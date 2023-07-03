https://ria.ru/20230703/nato-1881946505.html

Немецкий дипломат предложил НАТО три сценария по Украине

Немецкий дипломат предложил НАТО три сценария по Украине - РИА Новости, 03.07.2023

Немецкий дипломат предложил НАТО три сценария по Украине

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в материале для издания Politico предположил, что НАТО на саммите в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:39

2023-07-03T15:39

2023-07-03T15:39

украина

киев

вильнюс

вольфганг ишингер

владимир зеленский

джо байден

нато

politico

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в материале для издания Politico предположил, что НАТО на саммите в Вильнюсе вместо обещания о вступлении Украины в альянс может предложить Киеву одну из трех альтернатив, среди которых использование Киевом преимуществ альянса без официального вступления. "Альянс может предоставить Украине все практические и конкретные варианты и возможности, которые включает членство в НАТО - от снабжения и полного участия в программах по оружию и оборудованию до подготовки, тренировки и участия в учениях, а также полное участие и обмен в таких областях, как разведка, связь и наблюдение, но без официального членства в НАТО", - написал Ишингер в материале для издания Politico. Другие два варианта, предлагаемые бывшим главой Мюнхенской конференции, включают возможность Украине опираться на долгосрочное двустороннее сотрудничество со странами-членами НАТО и вариант, который он называет "оборонной эскалацией". Он подразумевает возможность обещания со стороны НАТО, что предполагаемые российские удары по целям на Украине будут каждый раз "приводить к конкретным западным ответам - от предоставления боеприпасов и вооружений до поставок более современных баллистических или дальнобойных систем". Саммит НАТО в этом году пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230701/kosachev-1881625270.html

https://ria.ru/20230701/zhertva-1881599877.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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украина, киев, вильнюс, вольфганг ишингер, владимир зеленский, джо байден, нато, politico