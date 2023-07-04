Топ-20 российских фильмов 2023 года: кино, которое стоит смотреть

Оглавление
- Лучшие русские фильмы 2023 года
- Поехавшая
- Праведник
- Чебурашка
- Бешенство
- Вызов
- Нюрнберг
- На солнце, вдоль рядов кукурузы
- Гром: Трудное детство
- Любовь-морковь. Восстание машин
- О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
- Я хочу! Я буду!
- Помилование
- Свободные отношения
- Айта
- Здоровый человек
- Лиза
- Один настоящий день
- Русский крест
- Прямой эфир
- Сквозь время
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кинокартины с высоким рейтингом, лучшие новинки русского кино 2023 в хорошем качестве, фильмы, которые стоит посмотреть —в материале РИА Новости.
Лучшие русские фильмы 2023 года
В 2023 году российский кинематограф продолжает радовать разнообразием жанров, увлекательными сценариями и качественной графикой. Топ-20 лучших российских фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве на стриминговых сервисах, основан на зрительских оценках.
Поехавшая
© Yellow, Black & White (2023)Кадр из фильма "Поехавшая"
© Yellow, Black & White (2023)
Кадр из фильма "Поехавшая"
- Дата выхода: 8 марта 2023 года
- Режиссер: Антон Маслов
- Жанр: комедия, мелодрама, драма
- Актеры: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 50 минут
Главная героиня Аня Смолина решает круто изменить свою жизнь и отправляется из столицы в Магадан, чтобы помириться с матерью. В качестве транспортного средства она выбирает велосипед, а ее попутчицей становится такса по кличке Капа. Впереди их ждет путешествие длиною в 10 тысяч километров, разнообразие колоритных уголков России, опасности, испытания и судьбоносные встречи.
Праведник
© Предоставлено пресс-службой Централ-ПартнершипКадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Кадр из фильма "Праведник"
- Дата выхода: 16 февраля 2023 года
- Режиссер: Сергей Урсуляк
- Жанр: военный, история, драма
- Актеры: Константин Хабенский, Федор Добронравов, Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Страна: Россия
- Продолжительность: 2 часа 42 минуты
В основе военной драмы лежит реальная история подвига советского партизана Николая Киселёва. Картина повествует о событиях 1942 года, когда офицер спас от гитлеровцев более 200 евреев, проведя подопечных за линию фронта из зоны оккупации на территории Белоруссии. Измученные голодом и преследуемые немцами они преодолевают почти 1500 километров по лесам. За этот подвиг Николай Киселев был удостоен звания "Праведник народов мира".
Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка"
- Дата выхода: 1 января 2023 года
- Режиссер: Дмитрий Дьяченко
- Жанр: комедия, семейный
- Актеры: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 53 минуты
Чебурашка — милый ушастый зверек из далекой апельсиновой страны. Он ураганом врывается в жизнь тихого приморского городка, где его ждут удивительные знакомства и невероятные приключения, здесь он научится многому, обретет дом и друзей, а главное, вернет в мир взрослых улыбки и волшебство.
Бешенство
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Бешенство"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Бешенство"
- Дата выхода: 23 февраля 2023 года
- Режиссер: Дмитрий Дьяченко
- Жанр: триллер
- Актеры: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 40 минут
Отец борется за жизнь своего единственного сына-наркомана и изолирует его в охотничьем домике посреди тайги в надежде, что вдали от благ цивилизации удастся преодолеть зависимость.Ситуация осложняется их трудными взаимоотношениями, мучениями из ломок и глубокими переживаниями. Тем временем в тайге среди диких зверей начинается эпидемия бешенства. Герои остаются в своем убежище и оказываются в ловушке. История противостояния бешеным волкам и зависимостям в дикой природе.
Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Кадр из фильма "Вызов"
- Дата выхода: 20 апреля 2023 года
- Режиссер: Клим Шипенко
- Жанр: драма
- Актеры: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков
- Страна: Россия
- Продолжительность: 2 часа 44 минуты
Первый в мире фильм, снятый в космосе. По сюжету торакальный хирург Евгения получает неожиданное задание: она должна всего за месяц подготовиться к полету в космос, чтобы отправиться на МКС и спасти жизнь члену экипажа. Героиня принимает этот вызов. Ей предстоит справиться со своими страхами, провести сложнейшую операцию в условиях невесомости и вернуть космонавта на Землю живым.
Нюрнберг
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)Кадр из фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)
Кадр из фильма "Нюрнберг"
- Дата выхода: 2 марта 2023 года
- Жанр: история, драма, военный
- Режиссер: Николай Лебедев
- Актеры: Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Петренко
- Страна: Россия
- Продолжительность: 2 часа 11 минут
В основе сюжета картины лежат реальные события — Нюрнбергский процесс 1945-1948 годов. Переводчик и разведчик Игорь Волгин принимает в нем участие в составе советской делегации. Военный трибунал должен вынести приговор нацистским преступникам, но справедливость нужна не всем. Главному герою предстоит найти новые доказательства, разоблачить предателя, остановить фашистских подпольщиков и спасти любовь с русской девушкой Леной.
