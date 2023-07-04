https://ria.ru/20230704/derbent-1882233442.html

Путин встретился в Кремле с девочкой, не сумевшей увидеть его в Дербенте

Путин встретился в Кремле с девочкой, не сумевшей увидеть его в Дербенте - РИА Новости, 04.07.2023

Путин встретился в Кремле с девочкой, не сумевшей увидеть его в Дербенте

Президент Владимир Путин пригласил в Кремль Раисат Акипову из Дербента, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть главу государства, когда он приезжал в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:52

2023-07-04T18:52

2023-07-04T21:09

дербент

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил в Кремль Раисат Акипову из Дербента, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть главу государства, когда он приезжал в город. "Я, когда уехал из Дербента, приехал в Москву, — мне показали картинку, где ты плачешь. Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, решил пригласить тебя с мамой, с папой", — сказал глава государства девочке.Вместе со школьницей в Кремль пришли ее родители — Ахмет и Култум Акиповы. Путин пригласил гостью посмотреть, где он работает, и после этого вместе попить чай.Президент проводил Раисат в свой кабинет и предложил посидеть в его кресле. Оттуда же Путин позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину и спросил, где он находится."На рабочем месте или где-то разгуливаете?" — спросил, шутя, глава государства.За чашкой чая Путин пообщался с родителями ребенка — спросил, чем они занимаются, сколько у них детей, поговорили о Дербенте. Российский лидер подарил им на память подписанную книгу о Кремле.Президент посетил Дербент 28 июня. Он осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а затем приехал в парк имени Низами Гянджеви, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан.Там президента встретили аплодисментами. Молодежь буквально окружила главу государства, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, а одной девочке удалось сделать селфи с Путиным.

https://ria.ru/20220601/putin-1792385240.html

https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин встречает в Кремле школьницу из Дербента Кадры встречи в Кремле Путина и школьницы из Дербента. Глава государства также показал Раисат рабочий кабинет, откуда они вместе позвонили премьеру Мишустину. 2023-07-04T18:52 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дербент, россия, владимир путин, политика, республика дагестан, москва