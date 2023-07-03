Рейтинг@Mail.ru
VR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе" - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vr-proekty-1881968626.html
VR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе"
VR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе" - РИА Новости, 03.07.2023
VR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе"
фестивале-форуме "Российская креативная неделя". С ними можно ознакомиться на VR-станции, развернутой в торгово-выставочном комплексе "Дизайн завод". РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:55
2023-07-03T16:55
миа "россия сегодня"
риа новости
новости агентства
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881963349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0be781c78796c9a31c02dd7e3ea0beb.jpg
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся в понедельник в столице IV фестивале-форуме "Российская креативная неделя". С ними можно ознакомиться на VR-станции, развернутой в торгово-выставочном комплексе "Дизайн завод".На фестивале РИА Новости впервые презентует полную версию нового просветительского проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов". Он создан совместно с Ассоциацией организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сюжет и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.Кроме того, посетители "Российской креативной недели" смогут погрузиться в самые популярные документальные VR-квесты РИА Новости – "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля" и "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция".Квест "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды"" создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при экспертном участии учёных Государственного исторического музея. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. "VR-археология: тайны Куликова поля" – уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Пользователь квестаможет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора, отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней. "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция" дает возможность ступить на поверхность обратной стороны естественного спутника Земли, ощущая себя в настоящем скафандре лунавта, увидеть, как выглядит первая международная Лунная база, и узнать, почему ее создание так важно для всех землян.Фестиваль-форум "Российская креативная неделя" проходит в Москве с 3 по 9 июля более чем на 60 площадках. В нем принимают участие свыше 1500 компаний, работающих в сфере дизайна, издательского дела, разработки видеоигр, моды, исполнительского искусства, музыки, кино и анимации. Крупнейшие арены фестиваля – ВДНХ, "Винзавод", Парк Горького, "Дизайн завод" и "Зарядье". Деловая программа форума продлится по 7 июля на территории кластера "Ломоносов".РИА Новости выступает информационным партнером "Российской креативной недели".
https://ria.ru/20230113/riavr-1841965276.html
https://ria.ru/20230202/vr-proekty-1848937030.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881963349_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_fd5e473dea106bfc907fa5791250c70e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, москва
МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Новости агентства, Москва

VR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковVR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе"
VR-проекты РИА Новости представлены на Российской креативной неделе - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
VR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся в понедельник в столице IV фестивале-форуме "Российская креативная неделя". С ними можно ознакомиться на VR-станции, развернутой в торгово-выставочном комплексе "Дизайн завод".
На фестивале РИА Новости впервые презентует полную версию нового просветительского проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов". Он создан совместно с Ассоциацией организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сюжет и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.
Иммерсивные проекты РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Иммерсивные проекты РИА Новости
13 января, 15:57
Кроме того, посетители "Российской креативной недели" смогут погрузиться в самые популярные документальные VR-квесты РИА Новости – "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля" и "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция".
Квест "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды"" создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при экспертном участии учёных Государственного исторического музея. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. "VR-археология: тайны Куликова поля" – уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Пользователь квестаможет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора, отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней. "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция" дает возможность ступить на поверхность обратной стороны естественного спутника Земли, ощущая себя в настоящем скафандре лунавта, увидеть, как выглядит первая международная Лунная база, и узнать, почему ее создание так важно для всех землян.
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии Музейных маршрутов России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"
2 февраля, 12:00
Фестиваль-форум "Российская креативная неделя" проходит в Москве с 3 по 9 июля более чем на 60 площадках. В нем принимают участие свыше 1500 компаний, работающих в сфере дизайна, издательского дела, разработки видеоигр, моды, исполнительского искусства, музыки, кино и анимации. Крупнейшие арены фестиваля – ВДНХ, "Винзавод", Парк Горького, "Дизайн завод" и "Зарядье". Деловая программа форума продлится по 7 июля на территории кластера "Ломоносов".
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской креативной недели".
 
МИА "Россия сегодня"РИА НовостиНовости агентстваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала