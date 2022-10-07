https://ria.ru/20221007/nlo-1821140797.html

Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале

Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале - РИА Новости, 07.10.2022

Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале

Почему засекречена авиакатастрофа с ТУ–104, произошедшая в 1959 году? На дне Байкала живут трехметровые гуманоиды на инопланетных станциях? Что случилось с военными водолазами, которые увидели инопланетян? Как увидеть поезд, деревню и цветные столбы, которых на самом деле нет? Рассказываем о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале.

2022-10-07T12:00

2022-10-07T12:00

2022-10-07T12:00

какая-то мистика

байкал

ту-104

мираж

инопланетяне

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Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале Почему засекречена авиакатастрофа с ТУ–104, произошедшая в 1959 году? На дне Байкала живут трехметровые гуманоиды на инопланетных станциях? Что случилось с военными водолазами, которые увидели инопланетян? Как увидеть поезд, деревню и цветные столбы, которых на самом деле нет? Рассказываем о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале. audio/mpeg

Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале Почему засекречена авиакатастрофа с ТУ–104, произошедшая в 1959 году? На дне Байкала живут трехметровые гуманоиды на инопланетных станциях? Что случилось с военными водолазами, которые увидели инопланетян? Как увидеть поезд, деревню и цветные столбы, которых на самом деле нет? Рассказываем о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале. audio/mpeg

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байкал, ту-104, мираж, инопланетяне, аудио