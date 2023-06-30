https://ria.ru/20230630/zayavki-1881435209.html

РЭЦ продлил прием заявок на конкурс "Экспортер года" до 12 июля

РЭЦ продлил прием заявок на конкурс "Экспортер года" до 12 июля - РИА Новости, 30.06.2023

РЭЦ продлил прием заявок на конкурс "Экспортер года" до 12 июля

Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года" по просьбам компаний продлен до 12 июля 2023 года, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:10

2023-06-30T13:10

2023-06-30T13:10

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

вероника никишина

россия

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года" по просьбам компаний продлен до 12 июля 2023 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Принять участие в нем могут крупный бизнес, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. Участие бесплатное. Подать заявку и получить шанс стать лучшим экспортером России по-прежнему можно на сайте РЭЦ, просто заполнив электронную анкету", - говорится в сообщении."В этом году компании активно подают заявки на участие в конкурсе, он востребован как никогда. И по просьбам самих предпринимателей решили продлить срок приема заявок, чтобы все желающие успели принять в нем участие. Из года в год мы узнаем о компаниях, в том числе небольших из регионов, которые покоряют сердца потребителей по всему миру, от Армении до Мексики, от Лаоса до ЮАР, от Австралии до Мозамбика и Буркина-Фасо. Уверена, что в этом году нам тоже предстоит немало приятных открытий", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Всероссийская премия "Экспортер года" в этом году будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8). В этом году в конкурсе появится новая дополнительная номинация для МСП: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли". Подать заявку на участие в ней смогут любые экспортеры несырьевой неэнергетической продукции, которые экспортируют по каналам e-commerce.Основные номинации для МСП: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия", "Экспортер года в сфере услуг" и "Трейдер года". Дополнительные номинации (можно выбрать в дополнение к основным): "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер", "Прорыв года", "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".Основные номинации для крупного бизнеса такие же, как и для малого бизнеса, а дополнительных номинаций - три: "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер" и "Новая география".Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победители первого этапа – на уровне каждого федерального округа – будут объявлены с августа по сентябрь. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне. Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом РФ. Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, учредителями и/или участниками которых являются иностранные компании. На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ – электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России. Подробности о конкурсе можно найти на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230410/zayavki-1864282551.html

https://ria.ru/20230123/konkurs-1846746548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), вероника никишина, россия, экономика