https://ria.ru/20230702/iran-1881782965.html

Иран укрепит безопасность ШОС, заявил политолог

Иран укрепит безопасность ШОС, заявил политолог - РИА Новости, 02.07.2023

Иран укрепит безопасность ШОС, заявил политолог

Иран вступит в ШОС с большой вероятностью, поскольку эта страна - важный элемент безопасности в регионе, заявил РИА Новости член Совета по международным... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T20:20

2023-07-02T20:20

2023-07-02T20:20

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иран вступит в ШОС с большой вероятностью, поскольку эта страна - важный элемент безопасности в регионе, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели. "Шансы Ирана на вступление в ШОС довольно высокие… Иран - стратегически важный союзник. Это страна, с помощью которой можно продвигаться и закрепиться на Ближнем Востоке, не допустить влияния враждебных держав на Кавказ и Среднюю Азию", - сказал Безпалько. "Иран борется с теми организациями, которые сейчас все признали террористическими, которые образовались после разгрома Ирака и после того, как американцы фактически вторглись на территорию Сирии", - отметил эксперт. Безпалько подчеркнул, что Иран - одна из самых мощных держав на Ближнем Востоке, через которую "можно влиять практически на все страны Персидского залива". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.

https://ria.ru/20230702/aviasoobschenie-1881757397.html

https://ria.ru/20230630/iran-1881460949.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, россия, индия, бахтиер хакимов, богдан безпалько, шос