ввязываются в опасную авантюру.

Любовь-морковь. Восстание машин

© Star Media (2023) Кадр из фильма "Любовь-морковь. Восстание машин" © Star Media (2023) Кадр из фильма "Любовь-морковь. Восстание машин"

Дата выхода: 30 марта 2023 года

Дата выхода: 30 марта 2023 года Режиссер: Андрей Волгин

Режиссер: Андрей Волгин Жанр: комедия, фантастика

Жанр: комедия, фантастика Актеры: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Андрей Ургант

Актеры: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Андрей Ургант Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 35 минут

Супруги Андрей и Марина Голубевы бесконечно ссорятся и никак не могут найти решение, как нужно воспитывать сына-подростка, который так увлечен гаджетами. Семейный конфликт нарастает и однажды утром родители просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана и Марьи. Чтобы обменяться телами супругам предстоит преодолеть разногласия и прийти к взаимопониманию. Что делать, если андроиды навсегда захотят остаться людьми?

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия

© Хэд Мэйд Продакшен (2023) Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" © Хэд Мэйд Продакшен (2023) Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"

Дата выхода: 2 февраля 2023 года

Дата выхода: 2 февраля 2023 года Режиссер: Михаил Поляков

Режиссер: Михаил Поляков Жанр: комедия

Жанр: комедия Актеры: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов

Актеры: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 30 минут

Давние друзья — Лёша, Саша, Камиль и Слава — встречаются в центре Москвы , чтобы обсудить личное и вечное. Они привыкли веселиться, делиться наблюдениями и решать наболевшие проблемы вместе. Этот летний день они проводят за душевными разговорами о женщинах, дружбе, судьбе, своём прошлом и будущем и пытаются вместе разобраться в сложившихся ситуациях.

Я хочу! Я буду!

© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!" © А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"

Дата выхода: 6 апреля 2023 года

Дата выхода: 6 апреля 2023 года Жанр: комедия, мелодрама

Жанр: комедия, мелодрама Режиссер: Павел Воронин

Режиссер: Павел Воронин Актеры: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников

Актеры: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 30 минут

Надежда привыкла жить по правилам, в ее жизни все стабильно – работа и семья. В свои сорок пять лет она узнает об изменах мужа и понимает, что совершенно игнорирует собственные желания. Лучше поздно, чем никогда. Надя решается на большие перемены и, заручившись поддержкой своей племянницы Алены, полностью перестраивает свою жизнь.

Помилование

© Наше Кино (2023) Кадр из фильма "Помилование" © Наше Кино (2023) Кадр из фильма "Помилование"

Дата выхода: 4 мая 2023 года

Дата выхода: 4 мая 2023 года Жанр: драма, военный

Жанр: драма, военный Режиссер: Айнур Аскаров

Режиссер: Айнур Аскаров Актеры: Александр Новиков, Евгений Михеев, Александр Бухаров, Михаил Хмуров

Актеры: Александр Новиков, Евгений Михеев, Александр Бухаров, Михаил Хмуров Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 40 минут

Перед отправкой на передовую в Сталинград летом 1942 года юный танкист Любомир уходит в самоволку из части в прифронтовой зоне, чтобы провести время с любимой девушкой. Его обвиняют в дезертирстве, за которое грозит высшая мера наказания – расстрел. Помилуют ли бывшего сержанта или приказ о смертной казни будет исполнен?

Свободные отношения

© 1-2-3 Production (2022) Кадр из фильма "Свободные отношения" © 1-2-3 Production (2022) Кадр из фильма "Свободные отношения"

Дата выхода: 9 февраля 2023 года

Дата выхода: 9 февраля 2023 года Жанр: комедия, мелодрама

Жанр: комедия, мелодрама Режиссер: Дмитрий Невзоров

Режиссер: Дмитрий Невзоров Актеры: Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев, Николай Фоменко, Анна Глаубэ

Актеры: Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев, Николай Фоменко, Анна Глаубэ Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 42 минуты

Романтическая комедия о том, как разобраться в своих чувствах и найти альтернативу разводу, чтобы сохранить семью ради сына. Супруги поженились из-за незапланированной беременности, но их совместная жизнь стала просто привычкой. Спустя семь лет семейная пара решает вступить в свободные отношения и закрутить роман на стороне. К чему приведет эта отчаянная мера?

Айта

© Сайдам Барыл (2022) Кадр из фильма "Айта" © Сайдам Барыл (2022) Кадр из фильма "Айта"

Дата выхода: 30 марта 2023 года

Дата выхода: 30 марта 2023 года Жанр: драма

Жанр: драма Режиссер: Степан Бурнашев

Режиссер: Степан Бурнашев Актёры: Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов

Актёры: Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 27 минут

Старшеклассница Айта после вечеринки с одноклассниками погибает, оставив записку с именем человека. Под подозрение попадает сотрудник полиции Афанасий, который подвозил девушку в этот вечер. Слухи распространяются по округе, и толпа жаждет расправы над "виновником". Смогут ли следователи докопаться до правды или люди устроят самосуд?