На солнце, вдоль рядов кукурузы
© Централ Партнершип (2022) Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
- Дата выхода: 16 марта 2023 года
- Режиссер: Сарик Андреасян
- Жанр: приключения, драма
- Актеры: Егор Бероев, Полина Максимова, Марк Богатырев
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 30 минут
Картина снята по мотивам реальной истории. В августе 2019 года из-за неудачного столкновения с чайками оба двигателя воздушного судна отказали, в результате аварийной посадки самолета на кукурузном поле под Жуковским пилотам удалось спасти жизни всех пассажиров. Капитан экипажа Дамир Юсупов сумел воплотить свою мечту, он стал пилотом гражданской авиации и настоящим героем.
Гром: Трудное детство
© Bubble Studios (2023)Кадр из фильма "Гром: Трудное детство"
© Bubble Studios (2023)
Кадр из фильма "Гром: Трудное детство"
- Дата выхода: 1 января 2023 года
- Режиссер: Олег Трофим
- Жанр: боевик, криминал, детектив
- Актеры: Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев, Ирина Розанова
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 20 минут
Действие картины разворачивается в Санкт-Петербурге. Поглощенный работой Константин Гром вместе с напарником пытается поймать влиятельного преступника по прозвищу Анубис и из-за этого уделяет мало времени своему сыну Игорю. Тем временем мальчик соглашается на предложение своего друга Игната и в погоне за большими деньгами они ввязываются в опасную авантюру.
Любовь-морковь. Восстание машин
© Star Media (2023) Кадр из фильма "Любовь-морковь. Восстание машин"
© Star Media (2023)
Кадр из фильма "Любовь-морковь. Восстание машин"
- Дата выхода: 30 марта 2023 года
- Режиссер: Андрей Волгин
- Жанр: комедия, фантастика
- Актеры: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Андрей Ургант
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 35 минут
Супруги Андрей и Марина Голубевы бесконечно ссорятся и никак не могут найти решение, как нужно воспитывать сына-подростка, который так увлечен гаджетами. Семейный конфликт нарастает и однажды утром родители просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана и Марьи. Чтобы обменяться телами супругам предстоит преодолеть разногласия и прийти к взаимопониманию. Что делать, если андроиды навсегда захотят остаться людьми?
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
© Хэд Мэйд Продакшен (2023)Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
© Хэд Мэйд Продакшен (2023)
Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
- Дата выхода: 2 февраля 2023 года
- Режиссер: Михаил Поляков
- Жанр: комедия
- Актеры: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 30 минут
Давние друзья — Лёша, Саша, Камиль и Слава — встречаются в центре Москвы, чтобы обсудить личное и вечное. Они привыкли веселиться, делиться наблюдениями и решать наболевшие проблемы вместе. Этот летний день они проводят за душевными разговорами о женщинах, дружбе, судьбе, своём прошлом и будущем и пытаются вместе разобраться в сложившихся ситуациях.
Я хочу! Я буду!
© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"
© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"
- Дата выхода: 6 апреля 2023 года
- Жанр: комедия, мелодрама
- Режиссер: Павел Воронин
- Актеры: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 30 минут
Надежда привыкла жить по правилам, в ее жизни все стабильно – работа и семья. В свои сорок пять лет она узнает об изменах мужа и понимает, что совершенно игнорирует собственные желания. Лучше поздно, чем никогда. Надя решается на большие перемены и, заручившись поддержкой своей племянницы Алены, полностью перестраивает свою жизнь.
Помилование
© Наше Кино (2023)Кадр из фильма "Помилование"
© Наше Кино (2023)
Кадр из фильма "Помилование"
- Дата выхода: 4 мая 2023 года
- Жанр: драма, военный
- Режиссер: Айнур Аскаров
- Актеры: Александр Новиков, Евгений Михеев, Александр Бухаров, Михаил Хмуров
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 40 минут
Перед отправкой на передовую в Сталинград летом 1942 года юный танкист Любомир уходит в самоволку из части в прифронтовой зоне, чтобы провести время с любимой девушкой. Его обвиняют в дезертирстве, за которое грозит высшая мера наказания – расстрел. Помилуют ли бывшего сержанта или приказ о смертной казни будет исполнен?
Свободные отношения
© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Свободные отношения"
© 1-2-3 Production (2022)
Кадр из фильма "Свободные отношения"
- Дата выхода: 9 февраля 2023 года
- Жанр: комедия, мелодрама
- Режиссер: Дмитрий Невзоров
- Актеры: Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев, Николай Фоменко, Анна Глаубэ
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 42 минуты
Романтическая комедия о том, как разобраться в своих чувствах и найти альтернативу разводу, чтобы сохранить семью ради сына. Супруги поженились из-за незапланированной беременности, но их совместная жизнь стала просто привычкой. Спустя семь лет семейная пара решает вступить в свободные отношения и закрутить роман на стороне. К чему приведет эта отчаянная мера?
