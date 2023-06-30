https://ria.ru/20230630/musk-1881361813.html
Маск рассказал, где может пройти бой с Цукербергом
Маск рассказал, где может пройти бой с Цукербергом - РИА Новости, 30.06.2023
Маск рассказал, где может пройти бой с Цукербергом
Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в Twitter, что его бой с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом может состояться в Колизее. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:33
2023-06-30T09:33
2023-06-30T09:33
илон маск
марк цукерберг
лас-вегас
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880371271_0:47:1080:655_1920x0_80_0_0_bcb13060758e9f1411a8675be070f7be.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в Twitter, что его бой с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом может состояться в Колизее. Маск ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что готов к бою с Цукербергом в клетке. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram*-аккаунте прислать местоположение. Издание Verge подтвердило, что сообщение главы Meta - не шутка. "Шанс есть, что бой пройдет в Колизее", - написал Маск. Ранее Маск предлагал провести поединок в Лас-Вегасе. Кроме того, Маск ранее провел тренировку по боевым искусствам с известным ученым, блогером, а также обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом на фоне сообщений о готовящемся бое с главой корпорации Meta*. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Twitter Inc. была основана в 2006 году в качестве социальной сети для обмена короткими сообщениями. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. * Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230623/musk-1879927665.html
https://ria.ru/20230628/biznesmeny-1880901877.html
лас-вегас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880371271_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6b8bd6216e471dceba169fb3ff2d6b94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, марк цукерберг, лас-вегас, twitter, в мире
Илон Маск, Марк Цукерберг, Лас-Вегас, Twitter, В мире
Маск рассказал, где может пройти бой с Цукербергом
Маск сообщил, что его бой с Цукербергом может пройти в Колизее
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в Twitter
, что его бой с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом может состояться в Колизее.
Маск ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что готов к бою с Цукербергом в клетке. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram*-аккаунте прислать местоположение. Издание Verge подтвердило, что сообщение главы Meta - не шутка.
«
"Шанс есть, что бой пройдет в Колизее", - написал Маск.
Ранее Маск предлагал провести поединок в Лас-Вегасе.
Кроме того, Маск ранее провел тренировку по боевым искусствам с известным ученым, блогером, а также обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом на фоне сообщений о готовящемся бое с главой корпорации Meta*.
Мать Маска отменила его дуэль с Цукербергом
Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
Twitter Inc. была основана в 2006 году в качестве социальной сети для обмена короткими сообщениями. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская. СМИ: Маск принимает кетамин, а сооснователь Google — галлюциногенные грибы