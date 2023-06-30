Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана прокомментировал решение Путина выйти к жителям Дербента - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/putin-1881499157.html
Глава Дагестана прокомментировал решение Путина выйти к жителям Дербента
Глава Дагестана прокомментировал решение Путина выйти к жителям Дербента - РИА Новости, 30.06.2023
Глава Дагестана прокомментировал решение Путина выйти к жителям Дербента
Программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Дагестан не предполагала общения с жителями Дербента, это был "порыв души" президента, заявил... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:30
2023-06-30T16:30
общество
владимир путин
сергей меликов
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881146755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4032e0c3b7c284c6fd1de521945d51ae.jpg
МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Дагестан не предполагала общения с жителями Дербента, это был "порыв души" президента, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе пресс-подхода. Путин 28 июня посетил Дербент. Он осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил старинную Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а затем приехал в парк имени Низами Гянджеви, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан. Там президента встретили аплодисментами. Молодежь буквально окружила главу государства, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, одна девочка сделала селфи с Путиным. "В программе этого (общения с жителями Дербента – ред.) не было. И когда фонтан заиграл лезгинку, Владимир Владимирович спустился на площадь. Наверно, это состояние его души, это его отношение к Дагестану и дагестанцам. Он сам подошел к людям без каких-либо ограничений, кроме ограничений по времени, потому что уже поздно было. Пообщался с людьми, и эмоции, которые возникли у людей, и, наверно, у тех, кто его сопровождал, они просто непередаваемые. Это действительно порыв души и это отношение к нашим согражданам", – сказал Меликов, отвечая на вопрос РИА Новости. Глава Дагестана отметил, что особенно эмоциональной была реакция детей. "В первый момент удивили эмоции детей. У взрослых людей работает голова, а у детей работает сердце, и наши девочки и мальчики всем сердцем настолько эмоционально и восхищенно приветствовали президента, что это, по-моему, стало украшением всего дня, всей рабочей поездки нашего президента", – добавил глава республики.
https://ria.ru/20230629/dagestan-1881111272.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жители Дербента встречают Владимира Путина
Жители Дербента встречают Владимира Путина
2023-06-30T16:30
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881146755_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8023cd82ec126e83aef61a8d3306b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, сергей меликов, республика дагестан
Общество, Владимир Путин, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Глава Дагестана прокомментировал решение Путина выйти к жителям Дербента

Глава Дагестана Меликов назвал решение Путина выйти к жителям Дербента порывом души

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Дагестан не предполагала общения с жителями Дербента, это был "порыв души" президента, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе пресс-подхода.
Путин 28 июня посетил Дербент. Он осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил старинную Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а затем приехал в парк имени Низами Гянджеви, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан. Там президента встретили аплодисментами. Молодежь буквально окружила главу государства, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, одна девочка сделала селфи с Путиным.
«
"В программе этого (общения с жителями Дербента – ред.) не было. И когда фонтан заиграл лезгинку, Владимир Владимирович спустился на площадь. Наверно, это состояние его души, это его отношение к Дагестану и дагестанцам. Он сам подошел к людям без каких-либо ограничений, кроме ограничений по времени, потому что уже поздно было. Пообщался с людьми, и эмоции, которые возникли у людей, и, наверно, у тех, кто его сопровождал, они просто непередаваемые. Это действительно порыв души и это отношение к нашим согражданам", – сказал Меликов, отвечая на вопрос РИА Новости.
Глава Дагестана отметил, что особенно эмоциональной была реакция детей.
"В первый момент удивили эмоции детей. У взрослых людей работает голова, а у детей работает сердце, и наши девочки и мальчики всем сердцем настолько эмоционально и восхищенно приветствовали президента, что это, по-моему, стало украшением всего дня, всей рабочей поездки нашего президента", – добавил глава республики.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана
29 июня, 13:04
 
ОбществоВладимир ПутинСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала