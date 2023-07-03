https://ria.ru/20230703/gudkov-1881976900.html

Организатор выпускного в Сеченовке резко высказался о выступлении Гудкова

Организатор выпускного в Сеченовке резко высказался о выступлении Гудкова - РИА Новости, 03.07.2023

Организатор выпускного в Сеченовке резко высказался о выступлении Гудкова

Организатор выпускного для студентов Сеченовского университета Александр Фридман в интервью "Абзацу" объяснил появление шоумена Александра Гудкова на вечеринке. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:19

2023-07-03T18:19

2023-07-03T22:36

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Организатор выпускного для студентов Сеченовского университета Александр Фридман в интервью "Абзацу" объяснил появление шоумена Александра Гудкова на вечеринке. "Выпускной не имеет отношения к университету. Людям нечего делать? В чем проблема? Это было частное мероприятие, инициатива студентов. Гудков пусть никого не волнует", – высказался Фридман. Ранее в Сети появилось видео, на котором осудивший СВО юморист Александр Гудков выступает перед выпускниками Сеченовского университета.После этого в пресс-службе учебного заведения заявили, что не имеют отношения к вечеринке с артистом. Там же добавили, что на торжественной части при участии ректора Гудкова не было. "Концертная программа "Через тернии к звездам", которая была подготовлена для участников и гостей выпускного, состояла из творческих номеров, подготовленных молодежными коллективами Первого МГМУ. Никакие сторонние артисты в торжественном выпускном вечере не участвовали", — прокомментировали в вузе. В прошлом году Александр Гудков публично осудил спецоперацию. После этого в Сети появились слухи о его переезде за границу. По данным СМИ, шоумен некоторое время находился в Узбекистане. В октябре коллега шоумена Алла Михеева опубликовала кадры с артистом в Москве.

https://ria.ru/20230511/gudkov-1871015761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр гудков, москва, общество, знаменитости