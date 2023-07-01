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Евросоюз сгорает в пламени французского бунта - РИА Новости, 01.07.2023
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08:00 01.07.2023 (обновлено: 08:01 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта - РИА Новости, 01.07.2023
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта
Нынешний саммит ЕС должен был стать обычной формальностью. "Подтвердить поддержку Украины" в ее стремлении к "европейской мечте" — правда, без переговоров о... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:00
2023-07-01T08:01
аналитика
франция
россия
эммануэль макрон
евросоюз
оон
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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Нынешний саммит ЕС должен был стать обычной формальностью. "Подтвердить поддержку Украины" в ее стремлении к "европейской мечте" — правда, без переговоров о пропуске в "цветущий сад цивилизации и благополучия". Поговорить об экономике — которая находится практически при смерти. Обязательно прочесть лекцию о "российской агрессии, которая не была никем и ничем спровоцирована". В воображаемом мире жить легко и приятно. Вплоть до момента, когда в ворота "цветущего сада" ворвется реальность.Эммануэль Макрон, лидер единственной в ЕС ядерной державы, в течение последних суток полностью утратил контроль происходящего во Франции. Не помогли ни задержания сотен митингующих, ни сорок с лишним тысяч правоохранителей, выведенных из казарм и пытавшихся хоть как-то противодействовать народному восстанию. Дрессированная властью пресса и не менее послушные политики визжали от страха, поскольку понимали, на чьей стороне правда, то есть моральная сила. И кто действительно пользуется поддержкой общества.Макрон ретировался, сбежав через запасной выход, из зала пленарного заседания ЕС (немыслимый позор), чтобы, очутившись в пылающем народным гневом Париже, сделать хоть что-то для тушения огня разгорающейся гражданской войны.Ирония судьбы: ровно неделю назад та же пресса и те же политики во главе все с тем же Макроном аж слюну глотали, ожидая, что в хаос и в герилью свалится Москва, а за ней и Россия. Вышло наоборот: в ад, поджоги, бунт и беспорядки, в грабежи и ужас свалилась Франция. Да с таким звуком, что в соседней Бельгии силы правопорядка приведены в состояние боевой готовности, а посольства европейских стран призвали своих граждан и подданных, живущих во Франции, выходить из дома или пользоваться автомобилем лишь в случае крайней необходимости.С нетерпением ожидая гражданскую войну в России, парижские политики получили ее у себя под носом. Дома.Если российские граждане — в условиях действия десятков тысяч санкций, введенных ЕС, в момент проведения СВО продемонстрировали хладнокровие и умение мобилизовываться, понимая, в чем состоят интересы общества и государства, сплотившись вокруг президента, правоохранителей и армии, то европейцы повели себя диаметрально противоположным образом. Они подняли восстание.Русское общество и русская власть консолидированы и народны в самом прямом смысле слова. Европейский социум, в данном случае французский, и французская же власть живут на разных планетах. Их интересы и чаяния не совпадают ни по одной из позиций. Российское общество как было, так и остается стопроцентно антирасистским, не делящим людей по цвету кожи, не ранжирующим их по акценту или говору, оно солидарно с тем, кто беден. И россияне никогда не посмеют демонстрировать превосходство перед теми, кому в силу разных причин в жизни повезло меньше. Выстрел в упор в безоружного подростка, раздавшийся ранним утром во вторник, обнажил то, что французское общество и те, кто его администрирует, старательно прятали в этом своем "цветущем саду прав и свобод". Скрывали глубочайший, въевшийся в ДНК, расизм. Семнадцатилетний мальчик, единственный сын матери-одиночки, притом что он всего лишь нарушил ПДД, в глазах полицейских был "грязным арабом". Пулю он получил в том числе и за цвет кожи. Будь на его месте ровесник, но белый, можно гарантированно утверждать, что убийства бы не произошло. На это обстоятельство обратили внимание в ООН, подчеркнув, что "силы правопорядка Франции заражены расизмом и дискриминацией в отношении части граждан страны".