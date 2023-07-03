https://ria.ru/20230703/podderzhka-1882004576.html

В ЕС заявили, что обеспечат регулярную финансовую поддержку Украины

В ЕС заявили, что обеспечат регулярную финансовую поддержку Украины - РИА Новости, 03.07.2023

В ЕС заявили, что обеспечат регулярную финансовую поддержку Украины

Евросоюз готов обеспечивать надежную и регулярную финансовую поддержку Украины на годы вперед, в связи с чем был пересмотрен бюджет ЕС, заявила в понедельник... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:20

2023-07-03T19:20

2023-07-03T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

испания

киев

педро санчес

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МАДРИД, 3 июл- РИА Новости. Евросоюз готов обеспечивать надежную и регулярную финансовую поддержку Украины на годы вперед, в связи с чем был пересмотрен бюджет ЕС, заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Мадриде на совместной торжественной церемонии с премьер-министром Испании Педро Санчесом в связи с началом председательства королевства в Совете ЕС "Теперь наш долг - соответствовать стойкости и упорству (Украины). Это включает в себя надежную и регулярную финансовую поддержку. Поэтому мы выдвинули новый Фонд для Украины, как часть нашего предложения по пересмотру бюджета ЕС - это около 50 миллиардов евро до 2027 года, на бюджет и на ремонт", — сказала она. Кроем того, глава ЕК выделила четыре основных направления политики в отношении конфликта на Украине. Во-первых, ЕС будет продолжать санкционную политику против России. Во-вторых, Брюссель приложит все усилия для обеспечения украинских сил всем необходимым для успеха на поле боя. "Мы поставляем военное оборудование в Украину. Мы активизировали усилия по совместным закупкам для срочных поставок. Сейчас нам нужно, чтобы председательствующая в ЕС Испания обеспечила быстрое политическое соглашение по так называемому Акту в поддержку производства боеприпасов", — объяснила фон дер Ляйен. В-третьих, союз будет работать над тем, чтобы предать суду всех ответственных за украинский конфликт. И, наконец, в-четвертых, ЕС необходимо разработать политику по использованию доходов от замороженных российских активов. В свою очередь, премьер-министр Испании заверил, что Евросоюз будет защищать Украину во время испанского председательства в Совете ЕС во всех сферах: политической, финансовой, военной, гуманитарной. Помимо этого, Испания будем продолжать сопровождать Украину на пути вступления в Евросоюз. "Союз будет поддерживать Украину, пока продолжается это вторжение, он также будет делать это в ходе длительного и благополучного мира, который затем наступит", - сказал он. Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.

https://ria.ru/20230703/evropa-1881763822.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html

украина

испания

киев

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в мире, украина, испания, киев, педро санчес, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, виктор орбан