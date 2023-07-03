https://ria.ru/20230703/zaes-1881928433.html

ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач, заявили в МАГАТЭ

ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 03.07.2023

ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач, заявили в МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция вновь подключилась к единственной оставшейся резервной линии электропередачи 1 июля впервые за 4 месяца после ее отключения в РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:34

2023-07-03T14:34

2023-07-03T14:34

энергодар

россия

рафаэль гросси

сергей шойгу

запорожская аэс

магатэ

безопасность

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ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция вновь подключилась к единственной оставшейся резервной линии электропередачи 1 июля впервые за 4 месяца после ее отключения в начале марта, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. "ЗАЭС была переподключена к единственной доступной резервной линии электропередачи через четыре месяца после ее утраты... Подключение ЗАЭС к единственной оставшейся линии электропередачи в 330 киловольт (из шести, которые были до конфликта) было утрачено 1 марта из-за повреждения... и было восстановлено вечером 1 июля", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ. МАГАТЭ называет подключение значительным событием на фоне того, как ЗАЭС последние несколько месяцев зависела от единственной линии с напряжением в 750 киловольт внешней энергии. В мае также сообщалось о том, что электропитание Запорожской АЭС вновь было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт. Агентство отмечает, что переход на дизельные генераторы случался уже не менее семи раз. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230702/zaes-1881725685.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

энергодар, россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, безопасность