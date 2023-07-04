Рейтинг@Mail.ru
Лучшие русские фильмы 2023: хорошие новинки, которые стоит посмотреть
18:43 04.07.2023 (обновлено: 12:20 30.10.2025)
Топ-20 российских фильмов 2023 года: кино, которое стоит смотреть
Лучшие русские фильмы 2023: хорошие новинки, которые стоит посмотреть
Топ-20 российских фильмов 2023 года: кино, которое стоит смотреть
Кинокартины с высоким рейтингом, лучшие новинки русского кино 2023 в хорошем качестве, фильмы, которые стоит посмотреть —в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2025
2023-07-04T18:43:00+03:00
2025-10-30T12:20:00+03:00
россия
елена яковлева
федор добронравов
николай киселев
лучшие фильмы
кино
россия, елена яковлева, федор добронравов, николай киселев, лучшие фильмы, кино
Россия, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Николай Киселев, лучшие фильмы, Кино
Топ-20 российских фильмов 2023 года: кино, которое стоит смотреть

© iStock.com / BraunSЛучшие русские фильмы 2023
Лучшие русские фильмы 2023 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© iStock.com / BraunS
Лучшие русские фильмы 2023
Оглавление
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кинокартины с высоким рейтингом, лучшие новинки русского кино 2023 в хорошем качестве, фильмы, которые стоит посмотреть —в материале РИА Новости.

Лучшие русские фильмы 2023 года

В 2023 году российский кинематограф продолжает радовать разнообразием жанров, увлекательными сценариями и качественной графикой. Топ-20 лучших российских фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве на стриминговых сервисах, основан на зрительских оценках.

Поехавшая

© Yellow, Black & White (2023)Кадр из фильма "Поехавшая"
Кадр из фильма Поехавшая - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Yellow, Black & White (2023)
Кадр из фильма "Поехавшая"
  • Дата выхода: 8 марта 2023 года
  • Режиссер: Антон Маслов
  • Жанр: комедия, мелодрама, драма
  • Актеры: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 50 минут
Главная героиня Аня Смолина решает круто изменить свою жизнь и отправляется из столицы в Магадан, чтобы помириться с матерью. В качестве транспортного средства она выбирает велосипед, а ее попутчицей становится такса по кличке Капа. Впереди их ждет путешествие длиною в 10 тысяч километров, разнообразие колоритных уголков России, опасности, испытания и судьбоносные встречи.
Лучшие триллеры 2023 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Лучшие триллеры 2023 года: топ-15 фильмов для любителей жанра
29 июня 2023, 19:03

Праведник

© Предоставлено пресс-службой Централ-ПартнершипКадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Кадр из фильма "Праведник"
В основе военной драмы лежит реальная история подвига советского партизана Николая Киселёва. Картина повествует о событиях 1942 года, когда офицер спас от гитлеровцев более 200 евреев, проведя подопечных за линию фронта из зоны оккупации на территории Белоруссии. Измученные голодом и преследуемые немцами они преодолевают почти 1500 километров по лесам. За этот подвиг Николай Киселев был удостоен звания "Праведник народов мира".

Чебурашка

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка"
  • Дата выхода: 1 января 2023 года
  • Режиссер: Дмитрий Дьяченко
  • Жанр: комедия, семейный
  • Актеры: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 53 минуты
Чебурашка — милый ушастый зверек из далекой апельсиновой страны. Он ураганом врывается в жизнь тихого приморского городка, где его ждут удивительные знакомства и невероятные приключения, здесь он научится многому, обретет дом и друзей, а главное, вернет в мир взрослых улыбки и волшебство.

