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СМИ: в ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины - РИА Новости, 30.06.2023
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17:34 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/es-1881518506.html
СМИ: в ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины
СМИ: в ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: в ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины
Десять европейских лидеров встретились в Брюсселе на полях саммита Евросоюза для обсуждения последствий возможного расширения союза за счет Украины и других... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:34
2023-06-30T17:34
в мире
украина
брюссель
владимир зеленский
евросоюз
нато
франция
молдавия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Десять европейских лидеров встретились в Брюсселе на полях саммита Евросоюза для обсуждения последствий возможного расширения союза за счет Украины и других стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник. Как отмечается, во встрече в пятницу утром приняли участие руководители Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании, Португалии, Бельгии, Польши, Румынии и Италии. "Мы говорим не о расширении как таковом, а о последствиях для 27 членов ЕС... Появляется очень прочный консенсус о том, что мы больше не задаем себе вопрос, следует ли их принимать, он достигнут... Все поняли, что это пойдет быстрее, чем ожидалось", - сообщил агентству источник, говоря об этой первой неформальной встрече по инициативе Франции, Германии и Нидерландов. Как отмечает агентство, в ходе встречи были затронуты вопросы о вступлении Украины в ЕС до ее присоединения к НАТО, о связи процесса расширения с процессом реформирования Евросоюза, а также о воздействии интеграции Украины на сельскохозяйственную политику ЕС. Кроме того, участники обсудили характер реформ, которые следует провести. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230630/aktivy-1881341634.html
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в мире, украина, брюссель, владимир зеленский, евросоюз, нато, франция, молдавия, майя санду
В мире, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Франция, Молдавия, Майя Санду
СМИ: в ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины

AFP: лидеры ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Десять европейских лидеров встретились в Брюсселе на полях саммита Евросоюза для обсуждения последствий возможного расширения союза за счет Украины и других стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.
Как отмечается, во встрече в пятницу утром приняли участие руководители Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании, Португалии, Бельгии, Польши, Румынии и Италии.
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"Мы говорим не о расширении как таковом, а о последствиях для 27 членов ЕС... Появляется очень прочный консенсус о том, что мы больше не задаем себе вопрос, следует ли их принимать, он достигнут... Все поняли, что это пойдет быстрее, чем ожидалось", - сообщил агентству источник, говоря об этой первой неформальной встрече по инициативе Франции, Германии и Нидерландов.
Как отмечает агентство, в ходе встречи были затронуты вопросы о вступлении Украины в ЕС до ее присоединения к НАТО, о связи процесса расширения с процессом реформирования Евросоюза, а также о воздействии интеграции Украины на сельскохозяйственную политику ЕС. Кроме того, участники обсудили характер реформ, которые следует провести.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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