В России никто не собирается ни оправдывать вандализм, поджоги и грабеж магазинов, ни злорадствовать по этому поводу. Но трудно не заметить, что властям общеевропейские граждане платят той же монетой, которой политики привыкли рассчитываться с теми, кто был и остается с ними не согласен. Сцен насилия и репрессий мы видели так много и так часто, что вопрос, какое сейчас у Франции и у ЕС устройство — демократическое (как утверждают брюссельские "садовники") или полицейское (с цензурой медийного пространства и с разгоном манифестаций, если митингующие говорят о реальном положении вещей и критикуют политиков), — все чаще определяет реальную повестку дня общеевропейского сообщества.Франция, объятая огнем, который Макрон пытается затушить, дает яркий и поэтому очень страшный пример того, что на самом деле происходит в так называемом цветущем саду. Пламя недоверия, недовольства, усталости от вечного вранья можно залить, используя еще больше насилия и возгоняя еще большую ненависть к "чужим". Но в какой-то момент резьбу сорвет — и общеевропейская демагогия рассыплется. Эффект домино сыграет с Евросоюзом то же, что ЕС замышлял против России: он рассыплется как карточный домик.Пожар, объявший парижские, марсельские, лионские и другие кварталы, по идее, должен пробудить у брюссельских чинуш если не совесть, то хотя бы инстинкт самосохранения. Но там слишком заняты русофобией и поддержкой Киева, чтобы обращать внимание на реальные, а не выдуманные проблемы. Поэтому ЕС сегодня потерпел фиаско — полное и по всем фронтам.
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881499471.html
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881526095.html
https://ria.ru/20230630/meropriyatiya-1881529239.html
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881524009.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230630/pogromy-1881521265.html
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аналитика, франция, россия, эммануэль макрон, евросоюз, оон, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Аналитика, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Евросоюз, ООН, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере

Евросоюз сгорает в пламени французского бунта

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFIВзрывы в районе Пабло Пикассо в Нантере, 30 июня 2023 года
Взрывы в районе Пабло Пикассо в Нантере, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
Взрывы в районе Пабло Пикассо в Нантере, 30 июня 2023 года
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Нынешний саммит ЕС должен был стать обычной формальностью. "Подтвердить поддержку Украины" в ее стремлении к "европейской мечте" — правда, без переговоров о пропуске в "цветущий сад цивилизации и благополучия". Поговорить об экономике — которая находится практически при смерти. Обязательно прочесть лекцию о "российской агрессии, которая не была никем и ничем спровоцирована". В воображаемом мире жить легко и приятно. Вплоть до момента, когда в ворота "цветущего сада" ворвется реальность.
Эммануэль Макрон, лидер единственной в ЕС ядерной державы, в течение последних суток полностью утратил контроль происходящего во Франции. Не помогли ни задержания сотен митингующих, ни сорок с лишним тысяч правоохранителей, выведенных из казарм и пытавшихся хоть как-то противодействовать народному восстанию. Дрессированная властью пресса и не менее послушные политики визжали от страха, поскольку понимали, на чьей стороне правда, то есть моральная сила. И кто действительно пользуется поддержкой общества.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков
Вчера, 16:30
Макрон ретировался, сбежав через запасной выход, из зала пленарного заседания ЕС (немыслимый позор), чтобы, очутившись в пылающем народным гневом Париже, сделать хоть что-то для тушения огня разгорающейся гражданской войны.
Ирония судьбы: ровно неделю назад та же пресса и те же политики во главе все с тем же Макроном аж слюну глотали, ожидая, что в хаос и в герилью свалится Москва, а за ней и Россия. Вышло наоборот: в ад, поджоги, бунт и беспорядки, в грабежи и ужас свалилась Франция. Да с таким звуком, что в соседней Бельгии силы правопорядка приведены в состояние боевой готовности, а посольства европейских стран призвали своих граждан и подданных, живущих во Франции, выходить из дома или пользоваться автомобилем лишь в случае крайней необходимости.