Бешенство

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Бешенство"
Кадр из фильма Бешенство - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Бешенство"
  • Дата выхода: 23 февраля 2023 года
  • Режиссер: Дмитрий Дьяченко
  • Жанр: триллер
  • Актеры: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 40 минут
Отец борется за жизнь своего единственного сына-наркомана и изолирует его в охотничьем домике посреди тайги в надежде, что вдали от благ цивилизации удастся преодолеть зависимость.Ситуация осложняется их трудными взаимоотношениями, мучениями из ломок и глубокими переживаниями. Тем временем в тайге среди диких зверей начинается эпидемия бешенства. Герои остаются в своем убежище и оказываются в ловушке. История противостояния бешеным волкам и зависимостям в дикой природе.
Фильмы 2023 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Топ-40 лучших фильмов 2023 года
30 июня 2023, 21:34

Вызов

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Кадр из фильма "Вызов"
Первый в мире фильм, снятый в космосе. По сюжету торакальный хирург Евгения получает неожиданное задание: она должна всего за месяц подготовиться к полету в космос, чтобы отправиться на МКС и спасти жизнь члену экипажа. Героиня принимает этот вызов. Ей предстоит справиться со своими страхами, провести сложнейшую операцию в условиях невесомости и вернуть космонавта на Землю живым.

Нюрнберг

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)Кадр из фильма "Нюрнберг"
Кадр из фильма Нюрнберг - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)
Кадр из фильма "Нюрнберг"
В основе сюжета картины лежат реальные события — Нюрнбергский процесс 1945-1948 годов. Переводчик и разведчик Игорь Волгин принимает в нем участие в составе советской делегации. Военный трибунал должен вынести приговор нацистским преступникам, но справедливость нужна не всем. Главному герою предстоит найти новые доказательства, разоблачить предателя, остановить фашистских подпольщиков и спасти любовь с русской девушкой Леной.

На солнце, вдоль рядов кукурузы

© Централ Партнершип (2022) Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Кадр из фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
  • Дата выхода: 16 марта 2023 года
  • Режиссер: Сарик Андреасян
  • Жанр: приключения, драма
  • Актеры: Егор Бероев, Полина Максимова, Марк Богатырев
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 30 минут
Картина снята по мотивам реальной истории. В августе 2019 года из-за неудачного столкновения с чайками оба двигателя воздушного судна отказали, в результате аварийной посадки самолета на кукурузном поле под Жуковским пилотам удалось спасти жизни всех пассажиров. Капитан экипажа Дамир Юсупов сумел воплотить свою мечту, он стал пилотом гражданской авиации и настоящим героем.
Лучшие комедии 2023 - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Топ-20 лучших комедий 2023 года: самые смешные фильмы с высоким рейтингом
5 ноября 2024, 12:40

Гром: Трудное детство

© Bubble Studios (2023)Кадр из фильма "Гром: Трудное детство"
Кадр из фильма Гром: Трудное детство - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Bubble Studios (2023)
Кадр из фильма "Гром: Трудное детство"
  • Дата выхода: 1 января 2023 года
  • Режиссер: Олег Трофим
  • Жанр: боевик, криминал, детектив
  • Актеры: Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев, Ирина Розанова
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 20 минут
Действие картины разворачивается в Санкт-Петербурге. Поглощенный работой Константин Гром вместе с напарником пытается поймать влиятельного преступника по прозвищу Анубис и из-за этого уделяет мало времени своему сыну Игорю. Тем временем мальчик соглашается на предложение своего друга Игната и в погоне за большими деньгами они ввязываются в опасную авантюру.

Любовь-морковь. Восстание машин

© Star Media (2023) Кадр из фильма "Любовь-морковь. Восстание машин"
Кадр из фильма Любовь-морковь. Восстание машин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Star Media (2023)
Кадр из фильма "Любовь-морковь. Восстание машин"
Супруги Андрей и Марина Голубевы бесконечно ссорятся и никак не могут найти решение, как нужно воспитывать сына-подростка, который так увлечен гаджетами. Семейный конфликт нарастает и однажды утром родители просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана и Марьи. Чтобы обменяться телами супругам предстоит преодолеть разногласия и прийти к взаимопониманию. Что делать, если андроиды навсегда захотят остаться людьми?

