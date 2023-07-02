https://ria.ru/20230702/vizit-1881743788.html

Посол в Гаване рассказал о перспективе визита Путина на Кубу

Посол в Гаване рассказал о перспективе визита Путина на Кубу - РИА Новости, 02.07.2023

Посол в Гаване рассказал о перспективе визита Путина на Кубу

Говорить о подготовке визита президента РФ Владимира Путина на Кубу пока рано, сообщил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Виктор РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:59

2023-07-02T13:59

2023-07-02T14:00

россия

куба

москва

политика

виктор коронелли

владимир путин

мигель диас-канель

евразийский экономический союз

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ВАРАДЕРО (КУБА), 2 июл - РИА Новости. Говорить о подготовке визита президента РФ Владимира Путина на Кубу пока рано, сообщил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. "Встречи на высшем уровне - об этом говорить не то что бы преждевременно... Дело в том, что президент Кубы (Мигель Диас-Канель – ред.) был в Москве совсем недавно, в ноябре прошлого года, то есть прошло всего ничего. У Владимира Владимировича приглашение имеется, но дальше не знаю, как будут выстраиваться его планы", - сказал Коронелли. Посол высоко оценил уровень сотрудничества между Москвой и Гаваной. "Только за полтора-два месяца на Кубу было четыре визита высокого уровня. Это визит нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Визит председателя Госдумы (Вячеслава) Володина. Визит помощника президента (Максима) Орешкина. И визит заместителя председателя правительства (Дмитрия) Чернышенко, который проводил здесь очередное заседание межправкомиссии. Одно это перечисление - я думаю, это уже свидетельство того, на каком уровне наши отношения", - заявил Коронелли. Он также отметил, что в июне состоялся длинный десятидневный визит в РФ премьер-министра Кубы Мануэля Mappeрo. "Десять дней - работа в Сочи в рамках Евразийского экономического союза, где Куба имеет статус наблюдателя, визит в Москву, визит в Санкт-Петербург и участие в ПМЭФ. За последние два месяца такой частоты не было ни с кем из внешних партнеров", - добавил посол. Читайте полный текст интервью Виктора Коронелли >>

https://ria.ru/20230627/kuba-1880766510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, куба, москва, политика, виктор коронелли, владимир путин, мигель диас-канель, евразийский экономический союз, госдума рф