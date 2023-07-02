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День работников морского и речного флота

День работников морского и речного флота - РИА Новости, 02.07.2023

День работников морского и речного флота

Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T01:32

2023-07-02T01:32

2023-07-02T01:32

справки

безопасность

россия

ссср

российская империя

петр i

балтийский завод

день работников морского и речного флота

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Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1976 года, и включен в перечень праздников, отмечаемых в знак признания заслуг трудящихся отрасли, указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2023 году он отмечается 2 июля.В полной мере становление России как морской державы началось в эпоху царствования императора Петра I (1682-1725). Именно при Петре I сформировалась идея о том, что сильный торговый флот должен обслуживать интересы страны, являясь одной из важных составляющих ее экономической мощи. В Петровскую эпоху был создан государственный орган управления морским флотом – Коммерц-коллегия.Особенно значение коммерческого флота усилилось после присоединения Крыма к России в 1783 году. В 1794 году в районе поселения Хаджибей началось строительство морского порта с военной и купеческой гаванями. Год спустя возле строящегося порта заложили город, впоследствии получивший название Одесса. После завершения череды войн с Турцией и закрепления России на берегах Черного моря, торговое судоходство в этом регионе сильно оживилось.Важным событием стало и создание Российско-Американской компании в 1799 году – крупнейшего полугосударственного торгового предприятия, занимавшегося освоением русских владений в США – на Аляске и в Калифорнии, а также на тихоокеанском побережье России.К концу XVIII и началу XIX столетий Российская Империя превратилась в мощную державу, экономический потенциал которой не уступал ведущим государствам того периода. В этот период в России начинается постройка судов с паровыми двигателями. В 1815 году рейс из Санкт-Петербурга в Кронштадт совершил первый русский пароход, построенный на заводе Чарльза (Карла) Берда. В 1850 году в России насчитывалось до 60 паровых морских коммерческих судов.Во второй половине XIX века для России наступил качественно новый этап в развитии внешней торговли и коммерческого судоходства. Усиление позиции Российской Империи на мировом рынке как экспортера сельскохозяйственных товаров и сырья повысил роль и значимость морского флота. В этот период возникают крупные судоходные компании – Русское общество пароходства и торговли (1856) и Добровольный флот (1878).В 1902 году впервые был создан самостоятельный административный орган по руководству морским транспортом – Главное управление торгового мореплавания и портов (в 1905 году вошло в состав Министерства торговли и промышленности).Значение торгового флота в экономике страны стремительно росло. В 1913 году через морские торговые порты осуществлялось 2/3 всех экспортно-импортных грузоперевозок.Официальной датой рождения советского торгового флота считается 5 февраля (23 января по старому стилю) 1918 года. В этот день был подписан декрет о национализации торгового флота. В нем, в частности, говорилось: "Объявить общенациональной неделимой собственностью Советской Республики судоходные предприятия, принадлежащие акционерным обществам, паевым товариществам, торговым домам и единоличным крупным предпринимателям, владеющим морскими и речными судами всех типов, служащими для перевозки грузов и пассажиров, со всем движимым и недвижимым имуществом, активом и пассивом этих предприятий".Основы управления морским транспортом как единой отраслью народного хозяйства страны были заложены 18 июля 1924 года, когда постановлением Совета Труда и Обороны было образовано Акционерное общество "Советский торговый флот" ("Совторгфлот"). В его ведение перешли не только транспортные суда, принадлежащие различным ведомствам и акционерным обществам, но и порты, судоремонтные заводы, учебные заведения и сеть обслуживающих предприятий.В 1925 году численность судов "Совторгфлота" достигла 141 единицы, и он вышел на безубыточный уровень работы.В том же году Совет труда и обороны утвердил программу морского транспортного судостроения, а со стапелей Балтийского завода сошел на воду первый лесовоз советской постройки "Товарищ Красин".В первую пятилетку (1928-1932) морской флот пополнился 136 судами (построенными в СССР и заказанными за границей).К 1937 году тоннаж советского морского флота достиг 1430 тысяч тонн, а его удельный вес в экспортно-импортных перевозках составлял 35%. В 1941 году в состав наркомата морского флота входили 14 пароходств, 51 порт, 870 транспортных судов.В годы Великой отечественной войны (1941-1945) суда морского флота только по внутренним морским путям перевезли около 10 миллионов человек и более 110 миллионов тонн грузов. Серьезные испытания выдержал и речной транспорт. Через водные рубежи было переправлено более двух миллионов голов скота и десятки тысяч единиц автомашин и сельхозтехники. Речным транспортом перевезено для фронта и тыла около 200 миллионов тонн грузов. Моряки советского торгового флота стали героями северных конвоев. В северные порты СССР пришел 41 конвой с грузами, поставляемыми по ленд-лизу. В обратном направлении отправилось 36 конвоев. В их состав входило 1464 судна, на которых доставили 4 миллиона тонн грузов, а вывезли около 1,4 миллиона тонн.