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия

© Хэд Мэйд Продакшен (2023)Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
Кадр из фильма О чем говорят мужчины. Простые удовольствия - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Хэд Мэйд Продакшен (2023)
Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
  • Дата выхода: 2 февраля 2023 года
  • Режиссер: Михаил Поляков
  • Жанр: комедия
  • Актеры: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 30 минут
Давние друзья — Лёша, Саша, Камиль и Слава — встречаются в центре Москвы, чтобы обсудить личное и вечное. Они привыкли веселиться, делиться наблюдениями и решать наболевшие проблемы вместе. Этот летний день они проводят за душевными разговорами о женщинах, дружбе, судьбе, своём прошлом и будущем и пытаются вместе разобраться в сложившихся ситуациях.
Топ-10 мелодрам 2023 года - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Топ-10 мелодрам 2023 года: лучшие новые фильмы про любовь
28 июня 2023, 19:28

Я хочу! Я буду!

© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"
Кадр из фильма Я хочу! Я буду! - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"
  • Дата выхода: 6 апреля 2023 года
  • Жанр: комедия, мелодрама
  • Режиссер: Павел Воронин
  • Актеры: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 30 минут
Надежда привыкла жить по правилам, в ее жизни все стабильно – работа и семья. В свои сорок пять лет она узнает об изменах мужа и понимает, что совершенно игнорирует собственные желания. Лучше поздно, чем никогда. Надя решается на большие перемены и, заручившись поддержкой своей племянницы Алены, полностью перестраивает свою жизнь.

Помилование

© Наше Кино (2023)Кадр из фильма "Помилование"
Кадр из фильма Помилование - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Наше Кино (2023)
Кадр из фильма "Помилование"
  • Дата выхода: 4 мая 2023 года
  • Жанр: драма, военный
  • Режиссер: Айнур Аскаров
  • Актеры: Александр Новиков, Евгений Михеев, Александр Бухаров, Михаил Хмуров
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 40 минут
Перед отправкой на передовую в Сталинград летом 1942 года юный танкист Любомир уходит в самоволку из части в прифронтовой зоне, чтобы провести время с любимой девушкой. Его обвиняют в дезертирстве, за которое грозит высшая мера наказания – расстрел. Помилуют ли бывшего сержанта или приказ о смертной казни будет исполнен?

Свободные отношения

© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Свободные отношения"
Кадр из фильма Свободные отношения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© 1-2-3 Production (2022)
Кадр из фильма "Свободные отношения"
Романтическая комедия о том, как разобраться в своих чувствах и найти альтернативу разводу, чтобы сохранить семью ради сына. Супруги поженились из-за незапланированной беременности, но их совместная жизнь стала просто привычкой. Спустя семь лет семейная пара решает вступить в свободные отношения и закрутить роман на стороне. К чему приведет эта отчаянная мера?
Кадр из сериала За счастьем - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
А вот и был: как снимали секс в советском кино и как сейчас
30 июня 2023, 08:00

Айта

© Сайдам Барыл (2022)Кадр из фильма "Айта"
Кадр из фильма Айта - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Сайдам Барыл (2022)
Кадр из фильма "Айта"
  • Дата выхода: 30 марта 2023 года
  • Жанр: драма
  • Режиссер: Степан Бурнашев
  • Актёры: Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 27 минут
Старшеклассница Айта после вечеринки с одноклассниками погибает, оставив записку с именем человека. Под подозрение попадает сотрудник полиции Афанасий, который подвозил девушку в этот вечер. Слухи распространяются по округе, и толпа жаждет расправы над "виновником". Смогут ли следователи докопаться до правды или люди устроят самосуд?

Здоровый человек

© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Здоровый человек"
Кадр из фильма Здоровый человек - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© 1-2-3 Production (2022)
Кадр из фильма "Здоровый человек"
  • Дата выхода: 2 марта 2023 года
  • Жанр: драма
  • Режиссер: Петр Тодоровский
  • Актёры: Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Полина Айнутдинова
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 41 минута
После трагических событий популярный телеведущий Егор отправляется на поиски себя и мечется между карьерой, семьей и волонтерством. Он спасает чужие жизни, но не может разобраться в собственной. В поисках смысла своего существования герой отодвинул все личное на задний план, но он ещё не знает, какую цену придется заплатить за этот альтруизм.

