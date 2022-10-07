https://ria.ru/20221007/nlo-1821140797.html
Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале
Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале - РИА Новости, 07.10.2022
Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале
Почему засекречена авиакатастрофа с ТУ–104, произошедшая в 1959 году? На дне Байкала живут трехметровые гуманоиды на инопланетных станциях? Что случилось с военными водолазами, которые увидели инопланетян? Как увидеть поезд, деревню и цветные столбы, которых на самом деле нет? Рассказываем о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале.
2022-10-07T12:00
2022-10-07T12:00
2022-10-07T12:00
какая-то мистика
байкал
ту-104
мираж
инопланетяне
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Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале
Почему засекречена авиакатастрофа с ТУ–104, произошедшая в 1959 году? На дне Байкала живут трехметровые гуманоиды на инопланетных станциях? Что случилось с военными водолазами, которые увидели инопланетян? Как увидеть поезд, деревню и цветные столбы, которых на самом деле нет? Рассказываем о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале.
audio/mpeg
Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале
Почему засекречена авиакатастрофа с ТУ–104, произошедшая в 1959 году? На дне Байкала живут трехметровые гуманоиды на инопланетных станциях? Что случилось с военными водолазами, которые увидели инопланетян? Как увидеть поезд, деревню и цветные столбы, которых на самом деле нет? Рассказываем о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале.
audio/mpeg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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байкал, ту-104, мираж, инопланетяне, аудио
Какая-то мистика, Байкал, Ту-104, Мираж, инопланетяне
Гуманоиды и секретная база под водой: почему верят в НЛО на Байкале
Почему засекречена авиакатастрофа с ТУ–104, произошедшая в 1959 году? На дне Байкала живут трехметровые гуманоиды на инопланетных станциях? Что случилось с военными водолазами, которые увидели инопланетян? Как увидеть поезд, деревню и цветные столбы, которых на самом деле нет? Рассказываем о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале.