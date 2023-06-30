https://ria.ru/20230630/musk-1881361813.html

Маск рассказал, где может пройти бой с Цукербергом

Маск рассказал, где может пройти бой с Цукербергом - РИА Новости, 30.06.2023

Маск рассказал, где может пройти бой с Цукербергом

Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в Twitter, что его бой с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом может состояться в Колизее. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:33

2023-06-30T09:33

2023-06-30T09:33

илон маск

марк цукерберг

лас-вегас

twitter

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в Twitter, что его бой с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом может состояться в Колизее. Маск ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что готов к бою с Цукербергом в клетке. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram*-аккаунте прислать местоположение. Издание Verge подтвердило, что сообщение главы Meta - не шутка. "Шанс есть, что бой пройдет в Колизее", - написал Маск. Ранее Маск предлагал провести поединок в Лас-Вегасе. Кроме того, Маск ранее провел тренировку по боевым искусствам с известным ученым, блогером, а также обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом на фоне сообщений о готовящемся бое с главой корпорации Meta*. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Twitter Inc. была основана в 2006 году в качестве социальной сети для обмена короткими сообщениями. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. * Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230623/musk-1879927665.html

https://ria.ru/20230628/biznesmeny-1880901877.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

илон маск, марк цукерберг, лас-вегас, twitter, в мире