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Посол в Гаване рассказал о перспективе визита Путина на Кубу - РИА Новости, 02.07.2023
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13:59 02.07.2023 (обновлено: 14:00 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/vizit-1881743788.html
Посол в Гаване рассказал о перспективе визита Путина на Кубу
Посол в Гаване рассказал о перспективе визита Путина на Кубу - РИА Новости, 02.07.2023
Посол в Гаване рассказал о перспективе визита Путина на Кубу
Говорить о подготовке визита президента РФ Владимира Путина на Кубу пока рано, сообщил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Виктор РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:59
2023-07-02T14:00
россия
куба
москва
политика
виктор коронелли
владимир путин
мигель диас-канель
евразийский экономический союз
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ВАРАДЕРО (КУБА), 2 июл - РИА Новости. Говорить о подготовке визита президента РФ Владимира Путина на Кубу пока рано, сообщил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. "Встречи на высшем уровне - об этом говорить не то что бы преждевременно... Дело в том, что президент Кубы (Мигель Диас-Канель – ред.) был в Москве совсем недавно, в ноябре прошлого года, то есть прошло всего ничего. У Владимира Владимировича приглашение имеется, но дальше не знаю, как будут выстраиваться его планы", - сказал Коронелли. Посол высоко оценил уровень сотрудничества между Москвой и Гаваной. "Только за полтора-два месяца на Кубу было четыре визита высокого уровня. Это визит нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Визит председателя Госдумы (Вячеслава) Володина. Визит помощника президента (Максима) Орешкина. И визит заместителя председателя правительства (Дмитрия) Чернышенко, который проводил здесь очередное заседание межправкомиссии. Одно это перечисление - я думаю, это уже свидетельство того, на каком уровне наши отношения", - заявил Коронелли. Он также отметил, что в июне состоялся длинный десятидневный визит в РФ премьер-министра Кубы Мануэля Mappeрo. "Десять дней - работа в Сочи в рамках Евразийского экономического союза, где Куба имеет статус наблюдателя, визит в Москву, визит в Санкт-Петербург и участие в ПМЭФ. За последние два месяца такой частоты не было ни с кем из внешних партнеров", - добавил посол. Читайте полный текст интервью Виктора Коронелли &gt;&gt;
https://ria.ru/20230627/kuba-1880766510.html
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россия, куба, москва, политика, виктор коронелли, владимир путин, мигель диас-канель, евразийский экономический союз, госдума рф
Россия, Куба, Москва, Политика, Виктор Коронелли, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель, Евразийский экономический союз, Госдума РФ
Посол в Гаване рассказал о перспективе визита Путина на Кубу

Посол на Кубе Коронелли: говорить о подготовке визита Путина на остров пока рано

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ВАРАДЕРО (КУБА), 2 июл - РИА Новости. Говорить о подготовке визита президента РФ Владимира Путина на Кубу пока рано, сообщил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.
"Встречи на высшем уровне - об этом говорить не то что бы преждевременно... Дело в том, что президент Кубы (Мигель Диас-Канель – ред.) был в Москве совсем недавно, в ноябре прошлого года, то есть прошло всего ничего. У Владимира Владимировича приглашение имеется, но дальше не знаю, как будут выстраиваться его планы", - сказал Коронелли.
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Посол высоко оценил уровень сотрудничества между Москвой и Гаваной.
"Только за полтора-два месяца на Кубу было четыре визита высокого уровня. Это визит нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Визит председателя Госдумы (Вячеслава) Володина. Визит помощника президента (Максима) Орешкина. И визит заместителя председателя правительства (Дмитрия) Чернышенко, который проводил здесь очередное заседание межправкомиссии. Одно это перечисление - я думаю, это уже свидетельство того, на каком уровне наши отношения", - заявил Коронелли.
Он также отметил, что в июне состоялся длинный десятидневный визит в РФ премьер-министра Кубы Мануэля Mappeрo.
"Десять дней - работа в Сочи в рамках Евразийского экономического союза, где Куба имеет статус наблюдателя, визит в Москву, визит в Санкт-Петербург и участие в ПМЭФ. За последние два месяца такой частоты не было ни с кем из внешних партнеров", - добавил посол.
Читайте полный текст интервью Виктора Коронелли >>
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РоссияКубаМоскваПолитикаВиктор КоронеллиВладимир ПутинМигель Диас-КанельЕвразийский экономический союзГосдума РФ
 
 
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