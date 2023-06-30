https://ria.ru/20230630/mizulina-1881348432.html

СМИ: Мизулина в сентябре может покинуть Совет Федерации

СМИ: Мизулина в сентябре может покинуть Совет Федерации - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: Мизулина в сентябре может покинуть Совет Федерации

Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября, утверждает РБК, ссылаясь на источник,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T06:33

2023-06-30T06:33

2023-06-30T11:11

политика

омская область

россия

донецкая народная республика

елена мизулина

виталий хоценко

александр бурков

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября, утверждает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией."Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко", — приводит издание слова источника.Эту информацию подтвердил РБК и собеседник в верхней палате парламента. По словам другого источника, близкого к администрации президента, были желающие оставить Мизулину на посту сенатора, "но вероятность ее ухода действительно высока". Издание направило запрос и самой Мизулиной. Мизулина стала представителем в Совфеде от правительства Омской области в сентябре 2015 года. Полномочиями ее наделил тогдашний губернатор Виктор Назаров. В сентябре 2018 года Мизулину вновь назначили сенатором, указ об этом подписал Александр Бурков, сменивший Назарова на посту губернатора. В марте 2023-го Бурков ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Виталий Хоценко, который до этого был председателем правительства ДНР. Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября. Документы для участия в них уже подали Хоценко (от "Единой России"), Андрей Алехин (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), а также самовыдвиженцы Юрий Александров, Дмитрий Гудз, Вадим Черкин и Сергей Скрипаль.

https://ria.ru/20230523/uss-1873536314.html

омская область

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политика, омская область, россия, донецкая народная республика, елена мизулина, виталий хоценко, александр бурков, рбк (медиагруппа), совет федерации рф, единая россия