С нетерпением ожидая гражданскую войну в России, парижские политики получили ее у себя под носом. Дома.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Медведев заявил, что в России следят за событиями во Франции
Вчера, 17:51
Если российские граждане — в условиях действия десятков тысяч санкций, введенных ЕС, в момент проведения СВО продемонстрировали хладнокровие и умение мобилизовываться, понимая, в чем состоят интересы общества и государства, сплотившись вокруг президента, правоохранителей и армии, то европейцы повели себя диаметрально противоположным образом. Они подняли восстание.
Русское общество и русская власть консолидированы и народны в самом прямом смысле слова. Европейский социум, в данном случае французский, и французская же власть живут на разных планетах. Их интересы и чаяния не совпадают ни по одной из позиций. Российское общество как было, так и остается стопроцентно антирасистским, не делящим людей по цвету кожи, не ранжирующим их по акценту или говору, оно солидарно с тем, кто беден. И россияне никогда не посмеют демонстрировать превосходство перед теми, кому в силу разных причин в жизни повезло меньше.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков
Вчера, 18:02
Выстрел в упор в безоружного подростка, раздавшийся ранним утром во вторник, обнажил то, что французское общество и те, кто его администрирует, старательно прятали в этом своем "цветущем саду прав и свобод". Скрывали глубочайший, въевшийся в ДНК, расизм. Семнадцатилетний мальчик, единственный сын матери-одиночки, притом что он всего лишь нарушил ПДД, в глазах полицейских был "грязным арабом". Пулю он получил в том числе и за цвет кожи. Будь на его месте ровесник, но белый, можно гарантированно утверждать, что убийства бы не произошло. На это обстоятельство обратили внимание в ООН, подчеркнув, что "силы правопорядка Франции заражены расизмом и дискриминацией в отношении части граждан страны".
В России никто не собирается ни оправдывать вандализм, поджоги и грабеж магазинов, ни злорадствовать по этому поводу. Но трудно не заметить, что властям общеевропейские граждане платят той же монетой, которой политики привыкли рассчитываться с теми, кто был и остается с ними не согласен. Сцен насилия и репрессий мы видели так много и так часто, что вопрос, какое сейчас у Франции и у ЕС устройство — демократическое (как утверждают брюссельские "садовники") или полицейское (с цензурой медийного пространства и с разгоном манифестаций, если митингующие говорят о реальном положении вещей и критикуют политиков), — все чаще определяет реальную повестку дня общеевропейского сообщества.
Бронемашина жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков
Вчера, 17:45
Франция, объятая огнем, который Макрон пытается затушить, дает яркий и поэтому очень страшный пример того, что на самом деле происходит в так называемом цветущем саду. Пламя недоверия, недовольства, усталости от вечного вранья можно залить, используя еще больше насилия и возгоняя еще большую ненависть к "чужим". Но в какой-то момент резьбу сорвет — и общеевропейская демагогия рассыплется. Эффект домино сыграет с Евросоюзом то же, что ЕС замышлял против России: он рассыплется как карточный домик.
Пожар, объявший парижские, марсельские, лионские и другие кварталы, по идее, должен пробудить у брюссельских чинуш если не совесть, то хотя бы инстинкт самосохранения. Но там слишком заняты русофобией и поддержкой Киева, чтобы обращать внимание на реальные, а не выдуманные проблемы. Поэтому ЕС сегодня потерпел фиаско — полное и по всем фронтам.
Последствия беспорядков на улице во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
СМИ: в Париже 150 человек поместили под стражу после ночных беспорядков
Вчера, 17:36
 
АналитикаФранцияРоссияЭммануэль МакронЕвросоюзООНПарижБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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