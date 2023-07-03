VR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе"
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковVR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе"
VR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе"
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся в понедельник в столице IV фестивале-форуме "Российская креативная неделя". С ними можно ознакомиться на VR-станции, развернутой в торгово-выставочном комплексе "Дизайн завод".
На фестивале РИА Новости впервые презентует полную версию нового просветительского проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов". Он создан совместно с Ассоциацией организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сюжет и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.
Кроме того, посетители "Российской креативной недели" смогут погрузиться в самые популярные документальные VR-квесты РИА Новости – "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля" и "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция".
Квест "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды"" создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при экспертном участии учёных Государственного исторического музея. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. "VR-археология: тайны Куликова поля" – уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Пользователь квестаможет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора, отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней. "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция" дает возможность ступить на поверхность обратной стороны естественного спутника Земли, ощущая себя в настоящем скафандре лунавта, увидеть, как выглядит первая международная Лунная база, и узнать, почему ее создание так важно для всех землян.
Фестиваль-форум "Российская креативная неделя" проходит в Москве с 3 по 9 июля более чем на 60 площадках. В нем принимают участие свыше 1500 компаний, работающих в сфере дизайна, издательского дела, разработки видеоигр, моды, исполнительского искусства, музыки, кино и анимации. Крупнейшие арены фестиваля – ВДНХ, "Винзавод", Парк Горького, "Дизайн завод" и "Зарядье". Деловая программа форума продлится по 7 июля на территории кластера "Ломоносов".
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской креативной недели".