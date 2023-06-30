СМИ: Мизулина в сентябре может покинуть Совет Федерации
РБК: сенатор от Омской области Мизулина после 10 сентября может покинуть Совет Федерации
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября, утверждает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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"Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко", — приводит издание слова источника.
Эту информацию подтвердил РБК и собеседник в верхней палате парламента.
По словам другого источника, близкого к администрации президента, были желающие оставить Мизулину на посту сенатора, "но вероятность ее ухода действительно высока".
Издание направило запрос и самой Мизулиной.
Мизулина стала представителем в Совфеде от правительства Омской области в сентябре 2015 года. Полномочиями ее наделил тогдашний губернатор Виктор Назаров. В сентябре 2018 года Мизулину вновь назначили сенатором, указ об этом подписал Александр Бурков, сменивший Назарова на посту губернатора. В марте 2023-го Бурков ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Виталий Хоценко, который до этого был председателем правительства ДНР.
Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября. Документы для участия в них уже подали Хоценко (от "Единой России"), Андрей Алехин (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), а также самовыдвиженцы Юрий Александров, Дмитрий Гудз, Вадим Черкин и Сергей Скрипаль.