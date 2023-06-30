https://ria.ru/20230630/makron-1881417927.html

СМИ: Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции

СМИ: Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за массовых беспорядков на родине, вызванных убийством подростка полицейскими, передает... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:25

2023-06-30T12:25

2023-06-30T13:23

в мире

брюссель

франция

евросоюз

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

эммануэль макрон

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за массовых беспорядков на родине, вызванных убийством подростка полицейскими, передает радиостанция LCI со ссылкой на корреспондента."Макрон покинул Европейский совет. Его пресс-конференция отменена. Его ожидают <...> в Париже, где он возглавит заседание межведомственной кризисной группы", — говорится в сообщении.Как заявил министр-делегат Франции по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн, власти не исключают введения чрезвычайного положения.Массовые беспорядки по всей стране начались после того, как во вторник утром полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.Протесты продолжаются уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. В ночь на пятницу силовики задержали более 600 нарушителей.Макрон созвал межведомственную кризисную группу на фоне происходящего насилия. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека".Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание Национального собрания Франции началось с минуты молчания. Кляйн по поручению Макрона посетил мать погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.

https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881135017.html

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в мире, брюссель, франция, евросоюз, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, эммануэль макрон