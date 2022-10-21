https://ria.ru/20221021/baykal-1825117509.html
Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"
Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника" - РИА Новости, 21.10.2022
Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"
Что общего между "Бермудским" и "Байкальским" треугольниками? Откуда в озере доносятся потусторонние стоны и крики? Куда исчезают суда, почему падают вертолеты и о каких аномалиях рассказывают выжившие летчики? Как увидеть светящиеся шары и огненные столбы? Рассказываем о байках, связанных с "Байкальским треугольником".
2022-10-21T12:00
2022-10-21T12:00
2022-10-21T12:00
какая-то мистика
байкал
легенды
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Чëртова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"
Что общего между "Бермудским" и "Байкальским" треугольниками? Откуда в озере доносятся потусторонние стоны и крики? Куда исчезают суда, почему падают вертолеты и о каких аномалиях рассказывают выжившие летчики? Как увидеть светящиеся шары и огненные столбы? Рассказываем о байках, связанных с "Байкальским треугольником".
audio/mpeg
Чëртова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"
Что общего между "Бермудским" и "Байкальским" треугольниками? Откуда в озере доносятся потусторонние стоны и крики? Куда исчезают суда, почему падают вертолеты и о каких аномалиях рассказывают выжившие летчики? Как увидеть светящиеся шары и огненные столбы? Рассказываем о байках, связанных с "Байкальским треугольником".
audio/mpeg
Легенды об НЛО и видениях на Байкале слушайте по этой ссылке, а о Лох-несском чудовище и светящейся воде — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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байкал, легенды, аудио
Какая-то мистика, Байкал, легенды
Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"
Что общего между "Бермудским" и "Байкальским" треугольниками? Откуда в озере доносятся потусторонние стоны и крики? Куда исчезают суда, почему падают вертолеты и о каких аномалиях рассказывают выжившие летчики? Как увидеть светящиеся шары и огненные столбы? Рассказываем о байках, связанных с "Байкальским треугольником".