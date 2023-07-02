Иран укрепит безопасность ШОС, заявил политолог
Безпалько: Иран вступит в ШОС с большой вероятностью, он укрепит безопасность организации
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иран вступит в ШОС с большой вероятностью, поскольку эта страна - важный элемент безопасности в регионе, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели.
"Шансы Ирана на вступление в ШОС довольно высокие… Иран - стратегически важный союзник. Это страна, с помощью которой можно продвигаться и закрепиться на Ближнем Востоке, не допустить влияния враждебных держав на Кавказ и Среднюю Азию", - сказал Безпалько.
"Иран борется с теми организациями, которые сейчас все признали террористическими, которые образовались после разгрома Ирака и после того, как американцы фактически вторглись на территорию Сирии", - отметил эксперт.
Безпалько подчеркнул, что Иран - одна из самых мощных держав на Ближнем Востоке, через которую "можно влиять практически на все страны Персидского залива".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.