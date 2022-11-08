14:34 08.11.2022 (обновлено: 15:43 08.11.2022)
РИА Новости и музей "Куликово поле" запустили VR-машину времени
МОСКВА, 8 ноя— РИА Новости. Презентация проекта в формате виртуальной реальности "VR-археология: тайны Куликова поля" об одном из ключевых событий в становлении русской государственности прошла во вторник в штаб-квартире медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.
Совместный проект РИА Новости и Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Работа над археологическим VR-квестом была начата еще весной. В ноябре он стартует на платформе Steam, с начала декабря будет доступен посетителям в Пространстве "Археология" в представительстве Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Музейном квартале в Туле, а в 2023 году – и на передвижных выставках музея.
РИА Новости и музей "Куликово поле" запустили VR-машину времени
Итоги этой работы были представлены в формате круглого стола с участием сотрудников Центра разработки экспериментальных проектов Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня, директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимира Гриценко, российского военного историка Клима Жукова, заместителя директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения РФ Сергея Антонова, первого заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрия Рыбальченко, руководителя военно-исторического клуба "Сварга" Олега Лукьянова.
Модерировала дискуссии круглого стола начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
РИА Новости и музей "Куликово поле" запустили VR-машину времени
Как использовать новые медиа для популяризации истории? Какая степень исторической достоверности требуется современному пользователю и как сделать историю доступной и интересной многим? Каковы механизмы взаимодействия музейного сообщества и экспертов новых медиа? Эти и другие темы стали основой обсуждения в ходе круглого стола.
Министр культуры РФ Ольга Любимова так оценила возможности проекта: "Отрадно, что просветительские проекты, которые прививают интерес к отечественной истории и культуре, идут в ногу со временем. “Тайны Куликова поля” с помощью технологии виртуальной реальности позволят “отправиться” в археологическую экспедицию, “отреставрировать” реликвии и по крупицам воссоздать те далекие события. За основу взяты артефакты из хранилища Государственного музея-заповедника “Куликово поле”. Элементы игры сделают проект интересным для молодежи. Уверена, что эксперты оценят историческую достоверность проекта, а широкой аудитории он позволит больше узнать о сражении, которое послужило объединению народов Руси".
Директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко на презентации проекта также отметил: "Задача проекта – рассказать о сложной науке простым языком. К празднованию 650-летия Куликовской битвы мы вновь решили увлечь молодежь наукой и предложили им роль исследователей Куликова поля в мире мультимедиа, который им понятен больше, чем нам. Из реального мира – истории и факта – в виртуальное пространство переместились подлинные реликвии Куликовской битвы. Как и в мире науки, взаимодействовать с ними участники археологического квеста будут на основе методик, апробированных учеными".
По мнению российского видеоблогера, исторического реконструктора и публициста Клима Жукова, преподавать историю скучно - это преступление: "И надо бы крепко усвоить, что если мы не озаботимся честным, доходчивым и объективным продвижением исторических знаний, их всё равно будут продвигать, только не мы, и нам это вряд ли понравится. В этой связи не может быть неважных тем и проходных фигур. Для нас Рюрик, Дмитрий Донской и Ленин важны одинаково, хотя бы потому, что по историческим меркам жили и действовали очень недавно".
Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" демонстрирует реконструкцию всего процесса раскопок и реставрации артефактов, хранящихся на территории музея-заповедника. Благодаря тесному сотрудничеству с учеными "Куликова поля", виртуальные объекты, представленные в квесте, являются точной копией реальных находок из музейных хранилищ.
По мнению сценариста "VR-археология: тайны Куликова поля" Артема Буфтяка, ключевая особенность проекта - развеять мифы о современной археологии и популяризировать историческую науку. "Наша цель – показать, чем и как занимаются современные ученые, и дать возможность прикоснуться к тайнам древности, лично приняв участие в работе археологов, реставраторов и реконструкторов. Так, например, у игрока есть возможность создать реконструкцию боевого лука и протестировать его на стрельбище, подобрать наиболее эффективный тип наконечника против разных типов брони", - отметил он.
Используя возможности и инструменты полевой лаборатории, пользователи интерактивного квеста "VR-археология: тайны Куликова поля" смогут изучить находки, узнать, какую броню использовали древнерусские воины и какие стрелы применяли в бою и на охоте, сколько весил полностью экипированный рыцарь и каким был средневековый "мультитул" стрельца, какой тактики придерживалась конница. Возможности проекта позволяют буквально прикоснуться к истории: взять в руки боевой лук и отправиться на стрельбище, чтобы протестировать его в бою.
Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения РФ Алексей Благинин: "Технологии AR/VR позволяют прикоснуться к далекому прошлому, увидеть прошедшую историю своим глазами, стать участником эпохальных событий, изменивших мир. В рамках президентского проекта во всех педагогических вузах созданы технопарки универсальных педагогических компетенций. Их современные, технологически оснащенные образовательные пространства позволяют будущему педагогу погрузиться в мир живой истории, получить опыт реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, а вузам – реализовывать образовательные программы абсолютно на новом уровне с учетом ядра высшего педагогического образования".
Интерактивный квест "VR-археология: тайны Куликова поля" дает возможность примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. В игровом пространстве квеста пользователь может отправиться в археологическую экспедицию, оказаться на месте раскопок и найти десятки уникальных артефактов, в том числе реликвии Куликовской битвы.
С помощью алгоритмов и инструментов, предложенных квестом, каждый пользователь сможет изучить и отреставрировать найденные артефакты, а после реконструировать воинские вооружение и амуницию, чтобы лично опробовать их в деле.
Государственный музей-заповедник "Куликово поле" был создан в 1996 году в память об одном из величайших сражений Средневековья – Куликовской битве, послужившей отправной точкой становления российской государственности. В его состав входят пять музейных комплексов на Куликовом поле и два представительства в Туле. Сегодня это живой музей под открытым небом, с заповедной ковыльной степью, восстанавливаемой учеными, многочисленными памятниками археологии и реликвиями событий 8 сентября 1380 года, гражданской архитектуры и церковного зодчества и одним из самых современных мультимедийных комплексов по истории.
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