Лиза

© Foremost Production (2022) Кадр из фильма "Лиза"
Кадр из фильма Лиза - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Foremost Production (2022)
Кадр из фильма "Лиза"
  • Дата выхода: 2 февраля 2023 года
  • Жанр: драма, мелодрама
  • Режиссер: Кмель Нтсама
  • Актёры: Алексей Капишников, Александра Грибко, Марина Вайнбранд
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 31 минута
После трагической смерти дочери талантливый профессор Иван Тополь посвящает свою жизнь изобретению лекарства от всех недугов. Когда дочь его лучшего друга Лиза попадает в больницу с неизлечимым диагнозом он искренне хочет помочь ей. Иван убежден, что его революционный препарат спасет девочку. Ему предстоит пройти немало испытаний, чтобы доказать работоспособность своего изобретения.
Оксана Кравчук и Федор Бондарчук на съемках сериала Актрисы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Определили тренды: сериалы, которые мы будем смотреть весь год
16 марта 2023, 08:00

Один настоящий день

© Каропрокат (2022) Кадр из фильма "Один настоящий день"
Кадр из фильма Один настоящий день - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Каропрокат (2022)
Кадр из фильма "Один настоящий день"
  • Дата выхода: 2 февраля 2023 года
  • Жанр: драма, криминал
  • Режиссер: Георгий Шенгелия
  • Актёры: Александр Робак, Евгений Ткачук, Пётр Фёдоров
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 45 минут
Следователь Валерий Капитонов цинично продвигается по карьерной лестнице и ради денег готов на многое. Он склоняет сослуживца замять дело об убийстве за взятку, но его коллега отказывается от грязных денег и из-за своих принципов становится жертвой. В жизни нечистого на руку следователя наступает переломный момент — тот самый день, когда ему предстоит сделать тяжелый моральный выбор.

Русский крест

© Кинокомпания "Спутник", кинокомпания "Глагол" (2023)Кадр из фильма "Русский крест"
Кадр из фильма Русский крест - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Кинокомпания "Спутник", кинокомпания "Глагол" (2023)
Кадр из фильма "Русский крест"
История простого сельского человека Ивана Ростка. Он потерял жену, остался без руки и начал пить. Грешник и пьяница раскаивается и решает изменить привычный образ жизни. В поисках духовного исцеления он собирается восстановить заброшенный храм, берет огромный крест и отправляется по соседним деревням, чтобы собрать средства и объединить людей.

Прямой эфир

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Прямой эфир"
Кадр из фильма Прямой эфир - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Кадр из фильма "Прямой эфир"
  • Дата выхода: 6 апреля 2023 года
  • Жанр: триллер, драма
  • Режиссер: Карен Оганесян
  • Актёры: Кирилл Кяро, Павел Чернышёв, Ирина Воронова
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 15 минут
В погоне за контентом амбициозный блогер-миллионник Егор отправляется на Кавказ, чтобы в горах сделать съемки тест-драйва авто. Но машину ему не предоставляют. Когда сопровождающий его сотрудник автокомпании Александр случайно наступает на боевую мину, Егор решает хайпануть и устраивает стрим. Один из них борется за жизнь, а второй за миллионные просмотры. Но вскоре все меняется и мина все же взрывается. Останутся ли герои в живых?

Сквозь время

© KD Studios (2022) Кадр из фильма "Сквозь время"
Кадр из фильма Сквозь время - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© KD Studios (2022)
Кадр из фильма "Сквозь время"
  • Дата выхода: 15 июня 2023 года
  • Жанр: фантастика, триллер, приключения
  • Режиссёр: Александр Богуславский
  • Актёры: Виктор Добронравов, Егор Корешков, Валерия Шкирандо
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 час 45 минут
Миллионер и изобретатель Итан Блэйк со своим братом Джейкобом во время испытания новейшего сверхскоростного самолета обнаруживают остров, которого не существует на картах мира. В необычном тумане из квант-частиц они видят события прошлого и будущего, пытаются разгадать тайну временных аномалий и предотвратить грядущие катастрофы, чтобы спасти мир.
 
