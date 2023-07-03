https://ria.ru/20230703/rossiya-1881964280.html
"Взгляни на себя". К фон дер Ляйен обратились после слов о России
"Взгляни на себя". К фон дер Ляйен обратились после слов о России - РИА Новости, 03.07.2023
"Взгляни на себя". К фон дер Ляйен обратились после слов о России
Пользователи Twitter жестко раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, объявившую о начале работы Центра по расследованию военных преступлений на... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:44
2023-07-03T16:44
2023-07-03T17:06
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, объявившую о начале работы Центра по расследованию военных преступлений на Украине.По ее словам, эта структура поможет собрать "свидетельства" против России."Надеюсь, однажды суд расследует преступление передачи миллиардов евро налогоплательщиков Украине", — написал пользователь."Лучше откройте центр, где будут расследовать вашу коррупцию", — поддержал второй."Взгляни на себя, прежде чем осуждать других", — посоветовал третий."Преступления Зеленского тоже стоило бы расследовать", — намекнул читатель."Надо расследовать то, как США, ЕС и Великобритания сорвали мирные переговоры", — резюмировали в дискуссии.Международный центр по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине (ICPA) начал работу в понедельник при Евроюсте в Гааге. Его создание получило поддержку США. Отмечается, что спецпрокурор Джессика Ким, назначенная недавно представителем Соединенных Штатов в этой организации, будет иметь "неограниченный доступ к значительному объему сведений и ресурсов".
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881649783.html
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в мире, россия, сша, украина, урсула фон дер ляйен, twitter, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Twitter, Еврокомиссия, Евросоюз
"Взгляни на себя". К фон дер Ляйен обратились после слов о России
В Twitter осудили фон дер Ляйен за Центр по расследованию военных преступлений на Украине
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
жестко раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, объявившую о начале работы Центра по расследованию военных преступлений на Украине.
По ее словам, эта структура поможет собрать "свидетельства" против России.
"Надеюсь, однажды суд расследует преступление передачи миллиардов евро налогоплательщиков Украине", — написал пользователь.
"Лучше откройте центр, где будут расследовать вашу коррупцию", — поддержал второй.
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"Взгляни на себя, прежде чем осуждать других", — посоветовал третий.
"Преступления Зеленского тоже стоило бы расследовать", — намекнул читатель.
"Надо расследовать то, как США, ЕС и Великобритания сорвали мирные переговоры", — резюмировали в дискуссии.
Международный центр по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине (ICPA) начал работу в понедельник при Евроюсте в Гааге. Его создание получило поддержку США. Отмечается, что спецпрокурор Джессика Ким, назначенная недавно представителем Соединенных Штатов в этой организации, будет иметь "неограниченный доступ к значительному объему сведений и ресурсов".
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