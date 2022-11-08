https://ria.ru/20221108/vr-mashina-1829951073.html

РИА Новости и музей "Куликово поле" запустили VR-машину времени

РИА Новости и музей "Куликово поле" запустили VR-машину времени - РИА Новости, 08.11.2022

РИА Новости и музей "Куликово поле" запустили VR-машину времени

об одном из ключевых событий в становлении русской государственности прошла во вторник в штаб-квартире медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:34

2022-11-08T14:34

2022-11-08T15:43

культура

россия

российское общество "знание"

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

наталья тюрина

ольга любимова

владимир гриценко

миа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829954183_0:81:3078:1812_1920x0_80_0_0_6a0c184cae01e4ce652c3354923333e6.jpg

МОСКВА, 8 ноя— РИА Новости. Презентация проекта в формате виртуальной реальности "VR-археология: тайны Куликова поля" об одном из ключевых событий в становлении русской государственности прошла во вторник в штаб-квартире медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.Совместный проект РИА Новости и Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Работа над археологическим VR-квестом была начата еще весной. В ноябре он стартует на платформе Steam, с начала декабря будет доступен посетителям в Пространстве "Археология" в представительстве Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Музейном квартале в Туле, а в 2023 году – и на передвижных выставках музея.Итоги этой работы были представлены в формате круглого стола с участием сотрудников Центра разработки экспериментальных проектов Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня, директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимира Гриценко, российского военного историка Клима Жукова, заместителя директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения РФ Сергея Антонова, первого заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрия Рыбальченко, руководителя военно-исторического клуба "Сварга" Олега Лукьянова.Модерировала дискуссии круглого стола начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Как использовать новые медиа для популяризации истории? Какая степень исторической достоверности требуется современному пользователю и как сделать историю доступной и интересной многим? Каковы механизмы взаимодействия музейного сообщества и экспертов новых медиа? Эти и другие темы стали основой обсуждения в ходе круглого стола.Директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко на презентации проекта также отметил: "Задача проекта – рассказать о сложной науке простым языком. К празднованию 650-летия Куликовской битвы мы вновь решили увлечь молодежь наукой и предложили им роль исследователей Куликова поля в мире мультимедиа, который им понятен больше, чем нам. Из реального мира – истории и факта – в виртуальное пространство переместились подлинные реликвии Куликовской битвы. Как и в мире науки, взаимодействовать с ними участники археологического квеста будут на основе методик, апробированных учеными".Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" демонстрирует реконструкцию всего процесса раскопок и реставрации артефактов, хранящихся на территории музея-заповедника. Благодаря тесному сотрудничеству с учеными "Куликова поля", виртуальные объекты, представленные в квесте, являются точной копией реальных находок из музейных хранилищ.По мнению сценариста "VR-археология: тайны Куликова поля" Артема Буфтяка, ключевая особенность проекта - развеять мифы о современной археологии и популяризировать историческую науку. "Наша цель – показать, чем и как занимаются современные ученые, и дать возможность прикоснуться к тайнам древности, лично приняв участие в работе археологов, реставраторов и реконструкторов. Так, например, у игрока есть возможность создать реконструкцию боевого лука и протестировать его на стрельбище, подобрать наиболее эффективный тип наконечника против разных типов брони", - отметил он.Используя возможности и инструменты полевой лаборатории, пользователи интерактивного квеста "VR-археология: тайны Куликова поля" смогут изучить находки, узнать, какую броню использовали древнерусские воины и какие стрелы применяли в бою и на охоте, сколько весил полностью экипированный рыцарь и каким был средневековый "мультитул" стрельца, какой тактики придерживалась конница. Возможности проекта позволяют буквально прикоснуться к истории: взять в руки боевой лук и отправиться на стрельбище, чтобы протестировать его в бою.Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения РФ Алексей Благинин: "Технологии AR/VR позволяют прикоснуться к далекому прошлому, увидеть прошедшую историю своим глазами, стать участником эпохальных событий, изменивших мир. В рамках президентского проекта во всех педагогических вузах созданы технопарки универсальных педагогических компетенций. Их современные, технологически оснащенные образовательные пространства позволяют будущему педагогу погрузиться в мир живой истории, получить опыт реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, а вузам – реализовывать образовательные программы абсолютно на новом уровне с учетом ядра высшего педагогического образования".Интерактивный квест "VR-археология: тайны Куликова поля" дает возможность примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. В игровом пространстве квеста пользователь может отправиться в археологическую экспедицию, оказаться на месте раскопок и найти десятки уникальных артефактов, в том числе реликвии Куликовской битвы.С помощью алгоритмов и инструментов, предложенных квестом, каждый пользователь сможет изучить и отреставрировать найденные артефакты, а после реконструировать воинские вооружение и амуницию, чтобы лично опробовать их в деле.Государственный музей-заповедник "Куликово поле" был создан в 1996 году в память об одном из величайших сражений Средневековья – Куликовской битве, послужившей отправной точкой становления российской государственности. В его состав входят пять музейных комплексов на Куликовом поле и два представительства в Туле. Сегодня это живой музей под открытым небом, с заповедной ковыльной степью, восстанавливаемой учеными, многочисленными памятниками археологии и реликвиями событий 8 сентября 1380 года, гражданской архитектуры и церковного зодчества и одним из самых современных мультимедийных комплексов по истории.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 10 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 млн подписчиков.

https://ria.ru/20220912/vr-rekonstruktsiya-1816139675.html

https://ria.ru/20220911/kosmos-1816003427.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, российское общество "знание", министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), наталья тюрина, ольга любимова, владимир гриценко, миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, культура, медиа, технологии, общество, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике