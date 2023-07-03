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В НАТО признали, что реализация новых оборонных планов займет много лет - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/nato-1881956471.html
В НАТО признали, что реализация новых оборонных планов займет много лет
В НАТО признали, что реализация новых оборонных планов займет много лет - РИА Новости, 03.07.2023
В НАТО признали, что реализация новых оборонных планов займет много лет
Реализация новых оборонных планов НАТО, подписание которых ожидается на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля и которые предусматривают действия на случай... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:17
2023-07-03T16:17
специальная военная операция на украине
россия
роб бауэр
нато
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Реализация новых оборонных планов НАТО, подписание которых ожидается на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля и которые предусматривают действия на случай военного противостояния с Россией, займет много лет, признал глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр. Ранее стало известно, что НАТО на саммите планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, усиления уровня координации между военными ведомствами государств-членов и коллективным командованием альянса, а также повышения боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией. "Российские вооруженные силы &lt;…&gt; восстановятся в ближайшие годы… Мы будем продолжать рассматривать Россию как серьезную угрозу… Это может дать нам время, потому что формирование сил высокой готовности, необходимых для полной реализации новых оборонных планов, потребует значительное количество лет", - сказал он журналистам в Брюсселе. Бауэр подтвердил, что в НАТО считают, что контрнаступление на Украине продвигается "предсказуемо медленно". "Контрнаступление – это сложно, не надо считать, что это легкая прогулка… На Украине значительное количество русских и значительные оборонительные препятствия… Неудивительно, что это (контрнаступление – ред.) не идет быстро", - пояснил он. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг Другой высокопоставленный натовский представитель командования Мэтью ван Ваген заявил в Брюсселе о необходимости "во что бы то ни стало поддерживать Украину, чтобы она не проиграла", поскольку это, по его мнению, станет "началом еще большей нестабильности". Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи с планами по наращиванию военного присутствия у российских границ, впервые со времен холодной войны альянс "полностью увяжет планирование в коллективной обороне с планированием для своих сил, возможностей, а также командования и контроля, расширит программу учений". В результате НАТО, по словам генсека, получит более 300 тысяч военных в высокой степени готовности с существенной морской и воздушной поддержкой. По данным СМИ, эти секретные планы, включающие тысячи страниц, впервые со времен холодной войны описывают, как альянс планирует реагировать в случае "нападения со стороны России". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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россия, роб бауэр, нато, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Роб Бауэр, НАТО, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В НАТО признали, что реализация новых оборонных планов займет много лет

Адмирал Бауэр: реализация планов НАТО на случай конфликта с Россией займет много лет

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Реализация новых оборонных планов НАТО, подписание которых ожидается на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля и которые предусматривают действия на случай военного противостояния с Россией, займет много лет, признал глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.
Ранее стало известно, что НАТО на саммите планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, усиления уровня координации между военными ведомствами государств-членов и коллективным командованием альянса, а также повышения боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Медведев заявил о скором финале в противостоянии с Западом
2 июля, 22:12
"Российские вооруженные силы <…> восстановятся в ближайшие годы… Мы будем продолжать рассматривать Россию как серьезную угрозу… Это может дать нам время, потому что формирование сил высокой готовности, необходимых для полной реализации новых оборонных планов, потребует значительное количество лет", - сказал он журналистам в Брюсселе.
Бауэр подтвердил, что в НАТО считают, что контрнаступление на Украине продвигается "предсказуемо медленно". "Контрнаступление – это сложно, не надо считать, что это легкая прогулка… На Украине значительное количество русских и значительные оборонительные препятствия… Неудивительно, что это (контрнаступление – ред.) не идет быстро", - пояснил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией
2 июля, 00:55
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг
Другой высокопоставленный натовский представитель командования Мэтью ван Ваген заявил в Брюсселе о необходимости "во что бы то ни стало поддерживать Украину, чтобы она не проиграла", поскольку это, по его мнению, станет "началом еще большей нестабильности".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной
20 июня, 16:53
Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи с планами по наращиванию военного присутствия у российских границ, впервые со времен холодной войны альянс "полностью увяжет планирование в коллективной обороне с планированием для своих сил, возможностей, а также командования и контроля, расширит программу учений". В результате НАТО, по словам генсека, получит более 300 тысяч военных в высокой степени готовности с существенной морской и воздушной поддержкой. По данным СМИ, эти секретные планы, включающие тысячи страниц, впервые со времен холодной войны описывают, как альянс планирует реагировать в случае "нападения со стороны России".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Они сошли с ума. В США заговорили о новой операции НАТО из-за разгрома ВСУ
16 июня, 21:27
 
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