https://ria.ru/20230630/msu-1881548919.html

Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов

Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов - РИА Новости, 30.06.2023

Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов

Первый выпуск магистрантов филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области состоялся в пятницу, эти... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:25

2023-06-30T19:25

2023-06-30T19:25

общество

саров

россия

нижегородская область

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

виктор садовничий

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103879/09/1038790954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f525033e3c80f33f0a3a33e0f1bc99d5.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый выпуск магистрантов филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области состоялся в пятницу, эти выпускники будут участвовать в решении задач научно-технологического развития России и обеспечения суверенитета страны в области высоких технологий, сообщила госкорпорация "Росатом". Филиал МГУ Саров, ставший "образовательным ядром" российского Национального центра физики и математики (НЦФМ), выпустил первых 42 магистрантов. Сегодня часть выпускников МГУ Саров уже ждут на предприятиях "Росатома". Другая часть продолжит карьеру в организациях под эгидой НЦФМ, и будут работать по приоритетным направлениям развития науки и техники: от искусственного интеллекта и суперкомпьютеров до физики частиц и космологии. Молодые люди стали настоящей опорой для всех участников проекта по созданию НЦФМ - магистранты отлично справились с вызовами, обусловленными первым опытом в реализации этой масштабной инициативы, отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Я искренне рад, что большинство из вас выбрало местом работы наш ведущий ядерный центр – РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это передовой край науки и прикладных исследований, где мы вместе будем ковать технологический суверенитет страны. И у вас будет реальный шанс вписать свои имена в историю российской атомной науки после имен Игоря Васильевича Курчатова, Андрея Дмитриевича Сахарова и других ученых, стоявших у истоков атомной отрасли в середине прошлого века", – напутствовал выпускников Лихачев, слова которого приведены в сообщении. Поздравительную телеграмму выпускникам МГУ Саров направил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона выразил отдельную благодарность Лихачеву за поддержку и значительный вклад в реализацию этого масштабного проекта. "Уникальные условия кампуса, применение инновационных образовательных программ, исключительно профессиональный профессорско-преподавательский состав позволяют готовить здесь современных "фундаментальных" специалистов, молодых ученых, на которых страна возлагает большие надежды", – отметил Никитин, который цитируется в сообщении. А по словам ректора МГУ Виктора Садовничего, магистрантам "выпала двойная честь" стать выпускниками как МГУ, так и его самого молодого филиала в Сарове. "Вашими преподавателями были лучшие профессора, ученые и специалисты, чьи труды и достижения известны во всем мире. Вы получили не только высокую квалификацию и великолепные знания, но и огромный научный опыт. Это ваш потенциал, который, я уверен, поможет вам найти своё место в жизни и достичь профессиональных высот. Вы, первые выпускники МГУ Саров, – наша гордость и надежда. Оставайтесь всегда и во всем первыми!" – напутствовал магистров Садовничий в поздравлении, и добавил, что на них ложится большая ответственность за будущее и судьбу Отчизны. Создание в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, а создание Национального центра физики и математики – флагманский проект этой инициативы. Открытие филиала МГУ Саров состоялось два года назад в рамках исполнения поручения главы государства о создании НЦФМ. Первые магистранты прошли отбор для обучения по программам "Прикладная математика и информатика" и "Физика". В МГУ Саров они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Сарова и других городов России. Специально для них в кратчайшие сроки была разработана образовательная программа с привлечением именитых преподавателей – ведущих сотрудников университетов и научных центров страны, академиков РАН и профессоров МГУ. Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом. НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.

https://ria.ru/20230602/mishustin-1875733529.html

https://ria.ru/20230602/mishustin-1875739056.html

саров

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, саров, россия, нижегородская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", виктор садовничий, глеб никитин, российская академия наук, курчатовский институт