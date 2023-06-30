https://ria.ru/20230630/kaliningrad-1881361970.html
Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов
Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов - РИА Новости, 30.06.2023
Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов
Как Камень лжи поступает с врунами и почему он считался священным еще во времена пруссов? Какой памятник охраняют духи солдат Первой мировой войны и почему Пирамиду предсказаний считают местом дьявольской силы? Где искать сокровища, а также погадать на любовь, экзамены и путешествия? Продолжаем изучать легенды Калининграда.
2023-06-30T12:00
2023-06-30T12:00
2023-06-30T12:00
какая-то мистика
калининград
легенды
достопримечательности
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Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов
Как Камень лжи поступает с врунами и почему он считался священным еще во времена пруссов? Какой памятник охраняют духи солдат Первой мировой войны и почему Пирамиду предсказаний считают местом дьявольской силы? Где искать сокровища, а также погадать на любовь, экзамены и путешествия? Продолжаем изучать легенды Калининграда.
audio/mpeg
Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов
Как Камень лжи поступает с врунами и почему он считался священным еще во времена пруссов? Какой памятник охраняют духи солдат Первой мировой войны и почему Пирамиду предсказаний считают местом дьявольской силы? Где искать сокровища, а также погадать на любовь, экзамены и путешествия? Продолжаем изучать легенды Калининграда.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала гид по Калининграду Наталья Зазулина. О байкальском Шаман-камне и духах Бархан-Уулы слушайте по ссылке. О крымской Чаше любви, которая проверяет чувства возлюбленных, — здесь. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Голоса эпизода: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов, Даниил КононенкоРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Олег Чижов
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калининград, легенды, достопримечательности, аудио
Какая-то мистика, Калининград, легенды, Достопримечательности
Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов
Как Камень лжи поступает с врунами и почему он считался священным еще во времена пруссов? Какой памятник охраняют духи солдат Первой мировой войны и почему Пирамиду предсказаний считают местом дьявольской силы? Где искать сокровища, а также погадать на любовь, экзамены и путешествия? Продолжаем изучать легенды Калининграда.