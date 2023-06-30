https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html

Беспорядки во Франции

Беспорядки во Франции - РИА Новости, 30.06.2023

Беспорядки во Франции

Во Франции вспыхнули беспорядки после того, как во вторник полицейские застрелили 17-летнего подростка во время проверки на дороге в Нантере. Кадры протестов —... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:45

2023-06-30T10:45

2023-06-30T10:46

фото

в мире

франция

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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Во Франции вспыхнули беспорядки после того, как во вторник полицейские застрелили 17-летнего подростка во время проверки на дороге в Нантере. Кадры протестов — в фотоленте Ria.ru.

франция

нантер

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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