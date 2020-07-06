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Ядерные технологии
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В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола
На дальневосточной верфи "Звезда" началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер", сообщило ФГУП "Атомфлот"... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:19
ядерные технологии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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Молодцы ! Идут согласно плану ! Обновление ледокольного флота- важная и приоритетная задача в России. Для освоения Арктики она особенно важна.
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РИА Новости
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353
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола

10:06 06.07.2020 (обновлено: 16:19 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На дальневосточной верфи "Звезда" началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер", сообщило ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот, входит в госкорпорацию "Росатом").
"Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края", — уточнили в компании.
Контракт на создание атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 Росатомфлот и судостроительный комплекс "Звезда" подписали в этом апреле. Согласно нему, ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.
"Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. <...> Госкорпорацией "Росатом" поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия "Россия", — рассказал генеральный директор Росатомфлота Мустафа Кашка.
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Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.
Атомный ледокол построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро "Айсберг". Основные характеристики "Лидера": мощность — 120 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 209 метров; ширина — 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) — четыре метра; водоизмещение при осадке по конструктивной ватерлинии — почти 70 тысяч тонн.
Судно оснастят ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинной установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый и системой электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.
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Ядерные технологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Популярные комментарии
Завистники минусуют!))
6 июля, 11:08
патриот бывший
22537010011
Молодцы ! Идут согласно плану ! Обновление ледокольного флота- важная и приоритетная задача в России. Для освоения Арктики она особенно важна.
6 июля, 11:11
aartempolzynow
1092311005
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