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СМИ: Мизулина в сентябре может покинуть Совет Федерации - РИА Новости, 30.06.2023
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06:33 30.06.2023 (обновлено: 11:11 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/mizulina-1881348432.html
СМИ: Мизулина в сентябре может покинуть Совет Федерации
СМИ: Мизулина в сентябре может покинуть Совет Федерации - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: Мизулина в сентябре может покинуть Совет Федерации
Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября, утверждает РБК, ссылаясь на источник,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T06:33
2023-06-30T11:11
политика
омская область
россия
донецкая народная республика
елена мизулина
виталий хоценко
александр бурков
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября, утверждает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.&quot;Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко&quot;, — приводит издание слова источника.Эту информацию подтвердил РБК и собеседник в верхней палате парламента. По словам другого источника, близкого к администрации президента, были желающие оставить Мизулину на посту сенатора, "но вероятность ее ухода действительно высока". Издание направило запрос и самой Мизулиной. Мизулина стала представителем в Совфеде от правительства Омской области в сентябре 2015 года. Полномочиями ее наделил тогдашний губернатор Виктор Назаров. В сентябре 2018 года Мизулину вновь назначили сенатором, указ об этом подписал Александр Бурков, сменивший Назарова на посту губернатора. В марте 2023-го Бурков ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Виталий Хоценко, который до этого был председателем правительства ДНР. Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября. Документы для участия в них уже подали Хоценко (от "Единой России"), Андрей Алехин (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), а также самовыдвиженцы Юрий Александров, Дмитрий Гудз, Вадим Черкин и Сергей Скрипаль.
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политика, омская область, россия, донецкая народная республика, елена мизулина, виталий хоценко, александр бурков, рбк (медиагруппа), совет федерации рф, единая россия
Политика, Омская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Елена Мизулина, Виталий Хоценко, Александр Бурков, РБК (медиагруппа), Совет Федерации РФ, Единая Россия
СМИ: Мизулина в сентябре может покинуть Совет Федерации

РБК: сенатор от Омской области Мизулина после 10 сентября может покинуть Совет Федерации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября, утверждает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«

"Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко", — приводит издание слова источника.

Эту информацию подтвердил РБК и собеседник в верхней палате парламента.
По словам другого источника, близкого к администрации президента, были желающие оставить Мизулину на посту сенатора, "но вероятность ее ухода действительно высока".
Издание направило запрос и самой Мизулиной.
Мизулина стала представителем в Совфеде от правительства Омской области в сентябре 2015 года. Полномочиями ее наделил тогдашний губернатор Виктор Назаров. В сентябре 2018 года Мизулину вновь назначили сенатором, указ об этом подписал Александр Бурков, сменивший Назарова на посту губернатора. В марте 2023-го Бурков ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Виталий Хоценко, который до этого был председателем правительства ДНР.
Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября. Документы для участия в них уже подали Хоценко (от "Единой России"), Андрей Алехин (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), а также самовыдвиженцы Юрий Александров, Дмитрий Гудз, Вадим Черкин и Сергей Скрипаль.
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ПолитикаОмская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЕлена МизулинаВиталий ХоценкоАлександр БурковРБК (медиагруппа)Совет Федерации РФЕдиная Россия
 
 
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