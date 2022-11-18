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Шаман-камень и духи Бархан-Уулы: почему Байкал считают местом силы? - РИА Новости, 18.11.2022
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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20221118/baykal-1831876614.html
Шаман-камень и духи Бархан-Уулы: почему Байкал считают местом силы?
Шаман-камень и духи Бархан-Уулы: почему Байкал считают местом силы? - РИА Новости, 18.11.2022
Шаман-камень и духи Бархан-Уулы: почему Байкал считают местом силы?
Хоринские буряты произошли от диких лебедей? Где на Байкале возникает фигура Будды и почему не все могут ее увидеть? Какое божество обитает на Шаман-камне? Как на нем проверяли, врет человек или говорит правду? Почему река Ангара до сих пор "плачет" по Енисею? Продолжаем изучать мифы, легенды и поверья на Байкале.
2022-11-18T12:00
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какая-то мистика
байкал
енисей
ангара
будда
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Шаман-камень и духи Бархан-Уулы: почему Байкал считают местом силы?
Хоринские буряты произошли от диких лебедей? Где на Байкале возникает фигура Будды и почему не все могут ее увидеть? Какое божество обитает на Шаман-камне? Как на нем проверяли, врет человек или говорит правду? Почему река Ангара до сих пор "плачет" по Енисею? Продолжаем изучать мифы, легенды и поверья на Байкале.
audio/mpeg
Шаман-камень и духи Бархан-Уулы: почему Байкал считают местом силы?
Хоринские буряты произошли от диких лебедей? Где на Байкале возникает фигура Будды и почему не все могут ее увидеть? Какое божество обитает на Шаман-камне? Как на нем проверяли, врет человек или говорит правду? Почему река Ангара до сих пор "плачет" по Енисею? Продолжаем изучать мифы, легенды и поверья на Байкале.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.О том, кого шаманы считают главными божествами Байкала, слушайте по ссылке. Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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байкал, енисей, ангара, будда, аудио
Какая-то мистика, Байкал, Енисей, Ангара, Будда
12:00 18.11.2022
 

Шаман-камень и духи Бархан-Уулы: почему Байкал считают местом силы?

Какая-то мистика
Шаман-камень и духи Бархан-Уулы: почему Байкал считают местом силы?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Хоринские буряты произошли от диких лебедей? Где на Байкале возникает фигура Будды и почему не все могут ее увидеть? Какое божество обитает на Шаман-камне? Как на нем проверяли, врет человек или говорит правду? Почему река Ангара до сих пор "плачет" по Енисею? Продолжаем изучать мифы, легенды и поверья на Байкале.
Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.
О том, кого шаманы считают главными божествами Байкала, слушайте по ссылке.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Слушайте подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене.
________
Автор эпизода: Анна Глушенкова
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Какая-то мистикаБайкалЕнисейАнгараБудда
 
 
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