https://ria.ru/20230630/programmy-1881442044.html

Основные программы по всем предметам будут введены в начале учебного года

Основные программы по всем предметам будут введены в начале учебного года - РИА Новости, 30.06.2023

Основные программы по всем предметам будут введены в начале учебного года

Федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем школьным предметам начнут действовать с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил министр просвещения... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:36

2023-06-30T13:36

2023-06-30T13:36

год педагога и наставника

социальный навигатор

сергей кравцов

общество

сн_образование

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем школьным предметам начнут действовать с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании руководителей региональных органов исполнительной власти по актуальным вопросам развития системы образования, которое проходит в Чеченской Республике."Сегодня Минпросвещения России разработаны приказы о включении в ФООП федеральных рабочих программ по всем учебным предметам в соответствии с ФГОС, включая родной язык и родную литературу и предметы, которые могут изучаться на углубленном уровне. Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам", – сказал он.Он отметил, что единые программы вводятся во всех школах для обучающихся 1–11-х классов с 1 сентября 2023 года. В регионы направлены соответствующие методические рекомендации.По словам главы Минпросвещения, важные изменения коснулись и подходов к разработке школьных учебников. Единые государственные учебники будут созданы по всем предметам.Требования к их содержанию будет определять Министерство просвещения, а права на новые учебники будут принадлежать Российской Федерации."Государственные учебники истории для 10–11-х классов будут включены в федеральный перечень учебников уже в конце июля, и их можно будет использовать в образовательном процессе с 1 сентября 2023 года", – добавил министр.Сергей Кравцов напомнил также, что для выстраивания образовательного процесса и системы управления качеством образования создан проект "Школа Минпросвещения России". Он добавил, что в скором времени будет представлен аналогичный проект по дошкольному образованию – "Детский сад – маршруты развития".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сергей кравцов, общество, сн_образование