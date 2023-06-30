https://ria.ru/20230630/kaliningrad-1881361970.html

Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов

Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов - РИА Новости, 30.06.2023

Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов

Как Камень лжи поступает с врунами и почему он считался священным еще во времена пруссов? Какой памятник охраняют духи солдат Первой мировой войны и почему Пирамиду предсказаний считают местом дьявольской силы? Где искать сокровища, а также погадать на любовь, экзамены и путешествия? Продолжаем изучать легенды Калининграда.

2023-06-30T12:00

2023-06-30T12:00

2023-06-30T12:00

какая-то мистика

калининград

легенды

достопримечательности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881362096_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_a84b8babf33b1eea16d4724799978fdb.jpg

Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов Как Камень лжи поступает с врунами и почему он считался священным еще во времена пруссов? Какой памятник охраняют духи солдат Первой мировой войны и почему Пирамиду предсказаний считают местом дьявольской силы? Где искать сокровища, а также погадать на любовь, экзамены и путешествия? Продолжаем изучать легенды Калининграда. audio/mpeg

Легенды Калининграда. Как Камень лжи "наказывает" врунов Как Камень лжи поступает с врунами и почему он считался священным еще во времена пруссов? Какой памятник охраняют духи солдат Первой мировой войны и почему Пирамиду предсказаний считают местом дьявольской силы? Где искать сокровища, а также погадать на любовь, экзамены и путешествия? Продолжаем изучать легенды Калининграда. audio/mpeg

Эпизод прокомментировала гид по Калининграду Наталья Зазулина. О байкальском Шаман-камне и духах Бархан-Уулы слушайте по ссылке. О крымской Чаше любви, которая проверяет чувства возлюбленных, — здесь. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Голоса эпизода: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов, Даниил КононенкоРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Олег Чижов

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининград, легенды, достопримечательности, аудио