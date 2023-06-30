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Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов - РИА Новости, 30.06.2023
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19:25 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/msu-1881548919.html
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов - РИА Новости, 30.06.2023
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов
Первый выпуск магистрантов филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области состоялся в пятницу, эти... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:25
2023-06-30T19:25
общество
саров
россия
нижегородская область
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
виктор садовничий
глеб никитин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый выпуск магистрантов филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области состоялся в пятницу, эти выпускники будут участвовать в решении задач научно-технологического развития России и обеспечения суверенитета страны в области высоких технологий, сообщила госкорпорация "Росатом". Филиал МГУ Саров, ставший "образовательным ядром" российского Национального центра физики и математики (НЦФМ), выпустил первых 42 магистрантов. Сегодня часть выпускников МГУ Саров уже ждут на предприятиях "Росатома". Другая часть продолжит карьеру в организациях под эгидой НЦФМ, и будут работать по приоритетным направлениям развития науки и техники: от искусственного интеллекта и суперкомпьютеров до физики частиц и космологии. Молодые люди стали настоящей опорой для всех участников проекта по созданию НЦФМ - магистранты отлично справились с вызовами, обусловленными первым опытом в реализации этой масштабной инициативы, отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Я искренне рад, что большинство из вас выбрало местом работы наш ведущий ядерный центр – РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это передовой край науки и прикладных исследований, где мы вместе будем ковать технологический суверенитет страны. И у вас будет реальный шанс вписать свои имена в историю российской атомной науки после имен Игоря Васильевича Курчатова, Андрея Дмитриевича Сахарова и других ученых, стоявших у истоков атомной отрасли в середине прошлого века", – напутствовал выпускников Лихачев, слова которого приведены в сообщении. Поздравительную телеграмму выпускникам МГУ Саров направил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона выразил отдельную благодарность Лихачеву за поддержку и значительный вклад в реализацию этого масштабного проекта. "Уникальные условия кампуса, применение инновационных образовательных программ, исключительно профессиональный профессорско-преподавательский состав позволяют готовить здесь современных "фундаментальных" специалистов, молодых ученых, на которых страна возлагает большие надежды", – отметил Никитин, который цитируется в сообщении. А по словам ректора МГУ Виктора Садовничего, магистрантам "выпала двойная честь" стать выпускниками как МГУ, так и его самого молодого филиала в Сарове. "Вашими преподавателями были лучшие профессора, ученые и специалисты, чьи труды и достижения известны во всем мире. Вы получили не только высокую квалификацию и великолепные знания, но и огромный научный опыт. Это ваш потенциал, который, я уверен, поможет вам найти своё место в жизни и достичь профессиональных высот. Вы, первые выпускники МГУ Саров, – наша гордость и надежда. Оставайтесь всегда и во всем первыми!" – напутствовал магистров Садовничий в поздравлении, и добавил, что на них ложится большая ответственность за будущее и судьбу Отчизны. Создание в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, а создание Национального центра физики и математики – флагманский проект этой инициативы. Открытие филиала МГУ Саров состоялось два года назад в рамках исполнения поручения главы государства о создании НЦФМ. Первые магистранты прошли отбор для обучения по программам "Прикладная математика и информатика" и "Физика". В МГУ Саров они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Сарова и других городов России. Специально для них в кратчайшие сроки была разработана образовательная программа с привлечением именитых преподавателей – ведущих сотрудников университетов и научных центров страны, академиков РАН и профессоров МГУ. Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом. НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.
https://ria.ru/20230602/mishustin-1875733529.html
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общество, саров, россия, нижегородская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", виктор садовничий, глеб никитин, российская академия наук, курчатовский институт
Общество, Саров, Россия, Нижегородская область, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Виктор Садовничий, Глеб Никитин, Российская академия наук, Курчатовский институт
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов

Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов для технологического суверенитета России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выпускники университета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый выпуск магистрантов филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области состоялся в пятницу, эти выпускники будут участвовать в решении задач научно-технологического развития России и обеспечения суверенитета страны в области высоких технологий, сообщила госкорпорация "Росатом".
Филиал МГУ Саров, ставший "образовательным ядром" российского Национального центра физики и математики (НЦФМ), выпустил первых 42 магистрантов. Сегодня часть выпускников МГУ Саров уже ждут на предприятиях "Росатома". Другая часть продолжит карьеру в организациях под эгидой НЦФМ, и будут работать по приоритетным направлениям развития науки и техники: от искусственного интеллекта и суперкомпьютеров до физики частиц и космологии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи
2 июня, 12:06
Молодые люди стали настоящей опорой для всех участников проекта по созданию НЦФМ - магистранты отлично справились с вызовами, обусловленными первым опытом в реализации этой масштабной инициативы, отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Я искренне рад, что большинство из вас выбрало местом работы наш ведущий ядерный центр – РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это передовой край науки и прикладных исследований, где мы вместе будем ковать технологический суверенитет страны. И у вас будет реальный шанс вписать свои имена в историю российской атомной науки после имен Игоря Васильевича Курчатова, Андрея Дмитриевича Сахарова и других ученых, стоявших у истоков атомной отрасли в середине прошлого века", – напутствовал выпускников Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
Поздравительную телеграмму выпускникам МГУ Саров направил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона выразил отдельную благодарность Лихачеву за поддержку и значительный вклад в реализацию этого масштабного проекта. "Уникальные условия кампуса, применение инновационных образовательных программ, исключительно профессиональный профессорско-преподавательский состав позволяют готовить здесь современных "фундаментальных" специалистов, молодых ученых, на которых страна возлагает большие надежды", – отметил Никитин, который цитируется в сообщении.
А по словам ректора МГУ Виктора Садовничего, магистрантам "выпала двойная честь" стать выпускниками как МГУ, так и его самого молодого филиала в Сарове.
"Вашими преподавателями были лучшие профессора, ученые и специалисты, чьи труды и достижения известны во всем мире. Вы получили не только высокую квалификацию и великолепные знания, но и огромный научный опыт. Это ваш потенциал, который, я уверен, поможет вам найти своё место в жизни и достичь профессиональных высот. Вы, первые выпускники МГУ Саров, – наша гордость и надежда. Оставайтесь всегда и во всем первыми!" – напутствовал магистров Садовничий в поздравлении, и добавил, что на них ложится большая ответственность за будущее и судьбу Отчизны.
Создание в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, а создание Национального центра физики и математики – флагманский проект этой инициативы.
Открытие филиала МГУ Саров состоялось два года назад в рамках исполнения поручения главы государства о создании НЦФМ. Первые магистранты прошли отбор для обучения по программам "Прикладная математика и информатика" и "Физика". В МГУ Саров они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Сарова и других городов России. Специально для них в кратчайшие сроки была разработана образовательная программа с привлечением именитых преподавателей – ведущих сотрудников университетов и научных центров страны, академиков РАН и профессоров МГУ.
Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом.
НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает жилые апартаменты для проживания студентов во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Мишустин пообщался со студентами в Сарове
2 июня, 12:21
 
ОбществоСаровРоссияНижегородская областьАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Виктор СадовничийГлеб НикитинРоссийская академия наукКурчатовский институт
 
 
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