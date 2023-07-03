https://ria.ru/20230703/pustynya-1881806844.html

Эколог заявил, что Каховская пустыня напоминает токсичный Аралкум

Эколог заявил, что Каховская пустыня напоминает токсичный Аралкум - РИА Новости, 03.07.2023

Эколог заявил, что Каховская пустыня напоминает токсичный Аралкум

Обмелевшее Каховское водохранилище можно сравнить с токсичной пустыней, образовавшейся на месте Аральского моря, разнос пыли может угрожать регионам России,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T03:36

2023-07-03T03:36

2023-07-03T03:36

россия

аральское море

херсонская область

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обмелевшее Каховское водохранилище можно сравнить с токсичной пустыней, образовавшейся на месте Аральского моря, разнос пыли может угрожать регионам России, заявил РИА Новости эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков. "Сегодня Каховское водохранилище ощутимо обмелело, обнажив часть донных отложений. Как и ранее предполагалось, это весьма существенная проблема. Совокупность таких участков можно называть Каховской пустыней по аналогии с печально известным Аралкумом, которая также будет пылить и "разносить" поллютанты на дальние расстояния", - сказал Медведков. По его словам, негативное воздействие может коснуться "десятков регионов России", и оно будет проявляться постепенно. Ранее Медведков назвал полный спуск Каховского водохранилища "химической бомбой", поскольку накопленные донные отложения на дне рукотворного водоема, содержащие палитру загрязняющих веществ, могут не только пылить, но и распространяться на затопленные территории. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности к высыханию Арала. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

https://ria.ru/20230630/vosstanovlenie-1881409755.html

https://ria.ru/20230628/diversiya-1880938111.html

россия

аральское море

херсонская область

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россия, аральское море, херсонская область , мгу имени м. в. ломоносова, общество