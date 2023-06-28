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СМИ: Маск принимает кетамин, а сооснователь Google — галлюциногенные грибы - РИА Новости, 28.06.2023
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14:19 28.06.2023 (обновлено: 17:54 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/biznesmeny-1880901877.html
СМИ: Маск принимает кетамин, а сооснователь Google — галлюциногенные грибы
СМИ: Маск принимает кетамин, а сооснователь Google — галлюциногенные грибы - РИА Новости, 28.06.2023
СМИ: Маск принимает кетамин, а сооснователь Google — галлюциногенные грибы
Американский бизнесмен Илон Маск принимает кетамин, соучредитель Google Сергей Брин - галлюциногенные грибы, а руководство венчурной компании Founders Fund,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:19
2023-06-28T17:54
в мире
технологии
сша
илон маск
spacex
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наса
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск принимает кетамин, соучредитель Google Сергей Брин - галлюциногенные грибы, а руководство венчурной компании Founders Fund, которая инвестирует в SpaceX и Facebook*, устраивало вечеринки с психоделиками, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Илон Маск принимает кетамин, Сергей Брин иногда увлекается галлюциногенными грибами. Руководство венчурной компании Founders Fund... устраивало вечеринки с психоделиками", - говорится в сообщении. Как сообщает газета, если раньше в технологических компаниях речь шла об употреблении подобных препаратов после работы, то сейчас это стало частью их корпоративной культуры. Несмотря на то, что большая часть подобных препаратов являются запрещенными в США, как отмечает газета, в Кремниевой долине наблюдается толерантность к ним, а многие компании не осуществляют регулярные проверки сотрудников на предмет употребления. Бывший сотрудник завода Tesla заявил газете, что, хотя компания выступает против употребления наркотиков, наблюдается высокая толерантность к их употреблению вне рабочего дня. Газета со ссылкой на исследовательскую компанию BrandEssence сообщает, что стоимость рынка психоделиков в 2022 году составила 4,9 миллиардов долларов, а к 2029 году, как ожидается, вырастет до суммы в 11,8 миллиарда долларов. Маск, его адвокат и главный советник, а также представитель Брина не ответили на просьбу прокомментировать информацию. Однако вскоре после публикации статьи Маск написал в своем аккаунте Twitter, что для лечения депрессии якобы лучше принимать кетамин, а не антидепрессанты, которые, по его мнению, "зомбируют людей". В начале октября 2018 года Маск затянулся "косяком" в эфире комедийного шоу на YouTube. Неизвестно, была ли это марихуана. Маск в эфире шоу утверждал, что затяжка на него не подействовала. После этого в СМИ появились сообщения о том, что ВВС США рассматривают возможность лишить Маска его секретного допуска. Позднее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что из-за поведения Маска НАСА объявило проверку безопасности в компаниях SpaceX и Boeing. В конце ноября того же года глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, технологии, сша, илон маск, spacex, facebook, наса, джим брайденстайн, сергей брин, россия
В мире, Технологии, США, Илон Маск, SpaceX, Facebook, НАСА, Джим Брайденстайн, Сергей Брин, Россия
СМИ: Маск принимает кетамин, а сооснователь Google — галлюциногенные грибы

Wall Street Journal: Маск принимает кетамин, а сооснователь Google — галлюциногенные грибы

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск принимает кетамин, соучредитель Google Сергей Брин - галлюциногенные грибы, а руководство венчурной компании Founders Fund, которая инвестирует в SpaceX и Facebook*, устраивало вечеринки с психоделиками, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Илон Маск принимает кетамин, Сергей Брин иногда увлекается галлюциногенными грибами. Руководство венчурной компании Founders Fund... устраивало вечеринки с психоделиками", - говорится в сообщении.
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Как сообщает газета, если раньше в технологических компаниях речь шла об употреблении подобных препаратов после работы, то сейчас это стало частью их корпоративной культуры.
Несмотря на то, что большая часть подобных препаратов являются запрещенными в США, как отмечает газета, в Кремниевой долине наблюдается толерантность к ним, а многие компании не осуществляют регулярные проверки сотрудников на предмет употребления. Бывший сотрудник завода Tesla заявил газете, что, хотя компания выступает против употребления наркотиков, наблюдается высокая толерантность к их употреблению вне рабочего дня.
Газета со ссылкой на исследовательскую компанию BrandEssence сообщает, что стоимость рынка психоделиков в 2022 году составила 4,9 миллиардов долларов, а к 2029 году, как ожидается, вырастет до суммы в 11,8 миллиарда долларов.
Маск, его адвокат и главный советник, а также представитель Брина не ответили на просьбу прокомментировать информацию. Однако вскоре после публикации статьи Маск написал в своем аккаунте Twitter, что для лечения депрессии якобы лучше принимать кетамин, а не антидепрессанты, которые, по его мнению, "зомбируют людей".
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В начале октября 2018 года Маск затянулся "косяком" в эфире комедийного шоу на YouTube. Неизвестно, была ли это марихуана. Маск в эфире шоу утверждал, что затяжка на него не подействовала. После этого в СМИ появились сообщения о том, что ВВС США рассматривают возможность лишить Маска его секретного допуска. Позднее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что из-за поведения Маска НАСА объявило проверку безопасности в компаниях SpaceX и Boeing. В конце ноября того же года глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреТехнологииСШАИлон МаскSpaceXFacebookНАСАДжим БрайденстайнСергей БринРоссия
 
 
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