Айта
© Сайдам Барыл (2022)Кадр из фильма "Айта"
© Сайдам Барыл (2022)
Кадр из фильма "Айта"
- Дата выхода: 30 марта 2023 года
- Жанр: драма
- Режиссер: Степан Бурнашев
- Актёры: Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 27 минут
Старшеклассница Айта после вечеринки с одноклассниками погибает, оставив записку с именем человека. Под подозрение попадает сотрудник полиции Афанасий, который подвозил девушку в этот вечер. Слухи распространяются по округе, и толпа жаждет расправы над "виновником". Смогут ли следователи докопаться до правды или люди устроят самосуд?
Здоровый человек
© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production (2022)
Кадр из фильма "Здоровый человек"
- Дата выхода: 2 марта 2023 года
- Жанр: драма
- Режиссер: Петр Тодоровский
- Актёры: Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Полина Айнутдинова
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 41 минута
После трагических событий популярный телеведущий Егор отправляется на поиски себя и мечется между карьерой, семьей и волонтерством. Он спасает чужие жизни, но не может разобраться в собственной. В поисках смысла своего существования герой отодвинул все личное на задний план, но он ещё не знает, какую цену придется заплатить за этот альтруизм.
Лиза
© Foremost Production (2022) Кадр из фильма "Лиза"
© Foremost Production (2022)
Кадр из фильма "Лиза"
- Дата выхода: 2 февраля 2023 года
- Жанр: драма, мелодрама
- Режиссер: Кмель Нтсама
- Актёры: Алексей Капишников, Александра Грибко, Марина Вайнбранд
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 31 минута
После трагической смерти дочери талантливый профессор Иван Тополь посвящает свою жизнь изобретению лекарства от всех недугов. Когда дочь его лучшего друга Лиза попадает в больницу с неизлечимым диагнозом он искренне хочет помочь ей. Иван убежден, что его революционный препарат спасет девочку. Ему предстоит пройти немало испытаний, чтобы доказать работоспособность своего изобретения.
Один настоящий день
© Каропрокат (2022) Кадр из фильма "Один настоящий день"
© Каропрокат (2022)
Кадр из фильма "Один настоящий день"
- Дата выхода: 2 февраля 2023 года
- Жанр: драма, криминал
- Режиссер: Георгий Шенгелия
- Актёры: Александр Робак, Евгений Ткачук, Пётр Фёдоров
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 45 минут
Следователь Валерий Капитонов цинично продвигается по карьерной лестнице и ради денег готов на многое. Он склоняет сослуживца замять дело об убийстве за взятку, но его коллега отказывается от грязных денег и из-за своих принципов становится жертвой. В жизни нечистого на руку следователя наступает переломный момент — тот самый день, когда ему предстоит сделать тяжелый моральный выбор.
Русский крест
© Кинокомпания "Спутник", кинокомпания "Глагол" (2023)Кадр из фильма "Русский крест"
© Кинокомпания "Спутник", кинокомпания "Глагол" (2023)
Кадр из фильма "Русский крест"
- Дата выхода: 16 апреля 2023 года
- Жанр: драма
- Режиссёр: Эдуард Бояков, Петр Зеленов
- Актёры: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Блохин
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 20 минут
История простого сельского человека Ивана Ростка. Он потерял жену, остался без руки и начал пить. Грешник и пьяница раскаивается и решает изменить привычный образ жизни. В поисках духовного исцеления он собирается восстановить заброшенный храм, берет огромный крест и отправляется по соседним деревням, чтобы собрать средства и объединить людей.
Прямой эфир
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Прямой эфир"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Кадр из фильма "Прямой эфир"
- Дата выхода: 6 апреля 2023 года
- Жанр: триллер, драма
- Режиссер: Карен Оганесян
- Актёры: Кирилл Кяро, Павел Чернышёв, Ирина Воронова
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 15 минут
В погоне за контентом амбициозный блогер-миллионник Егор отправляется на Кавказ, чтобы в горах сделать съемки тест-драйва авто. Но машину ему не предоставляют. Когда сопровождающий его сотрудник автокомпании Александр случайно наступает на боевую мину, Егор решает хайпануть и устраивает стрим. Один из них борется за жизнь, а второй за миллионные просмотры. Но вскоре все меняется и мина все же взрывается. Останутся ли герои в живых?
Сквозь время
© KD Studios (2022) Кадр из фильма "Сквозь время"
© KD Studios (2022)
Кадр из фильма "Сквозь время"
- Дата выхода: 15 июня 2023 года
- Жанр: фантастика, триллер, приключения
- Режиссёр: Александр Богуславский
- Актёры: Виктор Добронравов, Егор Корешков, Валерия Шкирандо
- Страна: Россия
- Продолжительность: 1 час 45 минут
Миллионер и изобретатель Итан Блэйк со своим братом Джейкобом во время испытания новейшего сверхскоростного самолета обнаруживают остров, которого не существует на картах мира. В необычном тумане из квант-частиц они видят события прошлого и будущего, пытаются разгадать тайну временных аномалий и предотвратить грядущие катастрофы, чтобы спасти мир.