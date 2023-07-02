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Иран укрепит безопасность ШОС, заявил политолог - РИА Новости, 02.07.2023
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20:20 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/iran-1881782965.html
Иран укрепит безопасность ШОС, заявил политолог
Иран укрепит безопасность ШОС, заявил политолог - РИА Новости, 02.07.2023
Иран укрепит безопасность ШОС, заявил политолог
Иран вступит в ШОС с большой вероятностью, поскольку эта страна - важный элемент безопасности в регионе, заявил РИА Новости член Совета по международным... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T20:20
2023-07-02T20:20
в мире
иран
россия
индия
бахтиер хакимов
богдан безпалько
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иран вступит в ШОС с большой вероятностью, поскольку эта страна - важный элемент безопасности в регионе, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели. "Шансы Ирана на вступление в ШОС довольно высокие… Иран - стратегически важный союзник. Это страна, с помощью которой можно продвигаться и закрепиться на Ближнем Востоке, не допустить влияния враждебных держав на Кавказ и Среднюю Азию", - сказал Безпалько. "Иран борется с теми организациями, которые сейчас все признали террористическими, которые образовались после разгрома Ирака и после того, как американцы фактически вторглись на территорию Сирии", - отметил эксперт. Безпалько подчеркнул, что Иран - одна из самых мощных держав на Ближнем Востоке, через которую "можно влиять практически на все страны Персидского залива". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.
https://ria.ru/20230702/aviasoobschenie-1881757397.html
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в мире, иран, россия, индия, бахтиер хакимов, богдан безпалько, шос
В мире, Иран, Россия, Индия, Бахтиер Хакимов, Богдан Безпалько, ШОС
Иран укрепит безопасность ШОС, заявил политолог

Безпалько: Иран вступит в ШОС с большой вероятностью, он укрепит безопасность организации

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иран вступит в ШОС с большой вероятностью, поскольку эта страна - важный элемент безопасности в регионе, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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"Шансы Ирана на вступление в ШОС довольно высокие… Иран - стратегически важный союзник. Это страна, с помощью которой можно продвигаться и закрепиться на Ближнем Востоке, не допустить влияния враждебных держав на Кавказ и Среднюю Азию", - сказал Безпалько.
"Иран борется с теми организациями, которые сейчас все признали террористическими, которые образовались после разгрома Ирака и после того, как американцы фактически вторглись на территорию Сирии", - отметил эксперт.
Безпалько подчеркнул, что Иран - одна из самых мощных держав на Ближнем Востоке, через которую "можно влиять практически на все страны Персидского залива".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.
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В миреИранРоссияИндияБахтиер ХакимовБогдан БезпалькоШОС
 
 
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