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В Дагестане проработают вопрос передачи браконьерских лодок на нужды СВО - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/lodki-1881923032.html
В Дагестане проработают вопрос передачи браконьерских лодок на нужды СВО
В Дагестане проработают вопрос передачи браконьерских лодок на нужды СВО - РИА Новости, 03.07.2023
В Дагестане проработают вопрос передачи браконьерских лодок на нужды СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проработать вопрос передачи конфискованных браконьерских лодок на нужды российских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:24
2023-07-03T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
республика дагестан
сергей меликов
ситуация в днр и лнр
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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проработать вопрос передачи конфискованных браконьерских лодок на нужды российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Ранее военкоры опубликовали открытое обращение к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой продумать механизм передачи армии конфискованных у браконьеров лодок. "Глава Дагестана отреагировал на обращение военкоров, предложивших передать в зону СВО конфискованные браконьерские лодки. Сергей Меликов поручил руководителю администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексею Гасанову проработать вопрос совместно с пограничным управлением и представить соответствующие предложения для принятия дальнейших решений", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230625/nagrada-1880330100.html
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безопасность, республика дагестан, сергей меликов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Дагестане проработают вопрос передачи браконьерских лодок на нужды СВО

Глава Дагестана Меликов поручил проработать передачу браконьерских лодок на нужды СВО

© РИА НовостиЗдание правительства Дагестана в Махачкале
Здание правительства Дагестана в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости
Здание правительства Дагестана в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проработать вопрос передачи конфискованных браконьерских лодок на нужды российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Ранее военкоры опубликовали открытое обращение к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой продумать механизм передачи армии конфискованных у браконьеров лодок.
"Глава Дагестана отреагировал на обращение военкоров, предложивших передать в зону СВО конфискованные браконьерские лодки. Сергей Меликов поручил руководителю администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексею Гасанову проработать вопрос совместно с пограничным управлением и представить соответствующие предложения для принятия дальнейших решений", – говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика ДагестанСергей МеликовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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