За годы войны торговый флот СССР потерял свыше 300 судов.Главной задачей первых послевоенных лет стало восстановление портовой и береговой инфраструктуры, обновление и пополнение флота.1960-1970-е годы ознаменовались бурным развитием морского транспорта. Развернулось строительство судов как на отечественных, так и на иностранных заводах. К 1970 году морской флот СССР насчитывал 1500 судов и занимал шестое место в мире.Увеличилась роль морского флота во внешнеэкономической деятельности. В 1970 году половину экспортно-импортных грузов доставляли на судах под советским флагом. Активно развивалось и международное пассажирское судоходство. В этот период вместо универсальных судов начали строить специализированные. На судах нового поколения многие процессы стали автоматизированными. Советские суда ежегодно посещали около 1250 портов 124 государств.В 1980-е годы морской транспортный флот насчитывал 1800 судов. В систему министерства морского флота входили 16 морских, одно смешанное и одно речное пароходства, 67 морских и 2 речных порта, 26 судоремонтных и других предприятий, учебные заведения, научно-исследовательские, проектно-конструкторские и другие учреждения. В 1985 году в отрасли трудилось свыше 295 тысяч человек. В целом период 1960-1980-х годов стал золотым веком в развитии морского транспорта РСФСР и других союзных республик, имевших выход к морю. К 1991 году торговый флот СССР стал одним из крупнейших в мире.После распада Советского Союза Россия потеряла основные порты, через которые осуществлялись главные перевозки. Резко сократилось количество судов. 8 октября 1993 года в целях обеспечения потребностей России в перевозке грузов правительство страны приняло постановление "О реализации первоочередных мер по возрождению торгового флота России".В дальнейшем был разработан целый ряд федеральных программ, которые на длительный период определили характер и направление развития всей отрасли. В их числе – федеральные целевые программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" и "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)", а также утвержденные правительством РФ в 2014 году "Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года" и в 2016 году "Стратегия развития внутреннего водного транспорта до 2030 года". Внутренний водный транспорт России сегодня представляет сложный производственно-технологический комплекс, в состав которого входит и речной флот, и инфраструктура внутренних водных путей, судоходные гидротехнические сооружения, речные порты, промышленные предприятия, судостроительные заводы и туристические компании.По протяженности внутренние водные пути практически в два раза превышают федеральные автомобильные дороги. Около 80% водных путей являются безальтернативными для доставки грузов и пассажиров, обеспечивая, в том числе, и северный завоз. Большая часть грузов перевозится по Единой глубоководной системе в европейской части России протяженностью 6,5 тысячи километров, здесь расположено основное количество судоходных гидротехнических сооружений.Водный транспорт России активно развивается: вводятся новые высокотехнологичные мощности в морских портах, повышаются качественные характеристики внутренних водных путей, обновляются крупнейшие гидроузлы, на российских верфях спускаются на воду новые грузовые и пассажирские суда, строится аварийно-спасательный и ледокольный флот, возрождено арктическое судоходство.Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, призванным на основе применения передовых ядерных достижений решать задачи обеспечения национального присутствия в Арктике. С его появлением началось настоящее освоение Крайнего Севера. Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире среди похожих кораблей. По проекту, который реализуется с 2013 года, построены три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал". Они вошли в состав атомного ледокольного флота России. В ноябре 2022 года был спущен на воду атомный ледокол "Якутия". На 2026 год планируется сдача атомного ледокола "Чукотка", а на 2027 год – ввод в эксплуатацию атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер". В настоящее время в России эксплуатируется более 40 ледоколов разных классов и типов. Морской и речной флот РФ сегодня – одна из передовых отраслей экономики, позволяющая доставлять грузы в самые труднодоступные уголки страны. Грузооборот морских портов России в 2022 году составил 841,7 миллиона тонн (в 2021 году – 835,5 миллионов тонн). Объем грузоперевозок морским и внутренним водным транспортом составил 44,7 и 64,9 миллиардов тонно-километров соответственно. В настоящее время перед морским и речным транспортом стоят новые масштабные задачи. Необходимо повышать эффективность, объем и экологичность перевозок, увеличивать пропускную способность Единой глубоководной системы, развивать морскую робототехнику, внедрять беспилотные технологии, создавать современную портовую инфраструктуру, усиливать группировку аварийно-спасательного флота. В День работников морского и речного флота чествуют речников и моряков торговых и пассажирских судов и ледоколов, судоремонтников и работников портов, вручаются нагрудные знаки "Почетный работник морского флота", "Почетный работник речного флота" и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, россия, ссср, российская империя, петр i, балтийский завод, день работников морского и речного флота