https://ria.ru/20230703/lodki-1881923032.html

В Дагестане проработают вопрос передачи браконьерских лодок на нужды СВО

В Дагестане проработают вопрос передачи браконьерских лодок на нужды СВО - РИА Новости, 03.07.2023

В Дагестане проработают вопрос передачи браконьерских лодок на нужды СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проработать вопрос передачи конфискованных браконьерских лодок на нужды российских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:24

2023-07-03T14:24

2023-07-03T14:24

специальная военная операция на украине

безопасность

республика дагестан

сергей меликов

ситуация в днр и лнр

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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проработать вопрос передачи конфискованных браконьерских лодок на нужды российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Ранее военкоры опубликовали открытое обращение к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой продумать механизм передачи армии конфискованных у браконьеров лодок. "Глава Дагестана отреагировал на обращение военкоров, предложивших передать в зону СВО конфискованные браконьерские лодки. Сергей Меликов поручил руководителю администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексею Гасанову проработать вопрос совместно с пограничным управлением и представить соответствующие предложения для принятия дальнейших решений", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230625/nagrada-1880330100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, республика дагестан, сергей меликов, ситуация в днр и лнр