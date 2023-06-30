https://ria.ru/20230630/putin-1881499157.html

Глава Дагестана прокомментировал решение Путина выйти к жителям Дербента

Глава Дагестана прокомментировал решение Путина выйти к жителям Дербента - РИА Новости, 30.06.2023

Глава Дагестана прокомментировал решение Путина выйти к жителям Дербента

Программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Дагестан не предполагала общения с жителями Дербента, это был "порыв души" президента, заявил... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:30

2023-06-30T16:30

2023-06-30T16:30

общество

владимир путин

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Дагестан не предполагала общения с жителями Дербента, это был "порыв души" президента, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе пресс-подхода. Путин 28 июня посетил Дербент. Он осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил старинную Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а затем приехал в парк имени Низами Гянджеви, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан. Там президента встретили аплодисментами. Молодежь буквально окружила главу государства, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, одна девочка сделала селфи с Путиным. "В программе этого (общения с жителями Дербента – ред.) не было. И когда фонтан заиграл лезгинку, Владимир Владимирович спустился на площадь. Наверно, это состояние его души, это его отношение к Дагестану и дагестанцам. Он сам подошел к людям без каких-либо ограничений, кроме ограничений по времени, потому что уже поздно было. Пообщался с людьми, и эмоции, которые возникли у людей, и, наверно, у тех, кто его сопровождал, они просто непередаваемые. Это действительно порыв души и это отношение к нашим согражданам", – сказал Меликов, отвечая на вопрос РИА Новости. Глава Дагестана отметил, что особенно эмоциональной была реакция детей. "В первый момент удивили эмоции детей. У взрослых людей работает голова, а у детей работает сердце, и наши девочки и мальчики всем сердцем настолько эмоционально и восхищенно приветствовали президента, что это, по-моему, стало украшением всего дня, всей рабочей поездки нашего президента", – добавил глава республики.

https://ria.ru/20230629/dagestan-1881111272.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Дербента встречают Владимира Путина Жители Дербента встречают Владимира Путина 2023-06-30T16:30 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, сергей меликов, республика дагестан