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ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 03.07.2023
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14:34 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/zaes-1881928433.html
ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач, заявили в МАГАТЭ
ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 03.07.2023
ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач, заявили в МАГАТЭ
Запорожская атомная электростанция вновь подключилась к единственной оставшейся резервной линии электропередачи 1 июля впервые за 4 месяца после ее отключения в РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:34
2023-07-03T14:34
энергодар
россия
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
магатэ
безопасность
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ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция вновь подключилась к единственной оставшейся резервной линии электропередачи 1 июля впервые за 4 месяца после ее отключения в начале марта, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. "ЗАЭС была переподключена к единственной доступной резервной линии электропередачи через четыре месяца после ее утраты... Подключение ЗАЭС к единственной оставшейся линии электропередачи в 330 киловольт (из шести, которые были до конфликта) было утрачено 1 марта из-за повреждения... и было восстановлено вечером 1 июля", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ. МАГАТЭ называет подключение значительным событием на фоне того, как ЗАЭС последние несколько месяцев зависела от единственной линии с напряжением в 750 киловольт внешней энергии. В мае также сообщалось о том, что электропитание Запорожской АЭС вновь было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт. Агентство отмечает, что переход на дизельные генераторы случался уже не менее семи раз. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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энергодар, россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, безопасность
Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Безопасность
ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач, заявили в МАГАТЭ

МАГАТЭ: ЗАЭС впервые за четыре месяца переподключилась к резервной линии электропередач

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция вновь подключилась к единственной оставшейся резервной линии электропередачи 1 июля впервые за 4 месяца после ее отключения в начале марта, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"ЗАЭС была переподключена к единственной доступной резервной линии электропередачи через четыре месяца после ее утраты... Подключение ЗАЭС к единственной оставшейся линии электропередачи в 330 киловольт (из шести, которые были до конфликта) было утрачено 1 марта из-за повреждения... и было восстановлено вечером 1 июля", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
МАГАТЭ называет подключение значительным событием на фоне того, как ЗАЭС последние несколько месяцев зависела от единственной линии с напряжением в 750 киловольт внешней энергии.
В мае также сообщалось о том, что электропитание Запорожской АЭС вновь было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт. Агентство отмечает, что переход на дизельные генераторы случался уже не менее семи раз.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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