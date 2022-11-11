https://ria.ru/20221111/shamanka-1829965165.html

Скала Шаманка и гора Ёрд: где живут духи и божества Байкала?

Скала Шаманка и гора Ёрд: где живут духи и божества Байкала? - РИА Новости, 11.11.2022

Скала Шаманка и гора Ёрд: где живут духи и божества Байкала?

Кто такие эжины и где они обитают? Кого шаманы считают главными божествами Байкала? Зачем, подходя к скале Шаманка, обматывали копыта коней чем-то мягким? Почему "шаманскую болезнь" не пытаются лечить? Как открыть и закрыть "небесные врата", чтобы не обидеть духов? Рассказываем о том, во что верят шаманы в Прибайкалье.

2022-11-11T12:00

2022-11-11T12:00

2022-11-11T12:00

какая-то мистика

байкал

легенды

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Скала Шаманка и гора Ёрд: где живут духи и божества Байкала? Кто такие эжины и где они обитают? Кого шаманы считают главными божествами Байкала? Зачем, подходя к скале Шаманка, обматывали копыта коней чем-то мягким? Почему "шаманскую болезнь" не пытаются лечить? Как открыть и закрыть "небесные врата", чтобы не обидеть духов? Рассказываем о том, во что верят шаманы в Прибайкалье. audio/mpeg

Скала Шаманка и гора Ёрд: где живут духи и божества Байкала? Кто такие эжины и где они обитают? Кого шаманы считают главными божествами Байкала? Зачем, подходя к скале Шаманка, обматывали копыта коней чем-то мягким? Почему "шаманскую болезнь" не пытаются лечить? Как открыть и закрыть "небесные врата", чтобы не обидеть духов? Рассказываем о том, во что верят шаманы в Прибайкалье. audio/mpeg

Эпизод прокомментировали экскурсовод Ксения Павленко и организатор туров на Байкал и в Бурятию Дмитрий Яковлев.О легендах на острове Ольхон слушайте по этой ссылке; о том, что связывает Чингисхана с Байкалом, — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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байкал, легенды, аудио