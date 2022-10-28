https://ria.ru/20221028/chingiskhan-1826945971.html
Духи Алханая и тайная могила: что связывает Чингисхана с Байкалом?
Духи Алханая и тайная могила: что связывает Чингисхана с Байкалом? - РИА Новости, 28.10.2022
Духи Алханая и тайная могила: что связывает Чингисхана с Байкалом?
Мог ли Чингисхан перейти Байкал "сухою ногою"? Какая легенда о его матери связана с Бурятией? Где жил богатырь-великан, спасший жизнь Чингисхану? Каким духам молился полководец? Почему его гробницу ищут на дне реки Онон и что "убило" 200 воинов, хоронивших Чингисхана? Рассказываем о местных поверьях, связанных с основателем Монгольской империи.
2022-10-28T12:00
2022-10-28T12:00
2022-10-28T12:00
какая-то мистика
легенды
байкал
история
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Духи Алханая и тайная могила: что связывает Чингисхана с Байкалом?
Мог ли Чингисхан перейти Байкал "сухою ногою"? Какая легенда о его матери связана с Бурятией? Где жил богатырь-великан, спасший жизнь Чингисхану? Каким духам молился полководец? Почему его гробницу ищут на дне реки Онон и что "убило" 200 воинов, хоронивших Чингисхана? Рассказываем о местных поверьях, связанных с основателем Монгольской империи.
audio/mpeg
Духи Алханая и тайная могила: что связывает Чингисхана с Байкалом?
Мог ли Чингисхан перейти Байкал "сухою ногою"? Какая легенда о его матери связана с Бурятией? Где жил богатырь-великан, спасший жизнь Чингисхану? Каким духам молился полководец? Почему его гробницу ищут на дне реки Онон и что "убило" 200 воинов, хоронивших Чингисхана? Рассказываем о местных поверьях, связанных с основателем Монгольской империи.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировал гид и организатор туров на Байкал и в Бурятию Дмитрий Яковлев.О легендах вокруг "Байкальского треугольника" слушайте по этой ссылке; о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале, — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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легенды, байкал, история, аудио
Какая-то мистика, легенды, Байкал, история
Духи Алханая и тайная могила: что связывает Чингисхана с Байкалом?
Мог ли Чингисхан перейти Байкал "сухою ногою"? Какая легенда о его матери связана с Бурятией? Где жил богатырь-великан, спасший жизнь Чингисхану? Каким духам молился полководец? Почему его гробницу ищут на дне реки Онон и что "убило" 200 воинов, хоронивших Чингисхана? Рассказываем о местных поверьях, связанных с основателем Монгольской империи.