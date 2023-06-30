Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов для технологического суверенитета России
Выпускники университета. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый выпуск магистрантов филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области состоялся в пятницу, эти выпускники будут участвовать в решении задач научно-технологического развития России и обеспечения суверенитета страны в области высоких технологий, сообщила госкорпорация "Росатом".
Филиал МГУ Саров, ставший "образовательным ядром" российского Национального центра физики и математики (НЦФМ), выпустил первых 42 магистрантов. Сегодня часть выпускников МГУ Саров уже ждут на предприятиях "Росатома". Другая часть продолжит карьеру в организациях под эгидой НЦФМ, и будут работать по приоритетным направлениям развития науки и техники: от искусственного интеллекта и суперкомпьютеров до физики частиц и космологии.
Молодые люди стали настоящей опорой для всех участников проекта по созданию НЦФМ - магистранты отлично справились с вызовами, обусловленными первым опытом в реализации этой масштабной инициативы, отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Я искренне рад, что большинство из вас выбрало местом работы наш ведущий ядерный центр – РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это передовой край науки и прикладных исследований, где мы вместе будем ковать технологический суверенитет страны. И у вас будет реальный шанс вписать свои имена в историю российской атомной науки после имен Игоря Васильевича Курчатова, Андрея Дмитриевича Сахарова и других ученых, стоявших у истоков атомной отрасли в середине прошлого века", – напутствовал выпускников Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
Поздравительную телеграмму выпускникам МГУ Саров направил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона выразил отдельную благодарность Лихачеву за поддержку и значительный вклад в реализацию этого масштабного проекта. "Уникальные условия кампуса, применение инновационных образовательных программ, исключительно профессиональный профессорско-преподавательский состав позволяют готовить здесь современных "фундаментальных" специалистов, молодых ученых, на которых страна возлагает большие надежды", – отметил Никитин, который цитируется в сообщении.
А по словам ректора МГУ Виктора Садовничего, магистрантам "выпала двойная честь" стать выпускниками как МГУ, так и его самого молодого филиала в Сарове.
"Вашими преподавателями были лучшие профессора, ученые и специалисты, чьи труды и достижения известны во всем мире. Вы получили не только высокую квалификацию и великолепные знания, но и огромный научный опыт. Это ваш потенциал, который, я уверен, поможет вам найти своё место в жизни и достичь профессиональных высот. Вы, первые выпускники МГУ Саров, – наша гордость и надежда. Оставайтесь всегда и во всем первыми!" – напутствовал магистров Садовничий в поздравлении, и добавил, что на них ложится большая ответственность за будущее и судьбу Отчизны.
Создание в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, а создание Национального центра физики и математики – флагманский проект этой инициативы.
Открытие филиала МГУ Саров состоялось два года назад в рамках исполнения поручения главы государства о создании НЦФМ. Первые магистранты прошли отбор для обучения по программам "Прикладная математика и информатика" и "Физика". В МГУ Саров они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Сарова и других городов России. Специально для них в кратчайшие сроки была разработана образовательная программа с привлечением именитых преподавателей – ведущих сотрудников университетов и научных центров страны, академиков РАН и профессоров МГУ.
Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом.
НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.