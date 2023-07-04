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Путин встретился в Кремле с девочкой, не сумевшей увидеть его в Дербенте - РИА Новости, 04.07.2023
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18:52 04.07.2023 (обновлено: 21:09 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/derbent-1882233442.html
Путин встретился в Кремле с девочкой, не сумевшей увидеть его в Дербенте
Путин встретился в Кремле с девочкой, не сумевшей увидеть его в Дербенте - РИА Новости, 04.07.2023
Путин встретился в Кремле с девочкой, не сумевшей увидеть его в Дербенте
Президент Владимир Путин пригласил в Кремль Раисат Акипову из Дербента, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть главу государства, когда он приезжал в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:52
2023-07-04T21:09
дербент
россия
владимир путин
политика
республика дагестан
москва
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил в Кремль Раисат Акипову из Дербента, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть главу государства, когда он приезжал в город. "Я, когда уехал из Дербента, приехал в Москву, — мне показали картинку, где ты плачешь. Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, решил пригласить тебя с мамой, с папой", — сказал глава государства девочке.Вместе со школьницей в Кремль пришли ее родители — Ахмет и Култум Акиповы. Путин пригласил гостью посмотреть, где он работает, и после этого вместе попить чай.Президент проводил Раисат в свой кабинет и предложил посидеть в его кресле. Оттуда же Путин позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину и спросил, где он находится.&quot;На рабочем месте или где-то разгуливаете?&quot; — спросил, шутя, глава государства.За чашкой чая Путин пообщался с родителями ребенка — спросил, чем они занимаются, сколько у них детей, поговорили о Дербенте. Российский лидер подарил им на память подписанную книгу о Кремле.Президент посетил Дербент 28 июня. Он осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а затем приехал в парк имени Низами Гянджеви, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан.Там президента встретили аплодисментами. Молодежь буквально окружила главу государства, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, а одной девочке удалось сделать селфи с Путиным.
https://ria.ru/20220601/putin-1792385240.html
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Путин встречает в Кремле школьницу из Дербента
Кадры встречи в Кремле Путина и школьницы из Дербента. Глава государства также показал Раисат рабочий кабинет, откуда они вместе позвонили премьеру Мишустину.
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дербент, россия, владимир путин, политика, республика дагестан, москва
Дербент, Россия, Владимир Путин, Политика, Республика Дагестан, Москва
Путин встретился в Кремле с девочкой, не сумевшей увидеть его в Дербенте

Путин встретился с девочкой из Дагестана, которая не смогла увидеть президента в Дербенте

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил в Кремль Раисат Акипову из Дербента, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть главу государства, когда он приезжал в город.
«
"Я, когда уехал из Дербента, приехал в Москву, — мне показали картинку, где ты плачешь. Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, решил пригласить тебя с мамой, с папой", — сказал глава государства девочке.
Вместе со школьницей в Кремль пришли ее родители — Ахмет и Култум Акиповы.
Путин пригласил гостью посмотреть, где он работает, и после этого вместе попить чай.
Многодетная семья из Мурманска пригласила Путина в гости - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Президент проводил Раисат в свой кабинет и предложил посидеть в его кресле. Оттуда же Путин позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину и спросил, где он находится.
«

"На рабочем месте или где-то разгуливаете?" — спросил, шутя, глава государства.

За чашкой чая Путин пообщался с родителями ребенка — спросил, чем они занимаются, сколько у них детей, поговорили о Дербенте. Российский лидер подарил им на память подписанную книгу о Кремле.
Президент посетил Дербент 28 июня. Он осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а затем приехал в парк имени Низами Гянджеви, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан.
Там президента встретили аплодисментами. Молодежь буквально окружила главу государства, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, а одной девочке удалось сделать селфи с Путиным.
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