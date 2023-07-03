https://ria.ru/20230703/arest-1881923149.html

В Кишиневе арестовали мужчину, застрелившего двух человек в аэропорту

В Кишиневе арестовали мужчину, застрелившего двух человек в аэропорту - РИА Новости, 03.07.2023

В Кишиневе арестовали мужчину, застрелившего двух человек в аэропорту

Генеральная прокуратура Молдавии арестовала на 30 суток гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, обвиняемого в двойном убийстве в аэропорту Кишинева, говорится... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:24

2023-07-03T14:24

2023-07-03T14:24

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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии арестовала на 30 суток гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, обвиняемого в двойном убийстве в аэропорту Кишинева, говорится в сообщении на сайте ведомства. В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. Мужчина тяжело ранен и третий день не приходит в сознание. "По требованию Кишиневской городской прокуратуры гражданин Таджикистана, обвиняемый в двойном убийстве в Международном аэропорту Кишинева 30 июня 2023 года, помещен под предварительный арест сроком на 30 суток", - говорится в сообщении генпрокуратуры.Уточняется, что генеральная прокуратура находится в процессе обсуждения и обмена информацией с таджикскими властями для расследования дела. "Расследование по делу идет полным ходом, и общество должно быть проинформировано об основных событиях, соблюдая принцип конфиденциальности уголовного расследования", - отмечается в сообщении. Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших в Международном аэропорту Кишинева. Она также подписала указ о посмертном награждении медалью "За боевые заслуги" подполковника запаса Службы государственной охраны Игоря Чиофу и заместителя начальника пограничной полиции МВД Сергея Мунтяну.

https://ria.ru/20230703/moldaviya-1881879566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, таджикистан, молдавия