Здоровый человек

© 1-2-3 Production (2022) Кадр из фильма "Здоровый человек" © 1-2-3 Production (2022) Кадр из фильма "Здоровый человек"

Дата выхода: 2 марта 2023 года

Дата выхода: 2 марта 2023 года Жанр: драма

Жанр: драма Режиссер: Петр Тодоровский

Режиссер: Петр Тодоровский Актёры: Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Полина Айнутдинова

Актёры: Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Полина Айнутдинова Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 41 минута

После трагических событий популярный телеведущий Егор отправляется на поиски себя и мечется между карьерой, семьей и волонтерством. Он спасает чужие жизни, но не может разобраться в собственной. В поисках смысла своего существования герой отодвинул все личное на задний план, но он ещё не знает, какую цену придется заплатить за этот альтруизм.

Лиза

© Foremost Production (2022) Кадр из фильма "Лиза" © Foremost Production (2022) Кадр из фильма "Лиза"

Дата выхода: 2 февраля 2023 года

Дата выхода: 2 февраля 2023 года Жанр: драма, мелодрама

Жанр: драма, мелодрама Режиссер: Кмель Нтсама

Режиссер: Кмель Нтсама Актёры: Алексей Капишников, Александра Грибко, Марина Вайнбранд

Актёры: Алексей Капишников, Александра Грибко, Марина Вайнбранд Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 31 минута

После трагической смерти дочери талантливый профессор Иван Тополь посвящает свою жизнь изобретению лекарства от всех недугов. Когда дочь его лучшего друга Лиза попадает в больницу с неизлечимым диагнозом он искренне хочет помочь ей. Иван убежден, что его революционный препарат спасет девочку. Ему предстоит пройти немало испытаний, чтобы доказать работоспособность своего изобретения.

Один настоящий день

© Каропрокат (2022) Кадр из фильма "Один настоящий день" © Каропрокат (2022) Кадр из фильма "Один настоящий день"

Дата выхода: 2 февраля 2023 года

Дата выхода: 2 февраля 2023 года Жанр: драма, криминал

Жанр: драма, криминал Режиссер: Георгий Шенгелия

Режиссер: Георгий Шенгелия Актёры: Александр Робак, Евгений Ткачук, Пётр Фёдоров

Актёры: Александр Робак, Евгений Ткачук, Пётр Фёдоров Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 45 минут

Следователь Валерий Капитонов цинично продвигается по карьерной лестнице и ради денег готов на многое. Он склоняет сослуживца замять дело об убийстве за взятку, но его коллега отказывается от грязных денег и из-за своих принципов становится жертвой. В жизни нечистого на руку следователя наступает переломный момент — тот самый день, когда ему предстоит сделать тяжелый моральный выбор.

Русский крест

© Кинокомпания "Спутник", кинокомпания "Глагол" (2023) Кадр из фильма "Русский крест" © Кинокомпания "Спутник", кинокомпания "Глагол" (2023) Кадр из фильма "Русский крест"

Дата выхода: 16 апреля 2023 года

Дата выхода: 16 апреля 2023 года Жанр: драма

Жанр: драма Режиссёр: Эдуард Бояков, Петр Зеленов

Режиссёр: Эдуард Бояков, Петр Зеленов Актёры: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Блохин

Актёры: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Блохин Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 20 минут

История простого сельского человека Ивана Ростка. Он потерял жену, остался без руки и начал пить. Грешник и пьяница раскаивается и решает изменить привычный образ жизни. В поисках духовного исцеления он собирается восстановить заброшенный храм, берет огромный крест и отправляется по соседним деревням, чтобы собрать средства и объединить людей.

Прямой эфир

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон" Кадр из фильма "Прямой эфир" © Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон" Кадр из фильма "Прямой эфир"

Дата выхода: 6 апреля 2023 года

Дата выхода: 6 апреля 2023 года Жанр: триллер, драма

Жанр: триллер, драма Режиссер: Карен Оганесян

Режиссер: Карен Оганесян Актёры: Кирилл Кяро, Павел Чернышёв, Ирина Воронова

Актёры: Кирилл Кяро, Павел Чернышёв, Ирина Воронова Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 15 минут

В погоне за контентом амбициозный блогер-миллионник Егор отправляется на Кавказ , чтобы в горах сделать съемки тест-драйва авто. Но машину ему не предоставляют. Когда сопровождающий его сотрудник автокомпании Александр случайно наступает на боевую мину, Егор решает хайпануть и устраивает стрим. Один из них борется за жизнь, а второй за миллионные просмотры. Но вскоре все меняется и мина все же взрывается. Останутся ли герои в живых?

Сквозь время

© KD Studios (2022) Кадр из фильма "Сквозь время" © KD Studios (2022) Кадр из фильма "Сквозь время"

Дата выхода: 15 июня 2023 года

Дата выхода: 15 июня 2023 года Жанр: фантастика, триллер, приключения

Жанр: фантастика, триллер, приключения Режиссёр: Александр Богуславский

Режиссёр: Александр Богуславский Актёры: Виктор Добронравов, Егор Корешков, Валерия Шкирандо

Актёры: Виктор Добронравов, Егор Корешков, Валерия Шкирандо Страна: Россия

Страна: Россия Продолжительность: 1 час 45 минут