СМИ: в ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины
AFP: лидеры ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Десять европейских лидеров встретились в Брюсселе на полях саммита Евросоюза для обсуждения последствий возможного расширения союза за счет Украины и других стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.
Как отмечается, во встрече в пятницу утром приняли участие руководители Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании, Португалии, Бельгии, Польши, Румынии и Италии.
"Мы говорим не о расширении как таковом, а о последствиях для 27 членов ЕС... Появляется очень прочный консенсус о том, что мы больше не задаем себе вопрос, следует ли их принимать, он достигнут... Все поняли, что это пойдет быстрее, чем ожидалось", - сообщил агентству источник, говоря об этой первой неформальной встрече по инициативе Франции, Германии и Нидерландов.
Как отмечает агентство, в ходе встречи были затронуты вопросы о вступлении Украины в ЕС до ее присоединения к НАТО, о связи процесса расширения с процессом реформирования Евросоюза, а также о воздействии интеграции Украины на сельскохозяйственную политику ЕС. Кроме того, участники обсудили характер реформ, которые следует провести.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.